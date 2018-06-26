Четыре года назад Волгоград называли в числе тех городов, которые не справляются с подготовкой к чемпионату мира. Но вскоре все изменилось: сперва название города-героя исчезло из тревожных сводок, а когда на Волгу прибыли первые болельщики, их встретил сверкающий новый стадион и город, готовый к приему гостей. О том, как оказалось возможно такое волшебное преображение в интервью "Советскому спорту" рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

– С каким настроением вы встретили главное событие года в стране и мире?

– Для нас чемпионат мира – это очень серьезный экзамен. И, конечно, мы к нему готовились. Хотя сказать что мы готовились – означает не сказать ничего. Это была крайне серьезная, тяжелая, кропотливая работа. Да, мы волнуемся – событие такого уровня приходит в наш регион впервые. Но при этом есть уверенность, что чемпионат мира пройдет на отличном уровне. Для этого мы и работали – вместе с федеральным центром, оргкомитетом. Реализовать этот проект нам помогали очень много людей, в том числе и наши жители. Они тоже очень переживают, тоже хотят показать свой город и свою область с самой лучшей стороны. Люди у нас гостеприимные, добрые и очень мужественные. Все наши гости – от простых болельщиков до звезд мирового футбола, будут восхищены – и организацией, и атмосферой, которая здесь есть.

– В регионе довольны реализацией проектов к чемпионату мира?

– Наследие чемпионата мира в городи и области – очень значимое и очень серьезное. К старту турнира мы подготовили мощную инфраструктуру, и я имею в виду не только спортивную составляющую. Поэтому мы очень воодушевлены сейчас, и уже сегодня строим новые планы, которые будем реализовывать после проведения чемпионата мира. Они достаточно амбициозны.

Работы по подготовке к чемпионату мы смогли синхронизировать с другими масштабными проектами, кардинально меняющими регион, создающими базу для развития на десятилетия. Все вместе стало таким невероятным прорывом, по крупнейшим направлениям сдвинулись с мертвой точки. Это, наверное, главное и поэтому в Волгоградской области изменения связанные с чемпионатом и выглядят масштабнее и имеют по-настоящему переломное значение.

– Россия получила право проведения чемпионата мира в 2010 году, при этом вы стали губернатором в 2014-м. В каком состоянии вам достался регион, если иметь в виду соблюдение сроков плана подготовки к чемпионату мира?

– Пожалуй, отвечая на этот вопрос, я приведу слова Виталия Мутко, который в 2014 году сказал примерно следующее: «Существует очень большой шанс, что в Волгограде чемпионата мира не будет, в связи с тем, что сроки плана подготовки на тот момент не соблюдались.»

И тогда я обратился к Мутко со словами: Виталий Леонтьевич, у Волгоградской области все получится. Можете в этом не сомневаться. Нам нужно только время.

При последнем визите заместителя председателя Правительства России В.Мутко, связанном с подготовкой к чемпионату мира , отметив полную готовность Волгоградской области к ЧМ-2018 он публично заявил, что в 2014 году многие сомневались, что регион справится с решением тех задач, которые тогда стояли. Волгоградская область выполнила все обязательства, которые брала на себя и даже больше.

И, конечно, позиция президента тут сыграла главную роль. Мы постоянно чувствовали и сейчас чувствуем поддержку.

Однако наша область выполнила все свои обязательства по подготовке к чемпионату мира. Дополнительно мы приняли ряд дополнительных решений – реализуем по всей области программу благоустройства, которая получила поддержку со стороны жителей региона. Мы не ограничились теми пожеланиями и рекомендациями, которые нам давали специалисты ФИФА. Они рекомендовали большое внимание уделить так называемым клиентским маршрутам. Мы же посчитали, что нужно обратить внимание на всю территорию и вести работу по благоустройству во всех муниципальных образованиях области и районах города.

– Какими проектами из тех, что удалось реализовать, вы гордитесь больше всего?

