Онлайн дня. Германия — Швеция, Южная Корея — Мексика, Бельгия — Тунис
Главные события игрового дня на чемпионате мира — в онлайне «Советского спорта».
10:25
Из Екатеринбурга в Москву через Тюмень возвращались перуанские болельщики.
По информации RPP, на борту самолета произошло возгорание. За 20 минут до посадки пассажиры самолета услышали взрыв, после чего в салон стал проникать дым.
По мнению 70 перуанцев, находившихся в самолет, возгорание могло произойти в двигателе. Как сообщается, никто не пострадал.
10:00
Сегодня на чемпионате мира состоятся три матча.
15:00. Бельгия - Тунис (Москва)
18:00. Южная Корея - Мексика (Ростов-на-Дону)
21:00. Германия - Швеция (Сочи)