Главные события игрового дня на чемпионате мира — в онлайне «Советского спорта».

10:25

Из Екатеринбурга в Москву через Тюмень возвращались перуанские болельщики.

По информации RPP, на борту самолета произошло возгорание. За 20 минут до посадки пассажиры самолета услышали взрыв, после чего в салон стал проникать дым.

По мнению 70 перуанцев, находившихся в самолет, возгорание могло произойти в двигателе. Как сообщается, никто не пострадал.

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10:00

Сегодня на чемпионате мира состоятся три матча.

15:00. Бельгия - Тунис (Москва)

18:00. Южная Корея - Мексика (Ростов-на-Дону)

21:00. Германия - Швеция (Сочи)