– Мы гордимся каждым из них. Любой проект – это как ребенок, которого ты вырастил. Никто не верил, что он вообще родится, а тут гляньте – он уже бегает! Сложно выделить что-то одно, потому что все они очень важны для жителей. Если Вы спрашиваете о городе-герое Волгограде – задача, которую мы сегодня ставим, – это создание современного города с новой качественной инфраструктурой.

Многое из того что мы делали не видно и незаметно нашим гостям, да и самим жителям, а значение имеет огромное. Все видят стадион, дороги, парки, музеи. А к примеру новый канализационный коллектор, эти две огромные мощные трубы, которые мы протянули через Волгу на остров Голодный, где сосредоточены все очистные сооружения – кто о них сейчас вспоминает и говорит? Да никто. Между тем, это была крайне серьезная проблема, за которую кто только ни брался, но за десятилетия никто так и не смог решиться и реализовать этот сложный проект. Он настолько был изношен и настолько не отвечал требованиям, что мог в любой момент выйти из строя. И это могла быть не только крупная авария на объекте ЖКХ, но и очень серьезная экологическая катастрофа. Это был не просто сложный и тяжелый проект – он был практически невыполним. В судоходный период нельзя, в зимнее – тоже, после сброса воды с Волжской ГЭС возникало сильное течение. Для обеспечения нереста рыб продолжительный период необходимо держать «рыбную полку». Как решить эту задачу?

Но мы смогли. И чем я особенно горжусь, что реализовала этот проект наша компания, волгоградская.

– Но и по части того, что видно, вы достигли неплохих успехов. Уже в аэропорту ты ловишь себя на мысли – я точно прилетел в Волгоград? Настолько неузнаваемой стала территория.

– Да, он здорово изменился, но после чемпионата мира мы продолжим там строительство – построим третью часть. Сейчас мы провели не просто реконструкцию того, что было – мы построили новый аэропорт: взлетно-посадочная полоса, рулежка, перрон, привокзальная площадь, терминалы, современное навигационное оборудование, системы безопасности – все это новое!

Кроме всего – туда теперь ходит электричка. После чемпионата мира там планируем создание нового автобусного вокзала. Сегодня весь транспорт уходит в центр, и мы считаем что у нас есть хорошая возможность разгрузить здесь пространство – международные и междугородние рейсы нужно перенести за пределы города, рядом начинается строительство объездной дороги. Там прекрасная, доступная территория, и этим нужно пользоваться, ведь от центра города туда ехать 20-30 минут. Это будет серьезный транспортно-логистический комплекс, в который войдет и сам аэропорт, и пригородная железная дорога, и центр по автобусным перевозкам.

– 20-30 минут стали возможны благодаря новой дороге, раньше там можно была застрять надолго, не так ли?

– Это еще один элемент наследия, по настоящему, как оказалось, очень сложный объект – современное многополосное Шоссе Авиаторов, которое отвечает высоким стандартам безопасности. А этим проектом разве можно не гордиться? Раз уж речь зашла об аэропорте, то замечу, что обновлены и железнодорожный, и пригородный вокзал. Сложные, выстраданные объекты и проекты, но они реализованы. Жители области об этом мечтали. На протяжении многих поколений. Нам посчастливилось эти мечты реализовать.

– Есть ощущение, что к примеру о нулевой рокаде (дороге вдоль Волги) жители и мечтать не могли – настолько невероятной кажется реализация этого проекта.

– Почему? Мечтали, жизнь подсказывала – нам нужна эта дорога. И вместе с моими коллегами, при поддержке федерального центра нам удалось воплотить в жизнь эту и многие другие мечты поколений. Рокадная дорога, музей истории России, благоустройство поймы реки Царица, дворец пионеров, который стоял никому не нужный 10 лет, а теперь там занимаются 5 тысяч детей, парк у подножия Мамаева кургана, тоннель в районе улицы Тулака, который пытались построить 30 лет. Значительную часть работ мы выполняли своими силами – у региона очень мощный кадровый потенциал. Начиная от управленческих команд, заканчивая теми, кто выполнял все на местах. У нас хороший кадровый потенциал и резерв кадровый тоже хороший.

