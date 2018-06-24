Автор «Советского спорта» восполняет пробел.

В игре с Тунисом (2:1), первой для Англии на ЧМ-2018, Лингард стал самым бьющим футболистом матча (4 удара), но результативными действиями не отметился. Хотя своей подвижностью впереди и своевременным возникновением в свободных зонах он их заслужил.

Говорят, что в жизни все возвращается. Награда нашла героя в игре Панамой. Лингард изобрел сразу два гола. Во-первых, заработал пенальти, с которого Гарри Кейн забил свой первый гол в матче. Эскобар нарушил правила, так как Джесси своевременно нырнул в свободную зону. Кстати, созданную Кейном. Во-вторых, седьмой номер забил сам. Предварительно сместившись к дуге штрафной площади с фланга и сыграв в стенку с Рахимом Стерлингом. Гол восхитил Гарета Саутгейта, в чем он признался после финального свистка.

Перед игрой с Панамой Саутгейт сказал, что его дружине нужно играть в свой футбол, а атакующим футболистам необходимо создавать друг другу зоны и правильно в них ускоряться. Лингард – тот, кто делает это блестяще. Вот уже второй такой матч.

Саутгейт и его помощник Стив Холланд в процессе подготовки к ЧМ-2018 долго думали, как сделать так, чтобы Англия владела территориальным преимуществом и могла вскрывать чужую оборону в позиционных атаках. И пришли к выводу, что лучше всего для этой цели подойдет схема 3-3-2-2, в которой форварды и центральные полузащитники будут взаимозаменяемы по ходу встречи. Так Лингард стал центральным полузащитником. И теперь является системообразующим футболистом.

Гарри Кейну нравится отходить в глубину. Так он действует в «Тоттенхэме». Данная манеры игры форварда не живет, если рядом не футболистов, способных возместить блуждающего нападающего в первой линии атаки. Наличие Лингарда в сборной позволяет Кейну оказываться в разных точках поля и чувствовать себя в зоне комфорта. В стане «шпор» чувствовать комфорт англичанину помогают Деле Алли и Сон Хын Мин.

После матча с Панамой Саутгейт признался, что ему понравились передачи игроков сборной Англии. Особенность Лингарда в том, что он не только вписывается в стиль, но и дает качество. По данным WhoScored.com, в воскресенье точность его пасов составила 93,9%, в игре с Тунисом и вовсе равнялась 96,4%! Фантастические цифры для атакующего футболиста, который является регулярным участником острых моментов.

Интересно, что Лингард в матче с Панамой покинул поле вместе с Гарри Кейном – уже на 63-й минуте. Символично, что ушли два самых ярких игрока. Саутгейт понимает, что такие активы нужно беречь. Впереди у Англии возможен долгий путь. Таким его постараются сделать два парня, присевшие передохнуть.