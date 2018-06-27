Чудесное спасение сборной Аргентины, поведение Диего Марадоны, унылая ничья в матче Франция – Дания и внезапная нехватка пива в ресторанах Москвы. О чем пишут заграничные газеты этим утром?

О ПЕРВОЕ БЕЗГОЛЕВОЙ НИЧЬЕ

FRANCE FOOTBALL (ФРАНЦИЯ)

В матче с Данией мы все надеялись на пробуждение Гризмана, который разочаровал в двух первых играл. Жаль – нападающий мадридского «Атлетико» опять упустил шанс по-настоящему начать для себя этот чемпионат. Унылый, невнятный, некрасивый футбол… Все, чем запомнился Антуан в этой встрече. Впрочем, как и вся наша сборная.

L’EQUIPE (ФРАНЦИЯ)

Мы уже видели такое – в 1982 году. Но Австрия и Германия тогда имели оправдание. Да, они цинично наплевали на футбол, заставляя комментаторов закрывать микрофоны в боязни сказать что-то грубое в эфир… И все-таки команды преследовали цель – им нужно было попадать в плей-офф, не пуская туда сборную Алжира. А что было теперь? Впервые на этом турнире мы увидели безголевую ничью. И никаких оправданий столь унылой игре нет ни у Франции, ни у Дании. Они обе досрочно заслужили путевку в плей-офф. Им предстояло лишь разыграть первое место. Они могли играть свободно, вдохновенно и красиво. А вместо этого – лишь отбывали номер. Это – пример презрения. Презрения к своему спорту на самом главном и прекрасном соревновании в мире.

LA REPUBBLICA (ИТАЛИЯ)

Этот матч мог подарить радость всем ценителям красивого футбола, но в итоге получился скучным. 37-я игра чемпионата мира стала первой на этом турнире, закончившейся со счетом 0:0. Франция заняла первое место в группе, датчане впервые за 16 лет вышли в плей-офф и это – все, что можно выделить по результату. Ни страсти, ни эмоций, ни красивой игры мы не увидели.

О ПОБЕДЕ АРГЕНТИНЫ

LA PRENSA (АРГЕНТИНА)

После невыразительной игры с Исландией, жестокого и смиренного по своей сути поражения от Хорватии, национальная сборная внезапно показала признаки жизни. В самый нужный момент! Команда Сампаоли продемонстрировала чувство собственного достоинства, подарив нам право мечтать о чем-то лучшем, чем вылет из турнира уже на групповом этапе. Победный гол Маркоса Рохо взорвал трибуны в Санкт-Петербурге, окрашенные в бело-голубые цвета. Игроки кричали. Плакали. Обнимались. Когда провал казался неминуем, когда сомнения в команде были велики, как никогда, когда вместо хорошего футбола сборная «радовала» нас только конфликтами, слухами, спекуляциями, все резко изменилось. Любовь к себе, как оказалось, не погасла – а вспыхнула с новой силой. Как раз тогда, когда это было так нужно.

CLARIN (АРГЕНТИНА)

Аргентина подошла к самому краю пропасти – даже Лионель Месси казался сломанным во всех аспектах. Перед игрой против Нигерии мы могли верить только в чудо. Но чудо и случилось! В городе царей Месси сумел стать царем Лео. Он раскрыл и себя, и партнеров. Он забил первый гол. Он едва не оформил второй – ударом со штрафного. Он заряжал энергией игроков и болельщиков. И позволял до последнего верить – для Аргентины здесь не все потеряно.

LA CAPITAL (АРГЕНТИНА)

Мы должны были утонуть в этом матче. Вода уже дошла до шеи. Но именно в этот момент… пошла на убыль. Агония сменилась триумфом. Победный удар Рохо – чудо, упавшее с неба! – взорвал трибуны, и крики фанатов, отражаясь от крыши великолепной арены в Санкт-Петербурге, проникали в сердца всех 40 миллионов аргентинских болельщиков. Нет, мы не едем домой. Мы остаемся здесь на встречу с Францией!

О МАРАДОНЕ

DAILY MAIL (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Месси был не единственным аргентинцем, от которого вы не могли оторвать взгляд в этом матче. На трибунах свое шоу устроил Марадона! Он танцевал с нигерийской болельщицей, показывал неприличные жесты, едва не угодил в больницу… Да, на него непросто смотреть. Он – не лучший пример для детей, не лучший образец для подражания. Но он – настоящее сердце этой команды Аргентины. То сердце, которым только должен стать Лео. Месси, конечно, провел хороший матч. Но настоящий лидер должен это делать не только в борьбе с 47-й командой мира (согласно рейтингу ФИФА).

MARCA (ИСПАНИЯ)

Нет, это не смешно. Не смейтесь. Марадона представляет жалкое зрелище. Его ужасные манеры, его презрение к элементарным правилам приличия… Его постыдное желание перетянуть внимание на себя с вот тех парней, которые умирают за страну на поле – все это очень тяжело наблюдать. Диего болен, ему нужно помочь. Жалко смотреть на то, с каким трудом родителям приходится объяснять своим детям, чем именно велик этот человек. Ведь ничего великого в нынешнем Марадоне не заметно.

О ПИВЕ

DIE PRESSE (АВСТРИЯ)

Пиво и футбол по-своему неразделимы. А Россия, вообще-то, хорошо разбирается в том, что касается алкоголя. И все же к такому наплыву желающих выпить пива московские рестораны внезапно оказались не готовы. Из-за огромного спроса большинство заведений не успевают завозить новые партии пенного напитка. И часто гости слышат: «Пиво кончилось». Как признается официант одного из кафе: «Мы не думали, что будут хотеть столько пива. Но на улице – жарко, а в стране – чемпионат мира по футболу».

Другой добавляет:

– Невероятно, сколько могут выпить за вечер южноамериканцы и особенно англичане! Вся надежда на то, что их сборные скоро вылетят из турнира. Тогда можно будет вздохнуть спокойно.