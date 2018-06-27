Сборная Хорватии – одна из двух команд, набравших максимум очков на групповом этапе. Другая – это Уругвай, но сравнивать эти показатели, когда у одних в группе были Саудовская Аравия, Россия и Египет, а у других – Исландия, Нигерия и Аргентина, даже неуместно.

После трех из трех побед уругвайцев точно не причислишь к фаворитам. А вот хорваты кажутся действительно опасными. Сразу после победы над Исландией почти не основным составом они вернулись в Ленинградскую область.

Главный тренер Златко Далич – один из тех персонажей чемпионата мира, о котором до начала вряд ли многие знали за пределами его страны. Но теперь он – человек, который смог утрамбовать в состав и звезд типа Ракитича, Модрича и Манджукича без вреда и наоборот с пользой – один из самых интересных менеджеров.

Это было бы слишком смело, но все же: именно с Хорватией может встретиться сборная России, если пройдет в четвертьфинал чемпионата мира. Плюс один повод начать подробнее следить за этими ребятами и за тем, как мыслит их главный тренер.

– Златко, вы видели игры сборной Дании, вашего соперника по 1/8 финала?

– Пока мы не очень подробно анализировали сборную Дании, но у нас есть еще три дня на это. Они играют в одном стиле со сборной Исландии – это тоже может нам помочь.

– Как вы оцениваете игру лидера сборной Дании Кристиана Эриксена?

– Это отличный игрок, который может создать проблемы любой команды. Моя вера в мою команду безгранична. Но мы уважаем и датчан. Нам точно будет очень сложно в матче против них, однако я уверен, что мы более чем способны победить и пройти в четвертьфинал.

– Кто, на ваш взгляд, будет фаворитом матча 1/8 финала и почему?

– Я не думаю, что здесь вообще можно говорить о фаворитах. Это 1/8 финала, здесь точно никто не будет рисковать. У обеих команд есть достаточно времени на восстановление и подготовку. Мы с датчанами играем в совершенно разном стиле. Возможно, все будет зависеть именно от того, кому лучше удастся навязывать свой стиль и играть в свою игру. Кто будет в этом успешнее, у того больше шансов победить.

– Сопоставьте, пожалуйста, действия Луки Модрича и Андреса Иньесты. Да, оба очень хороши, но кто все-таки лучше и полезнее?

– Вообще мы сейчас больше думаем о Кристиане Эриксене и о сборной Дании, а не об Иньесте. Поэтому – извините, пока не буду отвечать на этот вопрос. Но я думаю и я надеюсь, что вскоре у нас будет возможность обсудить предстоящий матч (четвертьфинал с Испанией – если хорваты обыграют датчан, а испанцы сборную России в 1/8 финала – Прим.ред.)

– Датчане сыграли с Францией вничью со счетом 0:0 и не потратили на это много сил, а вы победили, но неосновным составом. Как вы считаете, какой способ лучше для репутации команды?

– Для нашей репутации важно, что мы выиграли три матча из трех, набрали девять очков, победили с общим счетом 7:1. Благодаря этому мы уже попали в хорватские книги по истории. И тем более заметным будет наше место там, если мы победим еще и сборную Дании в 1/8 финала.

– В центре поля, вполне возможно, столкнутся Лука Модрич и Кристиан Эриксен. Будет ли у вашего игрока особый план, особые задачи в этом противостоянии?

– Они похожие игроки, оба могут решать исходы встреч. Мы не будем уделять особого внимания конкретно Эриксену. Мы собираемся действовать так же, как и во встрече с Аргентиной и ее лидерами: за конкретных игроков будут отвечать те, кому положено в конкретных зонах. Для нас гораздо более важно контролировать мяч и вообще ход матча.

– В 2016-м сборная Хорватии была тоже очень сильна, выиграла группу со сборной Испании. Однако затем сразу же проиграла Португалии в плей-офф. Сейчас вы чувствуете себя еще более уверенно?

– Первой целью было выйти из группы – мы это сделали. Но этого недостаточно для того, чтобы удовлетворить свои желания, наш очень важно сделать и следующий шаг вперед – в матче против Дании. Я уверен: если мы обыграем Данию, все на этом чемпионате мира будет для нас возможно.

– Марио Манджукич пока не забивал на этом турнире. Вас это напрягает?

– Важно, что он отлично настроен, он заряжает всю команду. Причем не только в атаке, но и при оборонительных действиях. Да, пока на турнире он не забивал. Пускай эта серия прервется в матче против датчан, а потом продолжится удачный отрезок на более поздних стадиях турнира – вот это нам обязательно поможет!