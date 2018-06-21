Берегите себя, Диего Армандо! Аргентина провалилась на глазах Марадоны
В матче, в котором у Аргентины не было права на ошибку, южноамериканцы уступили Хорватии – 0:3.
ДО МАТЧА
Команды подошли к матчу с разным грузом ответственности. Аргентину им придавило, так как в матче первого тура южноамериканцы не смогли обыграть Исландию (1:1). Хорватия, наоборот, подобралась к матчу с легкостью в ногах и, что важно, голове, так как обыграла Нигерию (2:0).
«Нам интересно проверить себя в игре с такой сильной командой. Если сыграем успешно, поверим, что можем много добиться. Это будет самый легкий наш матч, потому что нам нечего терять», – сказал тренер хорватов Златка Далич.
В свою очередь наставник Аргентины Хорхе Сампаоли отметил, что его команде нужны перемены в игре: «Мы не выполнили задачи, которые перед нами стояли. Но мы усердно работали. Я всегда повторяю одно и то же: игроков нужно расставить на позиции, которые им комфортны. Просчеты можно компенсировать сменой расстановки. Возможно, мы ее поменяем».
И одного, и другого тренера накануне занимали командные действия. Именно в них они видели ключ к успеху. Это легко понять на примере Месси.
Перед матчем у обоих наставников было много дум о Лео Месси. Далич просчитывал, как его сдержать. И признался журналистам, что вариант персональной игры утопичен – нужно сопротивляться коллективно. Он прав – в минувшем сезоне тренер «Реала» Зидан поставил против Месси хорвата Ковачича и «сливочные» проиграли – 0:3.
Сампаоли на тренировках работал над тем, чтобы партнеры Месси пользовались зонами, которые создает капитан, и организовывали их ему, чтобы он показал свои лучшие качества. Как любят говорить Тите и Юрген Клопп, возможности игрока раскрывает команда. Аргентина в первой игре не способствовала раскрытию потенциала своей звезды.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Обе команды подстроились друг под друга. Сампаоли решил сыграть по схеме 3-4-3, которая при обороне трансформировалась в 3-5-2 за счет опускания в центр поля Месы – Месси и Агуэро оставались выше. В отличие от игры с Исландией, южноамериканцы насыщали фланговые зоны количественно, чтобы разыгрывать мяч. Далич решил использовать модуль 4-3-3, насытив центр поля Брозовичем. Он расположился в опорной зоне, тогда как Ракитич и Модрич действовали выше.
И Аргентина, и Хорватия прессинговали друг друга. Поэтому тайм вышел богатым на опасные подходы к воротам. Забить могли как одни, так и другие. Причем неоднократно. Игра смотрелась.
У южноамериканцев самую реальную возможность отличиться упустил Перес, воспользовавшийся неудачными действиями защитника Ловрена (завладел мячом, но не смог выбить) в быстрой аргентинской атаке.
Не остался незамеченным Месси. В середине тайма он бросил в прорыв по правому флангу Сальвио, после передачи которого мог забить Меса, но его удар заблокировали. Месси и Сальвио провели комбинацию, разменявшись позиция – Лео ушел к боковой линии. Движение отличало Аргентину в первые 45 минут.
Как Марио Манджукич не забил с линии вратарской после навеса Врсалько, знает только сам нападающий. Атака началась после диагональной передачи в центр на правый край. Перевод мяча из середины поля в район боковой линии был типичен для балканцев в первом тайме. Так же атаку отличала быстрота.
Два шанса Хорватия создала, разбив аргентинский прессинг. В одном эпизоде с ударом Перишича справился Кабальеро. Эпизоду предшествовала длинная передача Субашича, которого атаковал Месси. С линии штрафной не попал в створ Ребич. Его на удар вывел Модрич, выполнивший разрезающую передачу.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Второй тайм стал продолжением первого – команды продолжили играть в смелый футбол.
В начале второго тайма у Аргентины прошла комбинация, похожая на голевую в игре с Исландией: Месси стянул на себя соперников, отдал пас включившемуся в атаку защитнику Тальяфико, который вывел на удар Агуэро. Серхио пробил прямо вратаря.
А уже в следующей атаке Кабальеро подарил Хорватии гол, не сумев выбить мяч после скидки товарища – аргентинский вратарь подкинул снаряд под удар Ребичу. Команды вынуждали друг друга ошибаться с первых минут, и в итоге промах допустил тот, чье амплуа подразумевает его меньше остальных.
После пропущенного гола Аргентина пошла в атаку, но свои моменты не реализовала, заставив Диего Марадону, присутствовавшего на стадионе, хвататься за голову. Хорваты же добили соперника. Забив еще дважды. Модрич поразил ворота дальним ударом, Ракитич забил с близкой дистанции в контратаке.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Ошибка Кабальеро. Нынешней Аргентине тяжело забить два мяча. Возможность убедиться в этом было еще в отборе.
Аргентина – Хорватия – 0:3 (0:0)
Голы: Ребич, 53; Модрич, 80; Ракитич, 90+1
Аргентина: Кабальеро, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Перес (Дибала, 68), Сальвио (Павон, 56), Меса, Акунья, Месси, Агуэро (Игуаин, 54)
Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Модрич, Брозович, Перишич (Ковачич, 82), Ракитич, Ребич (Крамарич, 57), Манджукич (Чорлука, 90+2)
Предупреждения: Ребич (39), Меркадо (51), Манджукич (58), Врсалько (67), Отаменди (85), Акунья (87), Брозович (90+4)
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
АРГЕНТИНА
|
Кабальеро
|
3,5
|
Меркадо
|
5,5
|
Отаменди
|
3,5
|
Тальяфико
|
5,5
|
Сальвио
|
4,5
|
(Павон)
|
5,5
|
Маскерано
|
6,0
|
Перес
|
5,5
|
(Дибала)
|
5,5
|
Акунья
|
4,5
|
Меса
|
5,0
|
Месси
|
5,5
|
Агуэро
|
5,0
|
(Игуаин)
|
5,5
ХОРВАТИЯ
|
Субашич
|
6,0
|
Врсалько
|
7,0
|
Ловрен
|
6,0
|
Вида
|
6,0
|
Стринич
|
6,0
|
Ребич
|
6,5
|
(Крамарич)
|
6,0
|
Ракитич
|
7,0
|
Брозович
|
7,5
|
Перишич
|
6,5
|
(Ковачич)
|
6,0
|
Модрич
|
7,5
|
Манжукич
|
6,0
|
(Чорлука)
|
б/о
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Лука Модрич – 7,5. Конструировал игру Хорватии в середине поля.
Марсело Брозович – 7,5. Начал вторую голевую атаку перехватом мяча в центре поля. Не ошибался под прессингом. Этого нельзя сказать, про Виду и Ловрена, игравших рядом.
Шиме Врсалько – 7,0. Разрушил все, что мог, справа.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Сампаоли – 3,5. Так и не придумал, как играть со звездной Аргентиной.
Далич – 8,5. Идеально подстроился под соперника. Угадал с Брозовичем в качестве опорника.
РЕЙТИНГ МАТЧА
7,0
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Ребич ??
Как вратарь не сумел выбить мяч после скидки партнера?!
Модрич !
Забил обводящим ударом издали.
Ракитич =
Ударом с линии вратарской поразил цель.