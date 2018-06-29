Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес – о предстоящем матче своей команды с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира.

- Как остановить Криштиану Роналду?

- Роналду один из лучших в мире, это понятно. При подготовки к матчу фокусируемся на сопернике, учитываем уровень каждого из футболистов. Криштиану обладает всеми качествами, он лидер и капитан, это важно. В одиночку его никто не сдержит, ограничить его надо коллективно. Это будет замечательный матч.

9 игроков в составе Португалии – действующие чемпионы Европы, это говорит о качестве команды. Но мы должны быть сами сконцентрированы еще и на себе. Мы готовились к этому ЧМ давно, 12 лет я работаю с этой командой. Учитывая наши скромные возможности, мы попали на чемпионат мира. Последние три матча мы пытались показать, чего стоим. Считаю, сейчас мы как никогда близко в выполнению своей цели на турнире.

- Как вы фокусируетесь на предстоящей игре?

- Я должен фокусироваться, как и все остальные. И не думать, что произойдет после матча. Мы не фокусируемся на статистике и прогнозах, во время матча это не имеет никакого значения. Все, что важно – это психологическая подготовка и коллективные усилия.

- Хименес уже три дня тренируется с командой. Он сыграет?

- Я никогда не комментирую возможный состав. Что бы не случилось, я располагаю великолепным подбором футболистов.

- Вы и Фернанду Сантуш – тренеры-прагматики. В составах ваших команд замечательные атакующие игроки, сдержать их будет одной из главных задач. Значит ли это, что мы увидим скучный футбол?

- Я не знаю, каким будет матч. Вас это беспокоит, а мы даже не думаем. Мы приехали, чтобы побеждать, а не скучать. А раз у нас есть отличные атакующие футболисты, почему это должно трансформироваться в скуку? Все увидим завтра на поле Понимаю ваш вопрос, но пока это все, что я могу сказать.

- Плей-офф более сложный этап? Команда готова к нему?

- Никогда полностью на сто процентов не бываешь готов. Помню время, когда я только начинал работу тренера. И мне сказали: футбольные команды похожи на стаканы. Если все хорошо, их в руках держат крепко. Но вдруг кто поскользнулся на ступеньке и стакан выпал и разбился. Все может измениться за секунды. Мы же не знаем, сможем победить или нет, но будем делать все, чтобы этого добиться.

- Вы уже сделали ряд изменений на турнире, но не отходите от своей игры

- Любые сомнения будут создавать для команды стресс. Кто мог предсказать вылет Германии? А он случился. Не так уж просто приезжать сюда, играть в свой футбол. Это чемпионат мира, это давление, матчи самых лучших команд и вопрос национальной гордости. Очень важно видеть не только матч, но и рассматривать его предысторию.

Немцы попали в неприятную ситуацию, потому что нельзя менять свой стиль работы. Никогда.