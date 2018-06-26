ДО МАТЧА

Аргентине кровь из носу нужна была победа. После разгрома от Хорватии (0:3) игроки объявили главному тренеру Хорхе Сампаоли импичмент. Формально он остался, поскольку за разрыв контракта пришлось бы выплатить ему неустойку 20 миллионов евро.

Состав на матч жизни и смерти определял актив игроков во главе с Лионелем Месси. На поле арены в Санкт-Петербурге вышли пять новых футболистов. И если появление форварда Гонсало Игуаина и плеймейкера Эвера Банеги прогнозировалось, то фигура вратаря вызвала легкое недоумение. Ведь 31-летний Франко Армани, заменивший антигероя матча с Хорватией Вили Кабальеро, дебютант чемпионатов мира.

Правда, история Аргентины знает не менее крутой пример. Лучший вратарь ЧМ-1990 Серхио Гойкочеа тоже начал турнир на скамейке запасных, вышел на замену в начале матча против сборной СССР (аргентинцы победили 2:0) и довел свою команду до финала, выиграв две серии пенальти. Кстати, Гойкочеа был замечен в ложе для почетных гостей.

Нигерия – удобный для Аргентины соперник, клиент. Четыре года назад в Бразилии Месси и Ко одолела его со счетом 3:2. На дубль капитана победителей дублем ответил другой «М» – Ахмед Муса.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Нервное, изобиловавшее браком начало украсил гол Месси. Откликнувшись на передачу с центра поля Банеги, капитан изящно обработал мяч на ход, отклеился от защитника Кеннета Омеруо и с правой неотразимо пробил в дальний угол. Есть 100-й гол ЧМ-2018!

Диего Марадона, рвавшийся в лагерь сборной вдохновить ее на подвиг, замер, скрестив руки на груди. Сампаоли как шальной выстрелил с лавки и устроил победный танец.

Аргентинцы взяли мяч под контроль. Игуаин и Ди Мария убегали в отрыв. Первый не совладал с мячом и воткнулся во вратаря, второго сбили с ног.

Штрафной метров с 22 исполнил Месси. Его удар в угол голкипера заставил звенеть штангу. Правда, вратарь одной молекулой перчатки все-таки дотянулся до мяча.

Перед перерывом мы, наконец, увидели в деле Армани. Дебютант в подкате опередил Мусу и под восторженный рев бело-голубого стадиона выбил мяч а аут.

А чуть позже Николас Отаменди у своих ворот, высоко задрав ногу, задел голову Келечи Ихеаначо. Турецкий судья Джюйнет Чакыр проглотил свисток. Но в перерыве наверняка посмотрел эпизод. Черная метка Аргентине.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Перед выходом на поле Месси в фойе давал команде установку. Однако начало второго тайма стало для Аргентины шоком. После углового Маскерано руками бережно уложил на газон защитника Леона Балогуна. Рефери назначил пенальти. Его правоту подтвердили видеопомощники.

Армани не удалось повторить подвиги Гойкочеа, мяч после тихого удара Виктора Мозеса закатился в ворота по центру. На 75-й минуте рефери мог поставить в ворота Аргентины второй пенальти. За попадание мяча в руку Маркоса Рохо. Но после консультации с комнатой VAR не стал.

А игра у Месси и Ко расклеилась. На поле вышли те, кто мог усилить атаку, – Кристиан Павон, Максимильяно Меса и даже опальный при новой власти Серхио Агуэро.

На 80-й минуте Игуаин из штрафной пробил высоко в трибуны. Заставив Марадону горестно закрыть лицо руками.

Нигерийцы ответили опасным выпадом Одиона Игало, который не смог переиграть в ближнем бою Армани.

Вперед пошли все. И оказавшийся в штрафной Рохо после навеса справа Габриэля Меркадо слета отправил мяч в сетку. Четыре года назад победный гол Нигерии забил ведь тоже он, Рохо. Вот какого защитника подготовил для Аргентины наш «Спартак»! Месси е его команда – в плей-офф!

НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА –1:2 (0:1)

Голы: Месси, 14 – 0:1. Мозес, 51 – 1:1 (с пенальти). Рохо, 86 – 1:2.

Нигерия: Узохо – Балогун, Троост-Эконг, Омеруно (Айуоби, 90), Идову – Этебо, Оби Микел, Ндиди – Мозес,Муса (Нванкву, 90+2), Ихеаначо (Игало, 46). Тренер Рор.

Аргентина: Армани – Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико (Агуэро, 80) – Перес (Павон, 61), Маскерано, Банега, Ди Мария (Меса, 72) – Месси, Игуаин. Тренер Сампаоли.

Предупреждения: Балогун, 32. Маскерано, 49. Банега, 64. Оби Микел, 90+1. Месси, 90+4.

Судьи: Чакыр, Дуран, Онгун (все – Турция), Кюйперс (Нидерланды).

26 июня. 21.00. Санкт-Петербург. +22, солнечно. Стадион «Санкт-Петербург». 64 468 зрителей (вместимость 68 134).

СТАТИСТИКА

Удары 9-8. В створ 3-4. Штанги 0-1. Угловые 3-5. Офсайды 0-2. Фолы 20-15. Владение мячом 35-65.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

НИГЕРИЯ

Узохо 5,5 Балогун 6,0 Троост-Эконг 5,5 Омеруно 5,5 (Айуоби) б/о Идову 5,5 Этебо 6,0 Оби Микел 5,5 Ндиди 6,0 Мозес 5,5 Муса 6,0 (Нванкво) б/о Ихеаначо 5,0 (Игало) 5,5

АРГЕНТИНА

Армани 5,5 Меркадо 5,5 Отаменди 5,5 Рохо 6,0 Тальяфико 5,0 (Агуэро) б/о Перес 5,0 (Павон, 61) 5,5 Маскерано 4,5 Банега 6,0 Ди Мария 5,5 (Меса) б/о Месси 6,0 Игуаин 5,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Банега – 6,0. Дирижировал атаками команды из центра поля, сделал несколько обостряющих передач. Ассистировал Месси в эпизоде с первым голом. Правда, во втором тайме был не так заметен.

Месси – 6,0. Сумел наконец избавиться от нуля в графе «забитые мячи» на этом чемпионате мира. Как всегда, был мозгом и сердцем сборной Аргентины, особенно в первом тайме.

Муса – 6,0. Не сделал ни одного результативного действия, однако был чрезвычайно полезен благодаря своей скорости, настойчивости и блистательному дриблингу. Был лучшим в составе своей команды.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Рор – 5,5. Если бы не поражение, оценка, конечно, могла бы быть выше. Сделал традиционную уже в матчах с фаворитами ставку на контратаки и молниеносную доставку мяча вперед через фланги, где расположились Муса и Мозес. План почти сработал. Почти.

Сампаоли – 5,5. По сравнению с кошмарным матчем с Хорватией сделал сразу пять изменений в составе. Они пошли аргентинцам на пользу. Правда, команды у них как не было, так и нет. Пока спасают личности и удача в отдельных эпизодах.

РЕЙТИНГ МАТЧА

7,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Месси !

Банега из середины поля увидел рывок Месси в штрафную нигерийцев и классным пасом забросил мяч за спины защитникам. Лионель первым касанием обработал мяч коленом, вторым, не дав ему опуститься на землю, пробросил на ход и сильным ударом верхом пробил Узохо.

Мозес =

Хладнокровно реализовал очередной назначенный на этом чемпионате мира пенальти несильным ударом в правый от себя угол. Армани не угадал и бросился в противоположную сторону.

Рохо =

Удачно поймал на ногу мяч после подачи с правого фланга и из центра штрафной принес Аргентине долгожданную победу.