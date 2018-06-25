Россияне сделали многое, чтобы проиграть Уругваю в Самаре – и потерпели заслуженное поражение. Это нам на руку.

Я не ставлю ударение в слове «Трусы». Но ловким движением усы надежды превращаются в элегантные шорты. Это не трусость, нет – стратегический расчет. Наш главный тренер Станислав Черчесов оставил в запасе нескольких лидеров, включая Александра Головина, который висел на желтой карточке. Все понятно – еще одна, и мы останемся без главной звезды в 1/8 финала.

Понятно, что матч против Уругвая для нас носил характер товарищеского. На кону стояло одно – где играть 1/8 финала. Проиграешь – окажешься в 80-тысячных «Лужниках», куда по прохладе так приятно ехать с базы в Новогорске. Матч состоится 1 июля, в 17.00.

Победишь или заработаешь ничью – поедешь в Сочи, и там уже надо играть 30 июня в 21.00. Минус день на подготовку, переезд с базы, духота и жара как в Самаре. А мы видели, как там нивелируется преимущество в физике, какими вареными раками становятся игроки.

Выбирать соперника по 1/8 финала мы не могли. Да, хотелось бы попасть на Португалию с более слабой обороной, так зависимую от Криштиану Роналду, чем на универсальную и многогранную Испанию, которая замучает любого своими мелкими пасами, лишит мяча, заморочит голову. Но разборки в группе «В» проходили позже, поэтому тут от России не зависело ничего. Выбирали не мы – выбирали нас.

В этот вечер все было против сборной России. Уже на 10-й минуте идеальный по силе и точности удар Суареса пришелся точно в правый угол. Там был наш вратарь Игорь Акинфеев, но сложиться и зафиксировать этот мяч он не сумел.

На 23-й минуте отличился Денис Черышев. Но немного не так, как мы думали. Вроде бы отбились после углового, мяч покинул штрафную. Но там Лаксальт пробил с левой ноги в сторону ворот, и мяч рикошетом от Черышева закрутился в правый от Акинфеева угол.

А на 36-й минуте до конца матча был удален наш защитник Игорь Смольников, который прыгнул сзади в ноги Лаксальту и увидел перед собой красную карточку. Вот так сборная России осталась в меньшинстве. Да еще в концовке мы пропустили третий мяч после углового…

Поражение было выгоднее – его мы и получили. Ну да, «Трусы надежды». Но я вспоминаю, как сборная Швеции по хоккею победила на Олимпиаде в Турине. Там ведь игроки «Тре Крунур» умышленно сдали матч Словакии (0:3), чтобы попасть на легкую дорожку. В четвертьфинале им достались швейцарцы (6:2), в полуфинале – чехи (7:3), в финале – финны (3:2). Никаких канадцев или россиян, хотя мы в группе эту Швецию хлопнули со счетом 5:0.

Да, был слив – зато золотые медали на шее. И когда Петер Форсберг позже сказал открыто о сдаче матча, на него зашикали. Но простили и поняли. Главное – это результат.

Так и матч с Уругваем забудется вечером 1 июля. Все будут говорить только о том, как Россия сыграла в 1/8 финала. Чемпионат мира для нашей страны уже получился нормальным со всех сторон – идеальная организация, хороший результат. А если получится выйти в 1/4 финала (кстати, там светит победитель пары Хорватия – Дания, вот еще один бонус) – то наших футболистов вообще будут носить на руках.

Фразу знаменитого хита от Шнура и Слепакова – «были г****ны, стали чемпионы» – мы переворачивать не станем. Иногда чтобы выиграть войну, нужно проиграть бой.