И если мы говорим о наследии чемпионата мира – то как раз люди и их опыт едва ли не самое важное, что мы получили. На территории нашей области сформировалась мощная управленческая команда, которая доказала, что способна решать самые амбициозные задачи. И сейчас мы понимаем, что выполняя такую сложную задачу, как подготовка к чемпионату мира, мы как раз и сформировали эту команду, которая продолжает идти вперед. Вот это наследие так наследие!

– Это правда, что в реализацию проекта по созданию нулевой рокады кроме вас никто не верил?

--Не знаю. Для начала я должен был поверить в это сам, затем убедить других, что такое возможно. Эта идея должна была захлестнуть всех, кто в этом участвует. Вот это было самое сложное. Но с самого начала чувствовал поддержку.

Эту дорогу нельзя было начать строить без серьезного берегоукрепления на протяжении 3 км. Сделали. Решили, что это должна быть не просто дорога, а набережная на всем протяжении. Чтобы люди гуляли там, отдыхали, катались на велосипедах, роликах, занимались спортом. То есть мы решили делать не просто набережную, а практически эталон, образец для нас! Считаю, неплохо получилось. А дальше – нужно развивать и через развитие вдохнуть новую жизнь в эту территорию.

Дальше – что мы должны были посмотреть? Центральный парк культуры и отдыха. Глянули – ужаснулись. Парка культуры и отдыха в городе не было. Вместо него – заброшенная территория. Задолго до нас назад какой-то гениальный руководитель разрешил построить там жилые многоквартирные дома. Парк оказался удобным местом для свалки мусора со строек. Всё туда и сбрасывали. Мы оттуда вывезли десятки машин мусора. Частично парк был восстановлен – реконструированная часть получила название парк Баку. В остальной части он был заброшен. Приняли единственно верное решение – реконструировать.

А что было на месте парка в пойме реки Царица? Вы знаете?

– Мусорная свалка и заросший овраг.

– Сейчас там один из наших самых амбициозных проектов – музей истории России и парк. Теперь это один из самых востребованных музеев на территории региона. Кто подал идею? Наша молодежь. Это особенно радует. Они говорят, что хотели бы видеть там, и мы вместе с ними поэтапно претворяем это в жизнь. Люди реально поддерживают.

А от него – дорога вдоль Волги. То есть посмотрите что мы делаем – мы разворачиваем город к реке. Из этого парка по нулевой рокаде открывается доступ ко всем достопримечательностям города. И мы связываем город еще одной дорогой, улучшая транспортную доступность четырех районов города.

Плюс, конечно, она должна соединяться с основной магистралью города – первой продольной улицей (для Волгограда продольные улицы имеют такое же значение, как кольцевые для Москвы).

Что было на месте парка у подножия Мамаева кургана? Будем называть вещи своими именами, хоть и не верится – просто ужас, расшифровывать не буду.Все жители видели это своими глазами. И это у подножия главной высоты России – Мамаева Кургана , куда в год приезжают сотни тысяч людей со всего мира. И это на протяжении десятков лет. И это правильно?

А сегодня – посмотрите! Прогуляйтесь по этому парку днем, вечером. Полюбуйтесь подсветкой. Очень красиво!

Люди мечтали об этом, они хотят жить в современном городе. И именно такой город мы сейчас и строим. При этом выполняя наказ тех, кто его отстоял – «Отстроим Сталинград».

У подножия Мамаева кургана вместо строительства коммерческого объекта вернули землю, построили большую муниципальную парковку. То есть свалки и пустыри мы не просто зачищаем и облагораживаем, мы возвращаем людям это пространство в совершенно новой, полезной функции, в другом облике.

– Исчезли и ларьки. В Волгограде тоже была ночь длинных ковшей?

– Нет, мы этого избежали. Долго и настойчиво разговаривали с бизнесом, убеждали, что развитие города требует переноса. В основном владельцы их разбирали и забирали сами. В отдельных случаях поступали строго по закону. Они понимают, что пришло другое время – время созидать. Вот этим мы и занимаемся.

– Вы все время хвалите волгоградцев, а они напротив – часто ругают свой регион. Порой даже обидно – ведь это моя родина!

