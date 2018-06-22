Правда, далеко не все. Сборная Аргентины траурной процессией прошла мимо журналистов. Единственным, кто нашел в себе силы оказался Хавьер Маскерано. Но и его хватило ненадолго.

«Мы очень расстроены», - заявил игрок сборной Аргентины.

Когда один из журналистов сказал, что озаглавил свою статью «У этой команды нет будущего», Маскерано развернулся и ушел.

Куда более общительными оказались игроки сборной Хорватии.

Шиме Врсалько:

«Я очень рад выступать за свою страну и играть для всех хорватов. Мы заслужили эту победу, но нужно над кое-чем поработать.

Но сегодня мы играли лучше. Аргентинцы только падали и плакали. Мы забивали, а они становились все тише и тише. Ну а Лука Модрич - тот, ради кого болельщики и любят футбол. Мы вышли из группы. Теперь будем концентрироваться на следующем матче против Исландии».

Деян Ловрен:

«Мы смогли сдержать Месси. Защищались четко всей командой. Поэтому у него практически не было шансов. Я верил в победу с самого начала. У нас были хорошие моменты до голов: у Перишича, у Манджукича. Гол Модрича мне напомнил его мяч в ворота «Манчестер Юнайтед». Абсолютно такой же гол. Фавориты турнира? Со всеми сложно играть. С Исландцами расслабляться не будем. Хотим выиграть и заработать еще три очка».

Ведран Чорлука:

«Мы знали, что аргентинцы будут нервничать. Потому что у них только одно очко. Мы ждали свой шанс. Получили его. Забили гол. Потом еще два. Помог ли мне опыт игры в России? Может быть. Но другие партнеры по команде здесь не играли. Хоть им и очень нравятся стадионы. В общем, сегодня мы просто были лучше».

Позвать меня в сборную было решением тренера. Я рад. Вообще, футболист «Локомотива» должен был быть в команде. Это показывает, что сейчас в России играют очень хорошо. Может быть встретимся где-то в плей-офф».

Лука Модрич:

«Второй тайм мы провели совсем не так как первый. Многое стало лучше. Мы рады выйти в следующий раунд. Ошибка вратаря? Да, это помогло нам. Но это лишь один мяч. Потом мы забили еще два. Так что нельзя сказать, что ошибка Кабальеро сделала игру. Мой гол, конечно, мне понравился. Но в первую очередь, я думаю о команде. Мы играли против одной из лучших сборных мира».

Ивица Олич:

«У нашей сборной хватило квалификации, чтобы сдержать Месси. Тот же Вида сумел во время накрывать Месси. Поэтому он ничего не мог сделать. Болельщики видели, что мы можем проходить в следующий раунд. Что мы и сделали. Нашей целью был выход в плей-офф, мы этого добились. Теперь нет смысла подбирать себе там соперников. Когда играешь «на вылет», всякое может случиться с любой командой».