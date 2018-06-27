Лионель Месси: Мы здорово настрадались

- Мы контролировали мяч в первой половине, пытались создавать голевые моменты. Думали, что второй тайм будет таким же, но нам забили. Во втором тайме казалось, что время летит, мы стали нервничать.

- Вы когда нибудь переживали так сильно?

- Да, мы правда здорово настрадались. Когда Рохо забил, нас просто отпустило. Мы знали, что это будет тяжелый вечер, но добились нашей цели. Не думали что будем так мучиться.



- Что вы думаете о ближайшем сопернике?

- Мы смотрели все матчи сборной Франции. У нее очень сильная команда, хорошие защитники, да и нападающие - взрывные, быстрые.

Максимильяно Меса: Знали, что найдем ошибки у нигерийской обороны

Я очень рад, что мы прошли дальше. У нас была очень насыщенная неделя, но в итоге это принесло хороший результат. Нигерия – сильный и сложный соперник. Но мы знали, что у можем найти ошибки в их обороне. Сейчас мы довольны. Но теперь начнем анализировать Францию, разбирать, как играть против них. У нас будет время подумать об этом.

- Аргентину можно назвать фаворитом чемпионата мира?

- У нас есть потенциал, но на этом чемпионате мира все равны. Посмотрите результаты Португалии, Испании. Нужно работать очень усердно, чтобы закончить чемпионата мира так, как нам хочется.

Франко Армани: Мы остановили на поле все силы

- Мы терпеливо, спокойно тренировались каждый день, чтобы сыграть лучшим образом. Неделя была полна переживаний, мы не достигли того результата, который хотели. Это был наш последний шанс. Мы выиграли и заслуживали этого. Каждый нас понимал, что нужно выиграть, чтобы остаться на чемпионате мира. Мы оставили на поле все, это позволило нам выйти в следующий раунд. Это дало нам возможность дальше идти к нашей мечте – выиграть чемпионат мира. Мы должны насладиться этим моментом сейчас, восстановиться. А потом начать думать об игре с Францией. Это хорошая сборная, так что нам нужно подготовиться

Гонсало Игуаин: ВАР помог судье принять верное решение

- Думаю, мы заслужили выход в 1/8 финала. Нам пришлось многое вытерпеть, настрадались мы порядочно. Особенно, когда Нигерия сравняла счет с пенальти. У меня потом был хороший момент, мяч летел довольно сильно, я хотел пробить низом - к сожалению, удар прошел выше. Но гол Рохо подарил невероятное счастье всей Аргентине. Соперник был очень силен, оттого чувствуется особенная гордость за эту победу. Нам помогли болельщики - мы слышали их, чувствовали их, это было невероятно. Они с нами повсюду.

Игра рукой Рохо? Не думаю, что там был пенальти. ВАР помог судье принять правильное решение. Теперь нас ждет Франция - опасный соперник, к которому нужно серьезно готовиться. Но если мы сможем настроиться психологически так же, как к сегодняшней игре - у нас есть все шансы выйти в четвертьфинал.