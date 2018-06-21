В матче, в котором у Аргентины не было права на ошибку, южноамериканцы уступили Хорватии – 0:3.

ДО МАТЧА

Команды подошли к матчу с разным грузом ответственности. Аргентину им придавило, так как в матче первого тура южноамериканцы не смогли обыграть Исландию (1:1). Хорватия, наоборот, подобралась к матчу с легкостью в ногах и, что важно, голове, так как обыграла Нигерию (2:0).

«Нам интересно проверить себя в игре с такой сильной командой. Если сыграем успешно, поверим, что можем много добиться. Это будет самый легкий наш матч, потому что нам нечего терять», – сказал тренер хорватов Златка Далич.

В свою очередь наставник Аргентины Хорхе Сампаоли отметил, что его команде нужны перемены в игре: «Мы не выполнили задачи, которые перед нами стояли. Но мы усердно работали. Я всегда повторяю одно и то же: игроков нужно расставить на позиции, которые им комфортны. Просчеты можно компенсировать сменой расстановки. Возможно, мы ее поменяем».

И одного, и другого тренера накануне занимали командные действия. Именно в них они видели ключ к успеху. Это легко понять на примере Месси.

Перед матчем у обоих наставников было много дум о Лео Месси. Далич просчитывал, как его сдержать. И признался журналистам, что вариант персональной игры утопичен – нужно сопротивляться коллективно. Он прав – в минувшем сезоне тренер «Реала» Зидан поставил против Месси хорвата Ковачича и «сливочные» проиграли – 0:3.

Сампаоли на тренировках работал над тем, чтобы партнеры Месси пользовались зонами, которые создает капитан, и организовывали их ему, чтобы он показал свои лучшие качества. Как любят говорить Тите и Юрген Клопп, возможности игрока раскрывает команда. Аргентина в первой игре не способствовала раскрытию потенциала своей звезды.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Обе команды подстроились друг под друга. Сампаоли решил сыграть по схеме 3-4-3, которая при обороне трансформировалась в 3-5-2 за счет опускания в центр поля Месы – Месси и Агуэро оставались выше. В отличие от игры с Исландией, южноамериканцы насыщали фланговые зоны количественно, чтобы разыгрывать мяч. Далич решил использовать модуль 4-3-3, насытив центр поля Брозовичем. Он расположился в опорной зоне, тогда как Ракитич и Модрич действовали выше.

И Аргентина, и Хорватия прессинговали друг друга. Поэтому тайм вышел богатым на опасные подходы к воротам. Забить могли как одни, так и другие. Причем неоднократно. Игра смотрелась.

У южноамериканцев самую реальную возможность отличиться упустил Перес, воспользовавшийся неудачными действиями защитника Ловрена (завладел мячом, но не смог выбить) в быстрой аргентинской атаке.

Не остался незамеченным Месси. В середине тайма он бросил в прорыв по правому флангу Сальвио, после передачи которого мог забить Меса, но его удар заблокировали. Месси и Сальвио провели комбинацию, разменявшись позиция – Лео ушел к боковой линии. Движение отличало Аргентину в первые 45 минут.

Как Марио Манджукич не забил с линии вратарской после навеса Врсалько, знает только сам нападающий. Атака началась после диагональной передачи в центр на правый край. Перевод мяча из середины поля в район боковой линии был типичен для балканцев в первом тайме. Так же атаку отличала быстрота.

Два шанса Хорватия создала, разбив аргентинский прессинг. В одном эпизоде с ударом Перишича справился Кабальеро. Эпизоду предшествовала длинная передача Субашича, которого атаковал Месси. С линии штрафной не попал в створ Ребич. Его на удар вывел Модрич, выполнивший разрезающую передачу.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Второй тайм стал продолжением первого – команды продолжили играть в смелый футбол.

В начале второго тайма у Аргентины прошла комбинация, похожая на голевую в игре с Исландией: Месси стянул на себя соперников, отдал пас включившемуся в атаку защитнику Тальяфико, который вывел на удар Агуэро. Серхио пробил прямо вратаря.

А уже в следующей атаке Кабальеро подарил Хорватии гол, не сумев выбить мяч после скидки товарища – аргентинский вратарь подкинул снаряд под удар Ребичу. Команды вынуждали друг друга ошибаться с первых минут, и в итоге промах допустил тот, чье амплуа подразумевает его меньше остальных.

После пропущенного гола Аргентина пошла в атаку, но свои моменты не реализовала, заставив Диего Марадону, присутствовавшего на стадионе, хвататься за голову. Хорваты же добили соперника. Забив еще дважды. Модрич поразил ворота дальним ударом, Ракитич забил с близкой дистанции в контратаке.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Ошибка Кабальеро. Нынешней Аргентине тяжело забить два мяча. Возможность убедиться в этом было еще в отборе.

Аргентина – Хорватия – 0:3 (0:0)

Голы: Ребич, 53; Модрич, 80; Ракитич, 90+1

Аргентина: Кабальеро, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Перес (Дибала, 68), Сальвио (Павон, 56), Меса, Акунья, Месси, Агуэро (Игуаин, 54)

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Модрич, Брозович, Перишич (Ковачич, 82), Ракитич, Ребич (Крамарич, 57), Манджукич (Чорлука, 90+2)

Предупреждения: Ребич (39), Меркадо (51), Манджукич (58), Врсалько (67), Отаменди (85), Акунья (87), Брозович (90+4)

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

АРГЕНТИНА

Кабальеро 3,5 Меркадо 5,5 Отаменди 3,5 Тальяфико 5,5 Сальвио 4,5 (Павон) 5,5 Маскерано 6,0 Перес 5,5 (Дибала) 5,5 Акунья 4,5 Меса 5,0 Месси 5,5 Агуэро 5,0 (Игуаин) 5,5

ХОРВАТИЯ

Субашич 6,0 Врсалько 7,0 Ловрен 6,0 Вида 6,0 Стринич 6,0 Ребич 6,5 (Крамарич) 6,0 Ракитич 7,0 Брозович 7,5 Перишич 6,5 (Ковачич) 6,0 Модрич 7,5 Манжукич 6,0 (Чорлука) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Лука Модрич – 7,5. Конструировал игру Хорватии в середине поля.

Марсело Брозович – 7,5. Начал вторую голевую атаку перехватом мяча в центре поля. Не ошибался под прессингом. Этого нельзя сказать, про Виду и Ловрена, игравших рядом.

Шиме Врсалько – 7,0. Разрушил все, что мог, справа.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Сампаоли – 3,5. Так и не придумал, как играть со звездной Аргентиной.

Далич – 8,5. Идеально подстроился под соперника. Угадал с Брозовичем в качестве опорника.

РЕЙТИНГ МАТЧА

7,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Ребич ??

Как вратарь не сумел выбить мяч после скидки партнера?!

Модрич !

Забил обводящим ударом издали.

Ракитич =

Ударом с линии вратарской поразил цель.