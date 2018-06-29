«Неймар здесь прогрессирует»

Хорватская команда провела последний день в Рощино. Если не удастся пройти Данию в первом раунде плей-офф – футболисты сразу поедут домой. А в случае выхода в четвертьфинал сборная переедет в тот город, где пройдет следующая игра, и это Сочи. Атмосферу переезда ощутили даже журналисты, приехавшие утром на пресс-конференцию Ивана Ракитича. Гостей попросили после общения с игроком перейти из пресс-центра в другую комнату, чтобы упаковать баннеры. А прежде полузащитник, представляющий «Барселону», выслушал много вопросов о Луке Модриче и друзьях, выступающих за другие сборные. Работнику пресс-службы даже приходилось выступать в духе «вопросы только по сборной Хорватии, не Испании». Уж очень настойчивыми были испаноговорящие журналисты

– В чем сила и слабость сборной Дании? И что думаете о Кристиане Эриксене?

– Дания – очень серьезная команда. Она неслучайно не проигрывает так много матчей. Это очень компактная команда, игроки знают, что делать на поле, как остановить соперника. Они могут быть очень опасны в атаке. Эриксен – один из лучших плеймейкеров в Европе и даже в мире. Мы должны быть готовы играть против него. Дания заслужила попадание в плей-офф. Мы должны сделать все, чтобы остановить их.

– Бывший тренер сборной Хорватии Роберт Просинечки назвал Луку Модрича лучшим игроком за всю историю национальной команды. Вы согласны с ним?

– Если Просинечки сказал так – значит, это правда. Никто не знает о футболе больше, чем он. Я соглашусь с ним. Модрич – не только лучший игрок, но и отличный человек, наш лидер. Мы пойдем за ним. Это отличный вызов – играть против него в чемпионате Испании, бороться с его «Реалом» за титулы, но еще лучше – выступать с ним за сборную. Надеюсь, я буду наслаждаться совместной игрой еще долго.

– О ваших партнерах по «Барселоне»: Месси с трудом вышел в 1/8 финала, Мина вчера забил гол, который принес победу Колумбии. Что думаете об их выступлении?

– Я желаю удачи всем одноклубникам, но не тогда, когда они будут играть против Хорватии. Я рад, что Мина забил и вывел Колумбию в следующий раунд. Он очень хорошо работал в последнее время и заслужил это счастье.

– Вашего друга Неймара очень много критикуют на этом турнире за симуляции. Вы с ним общались? Что думаете об этой критике?

– Неймар – среди моих любимых игроков в мире. Всегда хотел бы, чтобы он играл в моей команде. Его стиль игры, то, как он наслаждается футболом, вызывает много рисков. Но он прогрессирует на этом турнире. Не забывайте о его недавней травме. Уверен, мы будем наслаждаться его игрой в России, желаю ему все наилучшего.

«Надеюсь, Испании хватит четвертьфинала»

– Теперь каждая игра будет как финал. Для вашего поколения это мотивация – не прощаться со сборной ранним вылетом?

– Не знаю, будет ли это последний турнир для текущего состава, мы посмотрим. Все хотят продолжать играть таким же образом, как раньше. У нас отличная атмосфера в команде. Мы сражаемся друг за друга – в этом наша сила. Сейчас мы настраиваемся на матч с Данией, идем шаг за шагом. Если мы на заре карьеры в сборной выиграем трофей – это сделает конец счастливым.

– Как думаете, может ли это поколение выступить лучше, чем команда, взявшая бронзу на ЧМ-1998?

– Мы знаем, что та команда была великой. Они показали дорогу к успеху для следующих поколений. Но мы сейчас должны забыть об их достижении при всем уважении к игрокам. Наш тренер Дражен Ладич был частью той сборной, и он может что–то посоветовать нам. Но мы должны написать свою историю на этом турнире. Надеюсь, мы сможем добиться того же результата или чего–то большего. Нам надо наслаждаться турниром, ведь чемпионат мира – лучшее соревнование в футболе. Надеюсь, через 20 лет они будут говорить о нас так же, как о сборной-1998.

– В сборной вы играете с Модричем, в клубе действовали рядом с Иньестой. В чем их сходства и различия? Чему вы научились, играя с ними?

– Очень сложно сравнивать их. Кажется, они оба прилетели с другой планеты, чтобы играть в футбол с нами. Они одни из лучших игроков на своих позициях за всю историю. Для меня огромная честь играть с ними: вместе с Андресом я играл четыре последних года, а с Лукой в сборной – 11. Ты стараешься наслаждаться игрой с ними и учиться у них. Если бы у меня была своя команда – я бы взял обоих. Спасибо богу за возможность играть с ними. К сожалению, Андрес больше не в «Барселоне», но я желаю ему всего наилучшего. Он один из моих лучших друзей, а Лука мне как брат.

– Испания находится в одной сетке с Хорватией. Что думаете об их выступлении?

– Я только что говорил с женой, что кажется, мы играем с Испанией на всех крупных турнирах. Я видел их команду столько же, сколько и остальных. Испанцы – среди главных фаворитов турнира. У них были три сложных матча в группе, но уверенность, с которой команда играла, позволяла добиваться успеха. Я очень хорошо знаю сборную Испании, желаю ей удачи, но надеюсь, четвертьфинала им будет достаточно, они устанут и не успеют восстановиться к игре с Хорватией. У меня там много друзей, но для меня хорватская сборная – превыше всего. Сначала нам надо обыграть Данию, а Испании – Россию, и это будут сложные матчи.

– Вы с Модричем для Хорватии – как Месси в сборной Аргентины или Неймар в Бразилии. Как справляетесь с огромным давлением, которое оказывается на вас?

– Конечно, чувствуется много давления, но когда мы собрались перед турниром, я сказал, что надо наслаждаться им. Повторюсь, чемпионат мира – мечта любого футболиста. Мы бы участвовали в нем каждый год. На различных сайтах или в социальных сетях можно легко увидеть, как много людей получают удовольствие от Кубка мира на улицах, разных площадках и как много болельщиков приезжают поддержать свою страну. Нам нужно бороться, делать все, чтобы фанаты гордились нами. Мы в течение месяца находимся далеко от семьей, и это время надо использовать для того, чтобы помочь Хорватии победить.