Российский специалист Валерий Непомнящий, выводивший сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-1990, обладающий 10-летним опытом работы с азиатскими клубами, констатировал закономерность провала представителей этих континентов на европейском чемпионате мира.

«РАССЧИТЫВАЛ НА СЕНЕГАЛ И НИГЕРИЮ»

– Во Франции-1998 от Азии и Африки в плей-офф не вышел никто, через восемь лет в Германии – только Гана, сейчас – либо Япония, либо Сенегал. Улов не богат.

– Этот чемпионат еще сильнее подчеркнул отставание азиатов и африканцев. Европейские сборные очень прибавляют, и конкурировать даже не с грандами Старого Света все сложнее.

– Почему так, ведь игроков из Африки и Азии в топ-чемпионатах становится все больше?

– Согласен, немного парадоксально, но объяснимо. С организацией в тех же африканских сборных как была беда по сравнению с Европой 30 лет назад, так и остается. Необъяснимые для меня вещи, как я вижу, никуда не делись. Теперь представьте, что будет с игроком, который из высокопрофессионального европейского клуба приезжает в бардак.

– Ну вот у Нигерии было все спокойно и играли неплохо, но все равно уступили.

– Да, они молодцы, но организационного начала все равно не хватило. Причем лично я рассчитывал, что в этом году Сенегал и Нигерия смогут достичь хорошего результата. Почему-то этого не случилось.

– Сенегал же еще сохраняет шансы?

– Я говорю про уровень, который от них ждал. Пока они его не показывают.

«КИТАЙ НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ МИРА»

– У Сенегала больше шансов успешнее сыграть с Колумбией, чем у Японии с немотивированной Польшей?

– Сложно судить. Сенегал – яркий представитель центральной Африки, много техники, таланта, а Япония очень организована. С одной стороны с ними легко играть, так как всегда понятно, что они покажут, но Польша без турнирных задач может и не справиться. Порядок же бьет класс.

– Все беды азиатского футбола от этой прямолинейности?

– Да. Они слишком легко прогнозируемы и читаемы. Даже те, кто выступают в европейских клубах. И им нужно давать больше свободы. Кстати, может прозвучать удивительно, но и в африканских сборных игроков тоже ограничивают.

– В общем, большие результаты им пока не светят?

– Я сам мечтаю об этом. Что кто-то из африканских команд блеснет. Одно могу сказать точно: Китай никогда не станет чемпионом мира.

– Ого.

– Как только футболист там хоть чего-то добивается, его моментально уносит в другую вселенную. Талантов там полно, но профессионального подхода нет совсем.

– Что-то подобное мы наблюдали на примере японца Кэйсукэ Хонды после его успешного выступления за ЦСКА?

– Вот я примерно о том же.

«ПУСТЬ СИССЕ РАСТЕТ КАК ТРЕНЕР»

– Привлечение своих тренеров вместо привычных европейцев и южноамерканцев не поменяет ситуацию?

– У меня есть сомнения. Они так же закомплексованы и внушаемые извне. Независимость для тренера в Африке и Азии очень важна.

– Тренер Сенегала Алью Сиссе в образе гангста-рэпера как-то не производит впечатление закрепощенного.

– Он – да. У человека была карьера в Европе. Пусть растет как тренер. На самом деле я все жду, когда тренером станет Дидье Дрогба, вот он бы навел порядок. Но пока не получается.

– Шанс в привлечении на тренерский мостик игроков-суперзвезд?

– Именно. Хотя всякое вот случается. Сильно удивился, что японцы за два месяца до турнира сняли Вахида Халилходжича. Вообще, в Азии всегда чтут договоренности.

– Интриги?

– Что-то там явно случилось.

– А к вам когда последний раз обращались из Африки после исторического четвертьфинала с Камеруном?

– После 1993 года никаких предложений не поступало.