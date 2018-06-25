– В предыдущем матче дубль сделал Ахмед Муса. Вас это удивило?

– Муса забил после быстрых атак, проявил блестящую технику. В прошлом году он мало играл за «Лестер», я просил дать ему игровую практику. Потом он перешел в ЦСКА. Я приезжал в Россию, чтобы увидеть его в игре. Это было в конце февраля, минус 20 градусов, много снега. Но Ахмед выглядел отлично, он заслужил вызов в сборную и шанс сыграть на чемпионате мира. Он придает уверенность всей команде. Надеюсь, с его помощью мы сможем победить.

– Сыграет ли Джон Оби Микел, ваш капитан?

– Сломал третий палец на руке, у него трещина. Ему придется играть с гипсом. Он приехал в Петербург, встретился с врачом, ему изготовили защиту, гипс. Думаю, он сможет с этим сыграть. Ему не так уж и больно.

– Возможно, это последний матч Месси на чемпионатах мира. Это дополнительная мотивация для нигерийской команды?

– Его все любят, его игрой наслаждаются все: и я, и моя команда. Но вопрос не в его последней игре, а в том, что нам нужно пройти в плей-офф. В футболе нет поблажек или жалости. Мы не будем делать никаких подарков, даже если очень любим этого игрока. Мы видели игры Аргентины с Исландией, с Хорватией: он хорошо работал, ему не очень везло – например, вратарь взял пенальти.

– Аргентина будет под давлением. Для вас это полезно?

– Это может быть и пользой, и недостатком для всех. Например, в важных матчах некоторые игроки ошибались, потому что они весьма молоды. Всем хочется в следующим раунд. Перед игрой с Хорватией тоже говорили: у них опыт, а мы слишком молоды. Но это не самое важное в игре. Важна физическая готовность, организация, дисциплина – это показатели определяют результат.

– В не очень хорошей форме – и физической, и психологической – Виктор Мозес. Есть ли вероятность, что он сыграет, покажет свой звездный уровень?

– Он в отличной физической форме, он готов работать на команду. Да, у него был лишний отдых, потому что он задержался в Англии. Он полезен нашей команде, мы готовы включить его в игру. Виктор показывает, что готов пожертвовать своими личными интересами ради команды, ради страны. Все хотят играть в нападении, забивать. Но Мозес готов отработать и сзади, он согласен это делать.

– Вы встретитесь с Аргентиной в пятый раз на шести последних чемпионатах мира. Вы обращаете внимание на предыдущие матчи при подготовке?

– Мы знаем, что нам часто забивают со стандартов, мы так же пропустили и в Краснодаре – со штрафного. Это был наш подарок сопернику, необязательное нарушение. Но ведь и мы в том товарищеском матче забили со штрафного. Не только африканские страны не всегда удачно играют на стандартах, вот и шведы недавно пропустили важнейший мяч со штрафного. Мы много над этим работаем.

– Аргентина уже в отчаянном положении. Могут ли судьи быть настроены на то, что победить должна Аргентина? Ведь у нее больше спонсоров, она интереснее как участник плей-офф.

– Мы уверены, что самое важное – то, что покажем мы. Да, моей молодой команде будет нелегко. Нам нужно вести себя скромно, подходить со скромными ожиданиями к этой встрече. Но у нас три очка, а у аргентинцев – только одно. Я знаю, что мои игроки голодны. Единственная сложность – у нас на один день для восстановления меньше. Если физически мы будем в порядке, я настроен оптимистично.