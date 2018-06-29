ЕГО ОБВИНЯЮТ УЖЕ ДАВНО

Разговоры о том, что Поль Погба снизил требования к себе и перестал прогрессировать, ведутся давно. Они начались почти сразу после его возвращения в «Манчестер Юнайтед» за космическую сумму. Но тогда невнятную игру Погба списывали на адаптацию к схемам Жозе Моуринью и в целом не до конца отлаженные командные взаимодействия строящихся «Юнайтед».

Но в прошлом сезоне стало еще хуже. Игра «Манчестера» вроде бы приобрела типичные для Моуринью черты, но Погба регулярно выпадал из нее, на какой бы позиции его не выпускали. Он заигрывался, передерживал мяч, замедляя атаки, и полностью забил на оборону.

На Неманью Матича и Андера Эрреру, которые выходили с ним в центре поля, выпадала двойная нагрузка – они были вынуждены постоянно страховать француза, оставляя при этом свои позиции. Несколько раз «Манчестер» пропускал из-за патологического нежелания Погба отрабатывать назад.

Постепенно все пришло к тому, что француз присел на лавку, а в центре поля Моуринью начал использовать 21-летнего шотландца Скотта Мактомини, у которого на тот момент не было почти никакого опыта игры в АПЛ, не говоря уже о Лиге чемпионов. Португалец воспитывал Погба достаточно долго и намеренно выделял Мактомини после каждой игры, намекая, что Полю нужно поднапрячься.

Но проблема решилась сама собой. После перехода Алексиса Санчеса Моуринью перешел на 4-3-3, а Погба вернулся в основу и продолжил лениться. За него отрабатывали Джесси Лингард и уже упомянутые Матич, Эррера, да кто угодно.

Но самое странное, что в сборной Франции Погба начал вести себя точно так же. Рядом с ним играют моторные и очень выносливые Нголо Канте и Блез Матюиди, поэтому он может вообще не париться. Дидье Дешам при всей своей жесткости не может ничего сделать в этой ситуации. Ему очень нужны футболисты, которые могут решить исход игры за счет одного эпизода, а Погба, безусловно, из таких.

При этом лень Поля достала уже всех. От его игры плюются не только болельщики «МЮ», но и сборной Франции. Мне довелось пообщаться с некоторыми из них после не самой убедительной игры с Австралией, где Погба забил победный гол. Вот несколько красноречивых реплик, которые мне особенно запомнились.

- Все проблемы нашей команды из-за Погба. Он ленивый и безответственный. То, что сегодня он забил гол, ничего не значит. Все видели, как Погба это сделал (мяч залетел в ворота после рикошета от защитника).

- Он не реализует и трети своего потенциала. Погба должен быть лидером, но что мы видим? Он просто ходит по полю пешком! Вот чем он тебе сегодня запомнился? Два-три положительных действия для команды за 90 минут.

- В «Ювентусе» он суперигроком! Одним из лучших в мире. И что Погба делает сейчас? Он занимается чем угодно, но только не играет в футбол.

КАК ТАК МОЖНО?

И это не какие-то фанатские посты на форумах, а прямая речь болельщиков сборной Франции. Не одного и не двух. От них доставалось не только Погба, всей команде. Они жаловались на то, что в сборной нет лидера, а Дешам не предлагает ничего нового и постоянно играет в трусливый футбол. В их высказываниях было много эмоций, но, повторюсь, это те люди, которые внимательно следят за своей национальной командой и гораздо лучше чем мы знакомы с ее проблемами.

Возвращаясь к Погба, он действительно лентяй. Сегодня у меня не осталось никаких сомнений на этот счет. Сборная Франции проводила открытую тренировку на стадионе «Центральный» в Казани перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины. В этот раз люди из ФИФА позволили журналистам посмотреть не стандартные 15 минут занятия, в рамках которых, как правило, ничего не происходит, а почти полчаса.

За это время футболисты успели размяться и начать упражнения с мячом. Так вот, Погба все выполнял с лицом человека, который как бы намекает: «Смотрите, я – Поль Погба, меня купили за 105 миллионов евро, я играю в «Манчестер Юнайтед» и получаю 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю. А чего добились вы?».

Он даже разминаться толком не стал. Так, помахал руками-ногами невпопад. В это время его партнеры тянулись под руководством тренера по физподготовке. Нет, Погба вел себя не просто как старичок, который «тренится на опыте», специально не нагружаясь, а как самый натуральный ленивец.

Когда началась «венгерка» (популярное упражнение на контроль мяча), его партнеры пасовали в довольно высоком темпе, но все заканчивалось на Погба. Он неспешно принимал и с носка катал мяч другому игроку, хотя суть упражнения заключается в отработке быстрой игры в касание.

Пошли передачи в коридорах с ускорениями – и вновь Погба худший. Работу он только обозначал – делал три-четыре длинных быстрых шага и дальше бежал трусцой. Господи, как можно быть таким ленивым? В общем, не удивляйтесь, если завтра он сольет команду в важнейший момент. Футбол должен его наказать.