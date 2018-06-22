Невероятная семейная пара из Канады: они проведут в России месяц и посетят пять городов. Потому что это родина Овечкина.

На центральной аллее парка по дороге к стадиону «Санкт-Петербург» было множество желтых людей, красно-синих – чуть меньше, но тоже прилично. Среди всех выделялась взрослая пара.

Они шли по дорожке размеренно, в первую очередь общались друг с другом, а не с толпой. За пару сотен метров до стадиона они остановились и попросили сделать их совместное фото с ареной на фоне. Кроме стандартного кадра был еще один не самый обычный – спиной, чтобы видно было фамилии на футболках. Только это были не футболки сборной Бразилии или Коста-Рики или еще какой-нибудь страны-участницы чемпионата мира.

Это были футболки «Вашингтон Кэпиталз» с фамилией «Овечкин».

– Вы из Бразилии, из Вашингтона или откуда вообще? – поинтересовались мы первым делом.

– Из Канады! – ответила женщина и показала брелок с канадским флагом на сумке.

– Это мы живем сейчас там, в Ванкувере. А вообще я из ЮАР, – добавил мужчина и развернул свою кофту, повязанную на талии. Ее из-за желтизны вполне можно было принять за бразильскую, но все-таки нет.

– Сегодня и на этом турнире мы болеем за Бразилию, но больше всех в жизни мы поддерживаем «Вашингтон Кэпиталз». Из-за Алекса Овечкина! Он – наш супергерой! – объяснил Альнур Абдулла. – Я видел Овечкина еще когда он был юниором! Это было на молодежном чемпионате мира. И я уже тогда понял, что это фантастический игрок! Когда он заиграл в НХЛ, я стал болеть за его команду. И сейчас я невероятно счастлив, что ему удалось выиграть Кубок Стэнли! Он заслужил этот титул. И мы очень горды, что носим майки с восьмым номером и его фамилией.

– Тот молодежный чемпионат мира: каким вам запомнился Овечкин?

– Это было четырнадцать или даже пятнадцать лет назад в Галифаксе. Мы тогда ходили на матчи с сыном, я ему сказал: посмотри на этого парня, он будет невероятным хоккеистом! Он уже тогда играл гораздо лучше, чем все остальные (на МЧМ-2003, турнире для игроков до 20 лет, Овечкин сыграл в 17 лет; в первом же матче он сделал хет-трик в ворота сборной США – Прим.ред.)

– Вы в России – в стране, где ваш герой родился. Это важно для вас?

– Невероятно важно! Знаете, в Бразилии четыре года назад все ведь знали, что следующий турнир пройдет в России. И мне многие говорили, в том числе друзья: Россия, Россия, не надо ехать в Россию. Они слышали только то, что пишут и говорят пропагандисты. Но я сразу сказал: я поеду в Россию! И вот мы здесь! К тому же это действительно родина Овечкина. Всегда, когда мы появляемся в футболках Овечкина, люди очень хорошо к нам относятся.

– Вы часто бываете на матчах НХЛ с участием Овечкина?

– Я – кардиолог, по работе часто бываю в Вашингтоне – на разных конференциях, например. И обычно там не проблема купить билеты на игру «Кэпиталз», стараюсь не упускать таких шансов. И когда «Вашингтон» приезжает играть с «Ванкувер Кэнакс», тоже есть шанс увидеть Овечкина вживую.

– Может быть, вы были и на матчах чемпионского для Александра плей-офф?

– К сожалению, не получилось. Но я смотрел все матчи! Кроме Овечкина, и Кузнецов, и Орлов в защите сыграли прекрасно.

– Мы действительно плакали, когда Овечкин выиграл Кубок, – добавила Моника, жена Альнура. – Мы были очень счастливы!

Альнур и Моника Абдулла. Фото "Советского спорта в Санкт-Петербурге"

– Раз вы из Южной Африки, вы были и на чемпионате мира в этой стране восемь лет назад?

– Да, я был и там, и в Бразилии-2014. А сейчас мы счастливы приехать в Россию: добирались долго, но все прошло отлично, и люди в России к нам очень гостеприимны. Мы уже были в Самаре, в Москве – везде все очень здорово. Петербург – третий пункт нашей программы, но далеко не последний.

Из Петербурга мы едем в Нижний на еще один матч группового этапа (на игру Англия – Панама – Прим.ред.), потом снова в Самару, затем в Казань – но не только на игру, мы останемся там дней на шесть, чтобы насладиться местом, культурой. Из Казани вернемся в Петербург на полуфинал, потом поспешим на другой полуфинал на следующий день – в Москву и там же останемся на финал.

– Вы смогли купить билеты на все эти матчи? Вам очень повезло!

– Да-да, повезло! Но у меня есть свой метод: я знаю, как нужно покупать билеты на сайте ФИФА. К тому же у меня есть опыт двух предыдущих чемпионатов мира.