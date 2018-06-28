Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен, который в качестве футболиста сборной Бельгии обыгрывал нашу национальную команду в 1/8 финала ЧМ-1986, приехал в Самару и поделился впечатлениями от ЧМ-2018.

«ЛЕВ СЕБЯ ИСЧЕРПАЛ»

– Чем сейчас занимаетесь?

– В минувшем сезоне тренировал «Серкль Брюгге». А сейчас отправляюсь в Саудовскую Аравию. Буду работать в клубе «Аль-Батин». Клуб со скромными амбициями, но тем интереснее!

– А хотели бы вернуться в РФПЛ?

– Всегда открыт для предложений. У вас сильная лига. Звезд после отъезда Халка и Акселя Витселя стало меньше, зато появилось много красивых, современных стадионов.

– Самые яркие впечатления от чемпионата мира?

– Поражен вылетом сборной Германии после группового этапа. Это сюрприз! Неожиданно слабо пока выглядели Испания и Аргентина. Впрочем, на таких турнирах истинная сила команды проявляется в плей-офф. Посмотрим, что будет дальше.

– Йоахим Лев как главный тренер немецкой сборной себя исчерпал?

– Пожалуй, да. Жду его решения о выборе следующего места работы. Немцы не выглядели главными фаворитами турнира, но выходить из такой группы были обязаны. Чемпионат мира показал огромные проблемы Германии в линии нападения.

– А вот сборная России из группы уверенно вышла. Вас игра команды Станислава Черчесова впечатлила?

– Команда сделала все, что должна была. В первых двух турах реализовала свое преимущество в классе. В третьем подвело ранее удаление. Уступая в счете и играя в меньшинстве, было сложно что–то противопоставить Уругваю.

«ПРЕКРАСНО ПОМНЮ МАТЧ С СОВЕТАМИ НА ЧМ-1986»

– Есть у россиян шансы пройти Испанию в 1/8 финала?

– Конечно, есть. Испанцы поменяли тренера, и у Фернандо Йерро не все получается. При этом команда играет в остроатакующий футбол. Поэтому ее можно подловить на контратаке. Россиянам это по силам. Главное – не терять оптимизм.

– А как насчет сборной Бельгии? Многие считают ее теневым фаворитом.

– Это поколение созрело для решения самых сложных задач. Хорошо бы выйти в финал. А лучше – побороться за титул. Всегда надо ставить перед собой максимальные задачи. Особенно когда располагаешь таким качественным подбором исполнителей.

– В 1986 году Бельгия, не считаясь фаворитом, победила сборную СССР в 1/8 финала чемпионата мира – 4:3. Вы тогда играли.

– 32 года прошло, а я прекрасно помню ту игру. У вас была потрясающая команда, в группе она всех уничтожала. Но мы смогли ее остановить. А потом добрались до четвертого места, которое до сих пор является наивысшим достижением бельгийского футбола. Надеюсь, сейчас мы поднимем планку выше.

– Один из героев ЧМ-1986 Ян Кулеманс в интервью российского ТВ признался, что как минимум один гол бельгийцев был забит из вне игры…

– Допускаю, что судья ошибся в нашу пользу. Но тогда не использовался VAR. И уж точно у арбитров не было намерения убить сборную СССР.

«ГАБУЛОВ ИГРАЛ НЕРОВНО»

– Вам довелось исполнять обязанности главного тренера сборной Бельгии. Хотели бы еще раз попробовать?

– Дважды в одну реку не войдешь. На данный момент я себя в сборной не вижу.

– Следили в концовке клубного сезона за выступлениями одного из вратарей сборной России Владимира Габулова за «Брюгге»?

– Мой «Серкль Брюгге» играл на одном стадионе с клубом Габулова. Конечно, я видел, как Габулов играет. Не могу сказать, что ваш вратарь впечатлил. Ему не хватало стабильности. Правда, то же самое можно сказать о «Брюгге» в целом. Несмотря на чемпионство, команда провела неровный сезон.

– В чемпионате Бельгии ожидаются новые российские легионеры?

– Сомневаюсь. Просто наши клубы не в состоянии потянуть те контракты, которые россияне подписывают в РФПЛ. Это космические деньги по меркам Бельгии.