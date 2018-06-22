На улице плюс 29. Подходящая погодка для подготовки к матчу с Уругваем. 25 июня в Самаре ожидается до +33!

И вновь приходится констатировать, что в расположении сборной почти ничего не меняется. Как в детских играх «Найдите 3-4-5 отличий» журналисты жадно их ищут и делятся друг с другом. Вот накануне Станислав Черчесов был в красной ветровке, а сегодня без нее. Вчера полевые игроки были разбиты на две группы по 9 человек, сегодня разминались все вместе.

– У вас хоть что-нибудь здесь происходит? – спрашиваю пресс-атташе сборной Игоря Владимирова.

– Нет и это даже хорошо. Зачем что-то менять?

Мексиканский канал попал на тренировку впервые. Журналисты интересуются:

– Где Миранчук?

– Вам какой – Алексей или Антон?

Пауза.

– Показывайте обоих.

Показываю. Камера начинает ловить игроков «Локомотива».

Все игроки улыбаются. Даже те, кто не сыграл ни минуты, и у кого шансы выйти на поле близки к нулю. Это признак хорошего микроклимата и здоровой конкуренции внутри команды.

В субботу команда будет тренироваться здесь же, в Новогорске, а после обеда улетит в Самару на третий матч группового этапа против Уругвая.