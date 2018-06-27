ТОНИ КРООС: ПОДУМАЮ, ПРОДОЛЖАТЬ ЛИ КАРЬЕРУ В СБОРНОЙ

- Никто не рассчитывал, что мы сегодня вылетим. Это нормально, что мы не делаем скоропалительных выводов, а хотим все проанализировать.

- Вы вообще понимаете, что вылетели? Опишите ваши чувства.

- Да, я понимаю. По ходу турнира было видно, что мы не в лучшей форме. Предыдущие матчи это показали. Было понятно, что если мы сегодня существенно не улучшим игру, будет сложно. В первом тайме у нас было несколько неплохих моментов, но мы не забили . Если ты не забиваешь за 90 минут Корее, то заслуживаешь вылета.

- Победа над Швецией дала надежду, что Германия возродится, как феникс, но этого не случилось. Почему?

- Нам не хватило последнего удара, чтобы забить гол. Во всех трех играх. На поле всегда чувствуешь себя лучше, когда ведешь в свете. Но мы ни разу не вели за весь турнир. Для того, чтобы забить, нужно пахать, но если на тебя давит время, становится сложно.

- Филип Лам сравнительно рано закончил карьеру. Как вы видите свое будущее? Вы готовы к смене поколений в сборной?

- Сегодня я рассчитывал на длинный турнир, поэтому мыслей о завершении карьеры нет.

- Вы можете гарантировать, что продолжите карьеру в сборной или будете думать?

- Я бы хотел подумать.

- Вы довольны своей игрой на чемпионате?

- Это совершенно второстепенно. Могу сказать, что отдал все силы, но не буду говорить о конкретных своих действиях.

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О ЧУВСТВАХ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

- Трудно выразить словами то, что я сейчас чувствую. Мы верили в то, что пройдем дальше до конца, но не смогли забить. У нас было достаточно моментов, чтобы забить, в том числе у меня в концовке матча. Тот эпизод, в котором я пробил выше ворот, сломал нам шею.

О СОПЕРНИКАХ

- На чемпионате мира не бывает простых матчей. Только у Бельгии и Англии были легкие победы. Сейчас все команды очень хорошо защищаются в матчах против фаворитов, не дают им пространства. Мы попали в эту ситуацию в игре с Мексикой.

О ФОРМЕ КОМАНДЫ

- Конечно, мы были не в оптимальном состоянии перед турниром. У нас была возможность все исправить, но в товарищеских матчах было видно, что получается не все. Последняя убедительная игра, которую мы провели, была еще в 2017 году.

О ПЛАНЕ НА ИГРУ С КОРЕЕЙ

- Мы смогли улучшить игру в матче против Швеции. По задумке мы должны были больше контролировать мяч возле чужой штрафной и вступать в прессинг, чтобы обезопасить себя от контратак.

О ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛАХ

- После 65-й минуты мы начали сильно нервничать, потому что знали, что в параллельном матче Швеция открыла счет. Мы пошли ва-банк, но Южная Корея очень хорошо защищалась позиционно, поэтому забить не удалось. Нам пришлось действовать безрассудно, поэтому мы пропустили на последних минутах.

ОБ ИТОГАХ ТУРНИРА

- Это ужасный вечер для нас и всех немецких фанатов.

ТОМАС МЮЛЛЕР: МЫ ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИТЫ

- Мы разочарованы. После игры со сборной Швеции мы думали, что все в наших руках, а сейчас мы полностью разбиты. То, что в такой группе с нашим потенциалом мы заняли четвертое место… Найти этому причину очень сложно. Она не одна – их много. Чемпионам мира всегда тяжело. На этом турнире мы находились как будто-то бы под микроскопом. На нас оказывалось давление, и мы с ним не справились.

МАНУЭЛЬ НОЙЕР: НАС НЕ БОЯЛИСЬ

ОБ ИТОГАХ ТУРНИРА

- Мы не играли убедительно ни в одной из игр. От этого горько и обидно. Мы не заслужили выход в 1/8 финала. У нас была возможность переписать историю здесь, в России, но мы этого не поняли.

ОБ ИГРЕ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ

- На таких турнирах не бывает слабых соперников. Я не знаю, что с нами произошло. Ни в одном из трех матчей вы не увидели сборную Германии, которую боятся соперники. Даже если бы мы прошли дальше, в плей-офф бы нас никто не боялся.

О СОСТОЯНИИ КОМАНДЫ

- Я думаю, что все футболисты сборной Германии были недостаточно хорошо готовы к турниру. Мы не достаточно старались, чтобы доказать, что хотим выиграть этот чемпионат мира. Если бы мы прошли дальше, то следующий матч был бы для нас последним.