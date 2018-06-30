УГО ЛЬОРИС: БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ИГРАЕМ В АРГЕНТИНЕ

- Что было самым сложным в сегодняшней игре?

- Вернуться в игру после того, как счет стал 1:2. Мы пропустили голы в самый неудобные моменты встречи: прямо перед перерывом и сразу после него. Но мы показали характер и желание бороться, быстро отыгрались и захватили преимущество. Мы довели матч до победы, даже несмотря на то, что пропустили третий гол. Мы не запаниковали, а продолжали контролировать игру. Это потрясающее чувство, что чемпионат мира начался по-настоящему.

- Почему вы позволили Аргентине завладеть преимуществом?

- В футболе ты должен контролировать игру постоянно и неважно – с мячом твоя команда или без. Аргентинцы контролировали мяч в с середины первого тайма, а мы отошли слишком глубоко, из-за этого мы и пропустили первый гол. В перерыве мы немного поменяли план на игру, и во втором тайме футбол получился более открытым. У нас было много пространства, которым мы с успехом распоряжались, в основном за счет скорости КилианаМбаппе.

- Как на Мбаппе сказывается давление чемпионата мира?

- Мы играем на чемпионате мира – это лучший футбольный турнир на свете. Я думаю, что для Мбаппе это лучший шанс, чтобы показать себя всему миру. Во Франции и в целом в Европе все знают, что у него огромный потенциал. И сегодня он показал свои сильные стороны. Это очень важно для него, для его уверенности в себе и, конечно же, для нашей команды. Потому что мы знаем, что можем рассчитывать на него в сложных игровых ситуациях.

- Мбаппе сейчас круче Месси?

- Нет, Месси – это уникум. Сравнивать любого игрока с Месси – не лучшая идея. У Килиана сумасшедший потенциал, и я надеюсь, что он достигнет высочайшего уровня. У него хороший настрой, если он будет работать над собой, то сможет достичь больших успехов. У меня нет в этом сомнений.

- В эпизоде с заработанным пенальти Мбаппе прошел Маскерано и Рохо на сумасшедшей скорости. Вас это удивило?

- Нет, меня это ничуть не удивило. Я каждый день вижу его на тренировках. Его главное качество – это скорость. Он очень быстрый и атлетичный, классно работает с мячом. Если у него есть пространство, он может решать исход матчей.

- Когда Мбаппе сможет достичь высочайшего уровня?

- Постепенно, шаг за шагом. Я на протяжении своей карьеры наблюдаю за молодыми талантами. Например, в «Тоттенхэме» на моих глазах росли Харри Кейн и Делли Алли. Они точно также прогрессировали шаг за шагом. Килиан знает, к чему стремится, осознает, что он на чемпионате мира и всю ответственность, которая ложится на него, когда он играет за сборную. Я уверен, что уже в следующем матче он вновь покажет великолепную игру.

- Что вы можете сказать о трех пропущенных сегодня голах?

- Пропущенные голы – это часть игры для вратаря. Аргентина провела хороший матч. Первый гол, который забил Ди Мария, просто потрясающий, во втором сопернику немного повезло. В третьем голе потрясающую передачу отдал Лео Месси, ну и завершение от СерхиоАгуэро было фантастическим.

- Можете ли вы сказать, что продолжите прибавлять на пути к финалу?

- Да, это наша главная цель. Постепенно расти и повышать уровень нашей игры. Чем дальше ты проходишь в таких соревнованиях, тем больше в каждой конкретной встрече решают нюансы. Ты должен постоянно держать концентрацию и показывать максимум возможностей.

- Это был второй матч для вашей команды в Казани. Это дало вам какое-то преимущество?

- Я не знаю. Да, мы играли здесь стартовый матч в группе против Австралии. Но если вы смотрели на трибуны, то видели, что там было тысяч 30 аргентинцев. Складывалось ощущение, что мы играем в Аргентине.

ПОЛЬ ПОГБА: ДЛЯ МЕНЯ МЕССИ ВСЕ РАВНО ЛУЧШИЙ

О СОПЕРНИКЕ

- Аргентина – отличная команда с потрясающими игроками, звездами мировой величины. В конце концов, у них есть Месси. Они создали сегодня достаточно много голевых моментов, до конца гнули свою линию. Возможно им сегодня не хватило немного скорости, но, тем не менее, я считаю, что они провели очень хороший матч.

О МЕССИ

- Месси – это Месси. Уникальный игрок, мировая звезда. Для меня он всегда был и останется лучшим. Вне зависимости от результата сегодняшнего матча.

О КАМБЭКЕ

- При счете 1:2 мы не думали о том, что уже проиграли. Никто из нас не терял надежд отыграться. Это футбол – здесь все может поменяться за одну минуту. Самое главное – играть до конца, выкладываться с максимальной отдачей, уважать футбол и соперника.

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О ГОЛЕ

- Честно говоря, я до сих пор в шоке от такого результата. Не ожидал забить такой гол, это ведь чемпионат мира! Да, я доволен тем, как все получилось. Мы прилагали все усилия, чтобы показать лучшую игру, и наши старания сегодня дали результат. Надеюсь, что на этом турнире у меня еще будет шанс забить, ведь мне это нечасто удается.

О СОСТОЯНИИ КОМАНДЫ

- Мы уверены в себе как команда. Мы знаем свою силу и свой потенциал. Этот результат мотивирует нас продолжать двигаться вперед и показывать свою лучшую игру. Сейчас нам надо отдохнуть и восстановиться, чтобы быть готовыми к следующему матчу.

О СОПЕРНИКЕ

- Мы знали, что Аргентина – сильная команда, в которой собраны великолепные игроки: Месси, Ди Мария и т.д. Это было очень сложная игра. Мы увидели на поле настоящий спектакль, я думаю, что болельщики в восторге. Но главное – это то, что мы смогли показать свою игру и добиться главной цели – пройти дальше. Теперь нам нужно стать еще лучше.

АНТУАН ГРИЗМАНН: ХОТЕЛОСЬ БЫ СЫГРАТЬ С УРУГВАЕМ

- В следующем раунде мне бы хотелось встретиться с Уругваем. Я люблю эту страну, за эту команду играют мои друзья. При этом мы приложим все усилия, чтобы победить вне зависимости от того, кто нам попадется.