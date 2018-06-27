«ЕСЛИ Б МЕССИ ВЫЛЕТЕЛ, ЧЕМПИОНАТ ТОЧНО ОТ ЭТОГО ПОТЕРЯЛ БЫ»

Если б Месси и компания вчера вылетели бы, это, конечно, для всех был бы не лучший вариант. Чемпионат точно от этого потерял бы. Мы не знаем, что там творится внутри сборной Аргентины, но видно, что не все в порядке. Пресса пишет, что состав определяет не главный тренер Сампаоли, а Месси и Маскерано.

Вчера перед началом игры Месси провел прямо на поле предматчевое совещание. Это напомнило мне, как в баскетболе, когда тренеры берут минутный перерыв. Это доказательство того, что лидер и вся команда не очень доверяют тренеру.

Я в связи с этим вспомнил времена в конце 80-х, когда у нас пошла мода выбирать начальников. Коснулась она и футбола, команды стали выбирать тренеров. После отставки Бескова на пост главного тренера «Спартака» было три кандидата – я, Игорь Нетто и Олег Романцев. Николай Петрович Старостин предложил мне выдвинуться. Я знал, что выберут Романцева, и считаю то решение команды абсолютно верным. Поэтому я даже не пришел на выборы.

«В АРГЕНТИНЕ СТОЛЬКО ЗВЕЗД, А ИГРА НЕ ПОСТАВЛЕНА»

Я внимательно следил за Месси с самого начала матча против Хорватии. Он в первые 15 минут ни разу не получил мяч. И в этом не только вина партнеров, сам Месси был пассивен, ходил по полю пешком.

Часто принято сравнивать Португалию и Аргентину. Они похожи тем, что в обеих командах есть явные лидеры, великие футболисты современности. Но на этом похожесть и заканчивается. В Португалии Роналду выделяется, но у него довольно средненькие партнеры, и вся команда играет только на него. В Аргентине тоже есть безоговорочный лидер, но ведь и в составе сплошные звезды. Поэтому мне совершенно непонятно почему у команды не поставлена игра.

Теперь о вчерашнем матче с Нигерией. Месси с самого начала рвал и метал. Затем забил гениальный гол, сотворил настоящий шедевр. И после этого немного успокоился. А во втором тайме Аргентина играла уже неважно. Сильно активизировались аргентинцы только после пропущенного гола.

Теперь им предстоит в 1/8 финала играть с французами. Мы примерно знаем, как сыграет Франция, но не знаем, как сыграет Аргентина. Но для аргентинцев, чем сильнее соперник, тем лучше. Обе команды будут играть в футбол, поэтому уверен, что мы увидим очень хороший матч. Победителя предсказать не берусь. Будут решать нюансы, как назначение или не назначение пенальти, как это было во вчерашнем матче.