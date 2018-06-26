Еще перед началом чемпионата мира мы встретили в Петербурге перуанских болельщиков, которые прилетели на все игры турнира. Они были уверены: Францию съедят Данию покромсают, а Австралией закусят. К третьему туру стало ясно, что все не так. Что австралийская закуска может лишь скрасить общее впечатление. Неприятное впечатление.

Но это впечатление только от результата. Поддержки у сборной, эмоций вокруг нее меньше точно не стало. Как же это круто осознавать и мощно – наблюдать!

В петербургском пресс-центре перуанские журналисты – они, по всей видимости, переключились на Аргентину – смотрели игру своих с австралийцами. Не стеснялись вставать и петь гимн вслух. Искренне и очень остро реагировать на все яркие моменты типа опасной игры австралийского капитана Йединака, после которой он получил желтую, а мог и красную. И как же они радовались, когда сборная Перу забила первый мяч!

Это был первый мяч не только в матче, но и вообще для команды на турнире. Он должен был случиться гораздо раньше, на старте против Дании – но незабитый пенальти. Он мог быть забит французам – шансы были, и это бы повлияло на что-то турнирное. Перуанцы открыли свой счет тогда, когда уже невозможно было повлиять на выход из группы – за него боролись другие.

Перуанский журналист моментально стал звездой пресс-центра. Но важно даже не это, а сам факт: ему и перуанские болельщики в любые моменты и в любых ситуациях очень близки со своей сборной. Она не оправдала надежд, провалилась – от нее ведь многого ждали, к ней не относились снисходительно, несмотря на 36 лет без чемпионатов мира.

В тот момент оставалось три с небольшим часа до начала матча аргентинцев. Это тоже люди, которые несмотря на бурю критики своей команды и ее внутренних проблем, работают в первую очередь, глобально – ради нее, то есть ради всего своего родного футбола. Ими двигает стремление очистить национальную команду от зла, от ошибающихся людей. А не просто желание найти повод и самим подняться на мощной теме, оставив свой футбол неизвестно где.

Наш чемпионат мира – шанс и нам понять, что можно и нужно так же. Не обязательно радоваться, что ус надежды отклеился или что для кого-то усы вдруг после одного матча пошли на три буквы и превратились в трусы.

Это изменение, если оно произойдет, мы отследим не сразу. Пока можно только верить, что польза от домашнего турнира глобально будет еще и такой.