– Комментировать не буду. Бог им судья, пусть это останется на их совести.

– Но в целом я не могу с вами согласиться, будто волгоградцы свою родину не любят. Любят и еще как. Я в этом убеждаюсь каждый день. Но негатив, конечно, был. Я знал таких людей, даже в структурах власти, что меня особенно удивляло. С частью из них мы расстались на сегодняшний день. А другие продолжают работать – время их сделало ярыми сторонниками изменений. Понимаете, что происходит? Это я говорю не для красного словца – все это так и есть на самом деле. Я вижу, как они работают и выполняют свои задачи, они перестали делать работу для галочки. Уровень поддержки, который мы получили, при реализации наших проектов, – он колоссальный. Это не может не радовать, но и повышает ответственность при принятии решений. Поэтому у нас проекты и реализуются. Мы ничего не выдумываем, мы реализуем только то, о чем мечтали и мечтают многие поколения жителей.

– Вопрос возвращения в Волгоградскую область футбола на том уровне, который здесь когда-то был – он в принципе обсуждается?

– Мы этот проект реализуем. И реализация началась уже давно. В том числе, когда состоялся пересмотр принципов формирования нашей главной команды – «Ротор». Любой клуб, который планирует добиваться успехов на высшем уровне, должен иметь свою систему подготовки, свои детские школы. Без развития детско-юношеского спорта говорить о возрождении футбола неправильно. И именно в этом развитии – одна из наших главных задач.

В Волгограде вообще хорошая, прекрасная школа футбола. К сожалению, ее подрастеряли. Нужна система – от дворового спорта до Академий, откуда талантливые мальчишки, решившие связать свою жизнь с этой игрой, будут приходить в состав главной команды. В свою очередь, сама команда должна быть примером для детей. Чтобы каждый хотел в нее пробиться. У «Ротора» есть возможность сделать так, чтобы костяк команды состоял именно из воспитанников нашей, волгоградской школы футбола. А не из легионеров.

Еще хочу отметить – у нас очень большая история и очень преданные болельщики, которые продолжают поддерживать команду даже в тяжелые времена. Они могут простить какие-то поражения или неудачную игру. Но никогда не простят отсутствие самоотдачи и желания выложиться на поле на все 100 и даже 200 процентов. Да, был тяжелый сезон. Но мы верим, что в будущем он обязательно вернется на самый высший уровень. Возрождение волгоградского футбола продолжается. Кто говорил, что он канул в лету – ошибся. Сдаваться нельзя и ни в спорте, нигде нельзя. Будет «Ротор» тоже командой мечты, не сомневайтесь. Здесь по другому нельзя.

– Что изменилось за последние четыре года в плане местной спортивной инфраструктуры в Волгограде?

– А вспомните хотя бы одну хорошую площадку в городе в 2014 году? Главный стадион «Ротор», как и «Зенит», и «Трактор» находились в ужасном состоянии, стадион «Ротор» вообще продали. «Пищевик» отдали под застройку. «Динамо» был наполовину «ранен» – 50 процентов территории стадиона уже застроили. «Нефтяник» – был «убит», «Темп» – «убит», «Локомотив» и «Спартак» – застроены полностью. «Поля», где занимались дети из школы «Ротора», и который строили всем миром, оказался в собственного частного лица. Как, кстати, и «Олимпия». В муниципальных образованиях Волгоградской области – надо отдать им должное! – спортивные арены находились в куда лучшем состоянии, чем в самом Волгограде! Здесь же – как Мамай прошел…

– И что теперь?

– Про новую арену «Ротора» и так понятно. «Зенит» получил современное поле и площадки, отвечающее всем самым лучшим стандартам. Привели в порядок «Пищевик». Со следующего года начинаем восстановительный процесс на «Тракторе». «Темп» уже восстанавливается – идет первый этап реконструкции. «Нефтяник» теперь – современный стадион. «Динамо» – ту половину, которую удалось сохранить – уже в неплохом состоянии. Как и «Урожай» в Городище начали восстанавливать. В Волжском поддерживаем стадион им.Логинова. Да, «Локомотив» и «Спартак» уже не вернуть. Но к концу следующего года у нас будут полностью готовы все основные спортивные площадки. И вот на этой основе можно будет действительно возрождать волгоградский футбол! Причем, вся эта инфраструктура останется на десятилетия и будет служить многим поколениям наших жителей.

