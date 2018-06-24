В Германии после тяжелейшей победы над Швецией (2:1) обсуждают судьбоносность гола Крооса и неадекватное поведение чиновников DFB.

Spiegel (Германия)

«Семейное положение: все сложно»

Маркус Крамер считает гол, забитый Тони Кроосом, переломным для сборной Германии в нынешней кампании и вспоминает, что сложные эпизоды у команды при Йоахиме Леве были и ранее, но она неизменно находила точку опоры, от которой отталкивалась в четверку лучших сборных мира.

«Это чемпионат мира по голам в концовках. 15 мячей из всех 71 были забиты после 85-й минуты. Среди них были победные голы как Англии и Уругвая, так и Ирана, – пишет Крамер. – Но ни один из них не имел столь принципиального значения, как волшебный гол Тони Крооса, сделавший счет 2:1 в пользу бундестим.

У Германии оставались бы теоретические шансы на выход в 1/8 финала и после ничьей, но скорее всего в этом случае турнир завершился был для нее после трех матчей. Впервые в истории.

Национальная команда должна точно знать, что такой опыт может сделать с командой. В 2006 году Оливер Нойвилль с передачи Давида Одонкора также забил в компенсированное время, принеся победу со счетом 1:0 над Польшей. Тогда нынешний чемпион мира был не столь амбициозен, как сегодня, но очень хорошо прошел турнир и был остановлен лишь Италией в полуфинале.

Даже четыре года назад будущий чемпион мира долго флиртовал с Алжиром (2:1) в 1/8 финала, но в добавленное время забил два мяча, которые сильно повлияли на последующий успех».

Kicker (Германия)

«Играл пассивно, но нервы крепкие: Кроос как символ сборной Германии»

Другое популярное немецкое издание обращает внимание на символизм автора победного гола. Как и Кроос, Германия на этом чемпионате мира провалила три тайма из четырех.

«Тот факт, что это был Кроос, забивший победный мяч изумительным по исполнению ударом в самый угол шведских ворот, очень символичен всей игре бундестим. После трех откровенно пустых, высокомерных и пассивных таймов Германия только в последние 45 минут сочинского матча смогла проявить те достоинства, которые необходимы для успешного выступления: готовность, уверенность, решительность. Логично, что Лев охарактеризовал исход игры как «победу психологии».

Это особенно верно для Крооса: как и против Мексики, его работа в качестве опорного полузащитника была ужасна, что чему примером его ошибка в передаче и последующая попытка исправиться в защите в моменте с пропущенным мячом. Однако после перерыва Кроос значительно увеличил объем работы, стал действовать быстро и решительно. И взял на себя ответственность в решающий момент».

Bild (Германия)

«Ура-празднования нашего победного гола»

А Bild осуждает поведение двоих чиновников Немецкого футбольного союза (DFB), не сдержавших эмоции после восхитительного удара Крооса. И мы к присоединяемся к коллегам.

«Когда эмоции бурлят, чиновники второго сорта выходят за рамки. Как только Кроос забил победный мяч, Георг Бехлау и Ули Фойгт столь провокационно поприветствовали Швецию, что скандинавы хотели их растерзать.

Георг – кто это? Ули – кто это? Бехлау – офис-менеджер DFB, он организует поездки, перелеты. В общем, тихий представитель. Но в Сочи он и пресс-секретарь трясли кулаками и вызывающе хлопали в ладоши – и на них напали шведы.

Один противник подтолкнул Бехлау, а другой выплеснул ему на рубашку воду. Менеджер Оливер Бирхофф, охранник из федерации и еще один чиновник федерации были вынуждены вмешаться. А тренер шведов Янне Андерсон громко проклинал Бехлау».

Добавим от себя, что Андерсон еще долго не мог успокоиться и выступил затем в прессе с гневной тирадой.