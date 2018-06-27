– Тренировка сборной России началась 40 минут назад, а вы уже стоите перед нами. Почему?

– У меня все в порядке со здоровьем. Но это тренерская программа. Те, кто больше играли в последнем матче, теперь занимаются чуть меньше.

– Какой матч против сборной Испании в вашей карьере был самым памятным?

– Если задуматься, то полуфинал Евро-2008. Но мы тогда проиграли, и никакой ностальгии нет.

– Испания – очень атакующая команда. Мы планируем перейти на схему с тремя центральными защитниками?

– Я – не тренер, не могу рассуждать о таком переходе. Мое дело – работать на тренировках. Пока мы только восстанавливаемся, а готовиться к Испании начнем с четверга.

– Что вы думаете о своих испанских коллегах по амплуа – Жераре Пике и Серхио Рамосе?

– Отличные защитники. Одни из лучших в мире.

– Чем нападение Уругвая отличается от испанского?

– У уругвайцев есть два ярко атакующих игрока – Суарес и Кавани. А вот Испания сильна своей командной игрой. Угрозы можно ожидать не только от Диего Косты, но и от остальных атакующих игроков. С ними сложнее, это точно.

– Сборная Испании имеет трех разных нападающих – Родриго из «Валенсии», Аспас из «Сельты» и Коста из «Атлетико». Что вы думаете об этих трех разноплановых форвардах?

– При этом Испания играет в одного нападающего. Но это роскошь – иметь трех таких разных форвардов. Когда устает Коста, выходит Родриго – скоростной силовой нападающий. Ему на помощь потом выходит Аспас, совсем другого плана. Это осложняет жизнь защитникам, конечно. Ты только приспособился к одному, выходит другой. Это их серьезный козырь.

– Диего Косту и Рамоса можно назвать грязными провокаторами. Тот же Рамос стал «могильщиком Салаха». Как игрокам сборной России не попасться в сети этих футболистов?

– Думаю, провокаций станет гораздо меньше. Ведь ввели систему видеопросмотров, и теперь все стали играть аккуратнее – причем не только защитники.

– Ваше мнение, почему Испания неровно выступила в группе?

– Ну да, испанцы набрали пять очков. Но команда играет в тот же футбол, что в последние годы. Высоко играют защитники, оставляют свободную зону, и это дает возможность контратакующим командам иметь варианты. Это один из их минусов – надеюсь, мы этим воспользуемся.

– А не было бы проще в 1/8 финала играть в Португалией?

– Честно скажу, тут нет никакой разницы. Эти сборные играют в совершенно разный футбол: один – первым номером, другие – вторым. И я не скажу, с кем было бы сложнее. Мы постараемся использовать слабости испанцев, если они есть. Нам нужно хорошо подготовиться и превзойти максимум своих возможностей.

– У вас хватит сил, чтобы прессинговать Испанию?

– Если нужно, значит, будем еще больше бегать и прессинговать. Надеюсь, не только марокканцы и иранцы могут забивать Испании, но и мы сможем.

– Большой ли бонус, что 1/8 финала пройдут в 80-тысячных «Лужниках»?

– Пожалуй, это единственный плюс в том, что мы заняли второе место в группе.