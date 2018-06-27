Корреспондент «Советского спорта» в очередной раз побывал в центре Москвы и хлебнул ностальгии и анестезии.

«ПАРНИ ПОД ZZ TOP И ЦОЙ»

«Эту песню запевает молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь!» Бодрящий хит времен позднего Брежнева. Это, с позволения сказать, произведение часто крутили по радио. Лишь первое слово позволил слегка изменить. Но как же актуальны эти строки сейчас, когда в очередной раз где-то слышу Цоя.

Каждый раз утверждаюсь в правильности надписи на знаменитой стене на Старом Арбате, Цой – жив! А его песни давно уже запевает не только молодежь, но и люди достаточно почтенного возраста. Творческое наследие Цоя действительно не задушишь, не убьешь.

К чему я это? К тому, что очередную прогулку по центру столицы я завершил на ярмарке, которая функционирует на площади за гостиницей «Москва». Внутри, прямо рядом с разноцветными палатками, где иностранцы с удовольствием перекусывают, оборудована сцена. На ней иногда выступают музыканты. И мне посчастливилось послушать минут пятнадцать окончания одного выступления.

Я пробирался сквозь толпу с Никольской через арку в сторону Манежки, в общем-то собирался уже спуститься в метро. Но услышал живое классное исполнение одного из хитов Майкла Джексона. На той самой сцене двое сильно бородатых парней, а-ля ZZ Top, с гитарами, плюс барабанщик. Классический рок-состав.

После Джексона было еще что-то из классического рок-репертуара, а под занавес, конечно, Цой - «Пачка сигарет». Пели всей толпой (см. видео).

«Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день». После 0:3 от Уругвая и перед Испанией некая анестезия.

Сразу скажу, название группы не запомнил, да и толком не расслышал, произнес его вокалист быстро в конце, когда парни прощались с благодарной публикой.

«НЕ ПОМОЖЕТЕ С БИЛЕТАМИ»

Сербы вчера встречались постоянно. «Привет, братья сербы!». В ответ объятья.

- Чем помочь, какие проблемы?

- Проблем нет, кроме одной – где бы билеты на матч с Бразилией купить?

С этим помочь я гостям никак не мог.

- Москва очень красивая, только очень большая и дорогая.

А на Никольской, которую иностранцы уже прозвали «Крези-стрит», вновь массовые гулянья. Но хозяева положения там бразильцы, их больше, они шумные. Они и закатывали шоу.

А сразу по выходе из арки - пузатый темнокожий мужчина с ног до головы выкрашенный в российские цвета, беспрестанно кричит «Велком, Раша!» и с удовольствием фотографируется со всеми желающими за сто рублей.