– Где будет играть «Ротор» в следующем сезоне?

– На свой главной арене и на «Зените».

– И не будет сумасшедшей аренды за такой стадион?

– Вопрос вообще не в аренде. А в содержании объекта. В том числе – о тех тратах, которые необходимо нести при проведении любой игры в современных условиях. Да, это стоит денег. Но платить ведь всем равно придется – тем или другим… Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие два-три года содержание стадиона будет проводиться за счет федеральных средств. После чемпионата мира будем реализовывать проект наследие. Стадион находится в центральной части города и мы уверены, что его площади будут востребованы. Уже сейчас есть заявки. Как и другая инфраструктура, которую мы строим к чемпионату мира. И да – «Ротор» будет на нем только играть, а тренироваться – в другом месте. Правда, и «Реал» не тренируется на «Сантьяго Бернабеу»…

– Понятно, что жителей Волгограда ждет праздник – тут и стадион, и матчи, и фан-зоны… А как насчет жителей других городов региона?

«Мы знаем историю Волгограда, какую роль сыграла битва здесь во время войны. Мы уважаем погибших, видели памятники, другие сооружения. Есть понимание, что эти вещи важнее футбола. Здесь все безопасно, нет никакой опасности, несмотря на все, что писали перед турниром. Буду рад видеть здесь наших болельщиков». Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт

– Мы приняли решение, что каждый день, когда в Волгограде будет проводиться матч чемпионата мира, во всей области будет объявлен выходным. Чтобы любые жители могли приобщиться к происходящему – приехать на игру, побывать в фан-зоне или просто насладиться футболом в домашней обстановке. Так что этот праздник – общий для всех нас!

– Планируете все матчи посетить?

– Пока сложно сказать. У нас много организационном работы. Я буду находиться там, где это будет в первую очередь необходимо.

– Во время финала Кубка России вы были замечены на бровке поля за беседой с Виталием Мутко и Геннадием Тимченко. О чем говорили?

– О том, как на самом высоком уровне проводится подготовка к чемпионату мира. О том, какой красивый у нас вышел стадион. О вопросах дальнейшего развития комплекса. Вот это все мы тогда и обсуждали. А почему вы об этом спросили?

– Все-таки Тимченко привычнее видеть в хоккейных кругах.

– Нет, Геннадий Николаевич уже давно принимает активное участие в реализации наших самых амбициозных проектов. И у нас большие планы на совместную дальнейшую работу.

– Недавно английское издание Independent опубликовало рейтинг городов, принимающих ЧМ-2018, при этом Волгоград оказался на далеком седьмом месте. Что бы вы ответили на это составителям рейтинга?

– Они сами себе ответят, когда приедут и посмотрят. Вы после игр почитайте внимательно.

От редакции:

Наше интервью состоялось накануне первого матча чемпионата мира по футболу в Волгограде. В город уже начали прибывать болельщики сборных Англии и Туниса, позже их сменили болельщики Исландии, Нигерии, Египта, Саудовской Аравии. И все были едины в своем восхищении городом и его жителями. Обозреватель английской The Guardian Барни Роней, приехав в Волгоград, сперва написал искренний и прочувствованный рассказ о том, как много значит этот город для его семьи и для всех, кто помнит вторую мировую, а потом - в своем отчете о матче сборной его страны - добавил: "Наверное, никогда еще не было такого, чтобы сборную Англии на большом турнире в Европе поддерживало так мало болельщиков. Слишком многие отказались от поездки в Россию - и они совершили огромную ошибку, лишив себя удовольствия увидеть отличный футбол на прекрасном стадионе в современном и дружелюбном европейском городе. Надеюсь, у сборной Англии или какого-нибудь из лондонских клубов еще будет повод приехать сюда".