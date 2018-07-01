Наставник сборной Уругвая Оскар Табарес разработал идеальный план против действующего чемпиона Европы – сборной Португалии. Благодаря ему южноамериканцы победили – 2:1.

Блокпосты в опорной зоне

Сильной стороной Уругвая является организованная оборона. Команда Оскара Табареса стала единственной, кто не пропустил ни одного мяча на групповом этапе! В игре с Португалией тренер решил усилить защитные ряды!

В группе южноамериканцы оборонялись по схеме 4-4-2. Табарес посчитал, что против Португалии этого может не хватить. И заставил глубоко опускаться одного из нападающих – до травмы им был Эдинсон Кавани, а после его замены таким игроком стал Кристиан Стуани. При обороне модуль Уругвая траснформировался в 4-5-1.

Пятерка глубоко опущенных игроков перед линией защитников перекрывала португальцам подступы к воротам через опорную зону. Система обороны южноамериканцев напоминала стоящие друг за другом блокпосты – один можно проскочить случайно, но на втором тебя поймают. Так получалось, так как в линию четыре хавбека и один оттянутый форвард при обороне не играли.

Во втором тайме были моменты, когда Бенарду Силва и Рикарду Куарежма смещались в центр поля, обходя двух соперников, но спотыкались на третьем. Криштиану Роналду, неожиданно найдя пространство между линиями, не успел придумать, что делать с мячом, как его лишили любимой игрушки.

Португальцы нанесли сразу 14 ударов из-за пределов штрафной площади. Уругвайцы заблокировали 7 из них. Что говорит о плотности построений. Другие больше были похожи на жесты отчаяния. После двух выстрелов Мануэла Фернандеша с 30 и 35 метров наставник европейской сборной Фернанду Сантуш в недоумении вскидывал руки вверх. Забить игрок «Локо» мог только при помощи голкипера. Например, как сделал это в дерби со «Спартаком» в минувшем сезоне (в игре, которая завершилась со счетом 4:3), когда промах допустил Александр Селихов.

Опорную зону Уругваю требовалось перекопать, так как у Португалии есть Криштиану Роналду. Два его гола в ворота Де Хеа отсюда испанцы еще не забыли. Как и остальные участники. В игре с Уругваем действующий обладатель «Золотого мяча» нанес шесть ударов, все – издали, четыре из них были заблокированы.

Под фланговые атаки у Уругвая есть Хименес и Годин

В первом тайме Роналду играл оттянутого форварда, впереди действовал Гуэдеш. Во втором тайме капитан стал чаще оказываться на острие. Потому что Уругвай вытеснял его команду во фланговые зоны. Передачи оттуда требовалось завершать.

Но разве могут быть страшны подачи на Роналду, когда у тебя в составе есть Хименес и Годин? Да это Останкинская и Эйфелевая башни, расположенные по соседству! Из штрафной площади они пробить Криштиану так и не дали!

Команда Фернанду Сантуша подавала много. По данным WhoScored.com сразу, 40 раз за игру. 28 подач были совершены после перерыва! Да, европейские бразильцы стали упрощать игру, не в силах проломиться к воротам через центр поля.

На 64-й минуте Сантуш выпустил на поле РикардУ Куарежму. С акцентом на фланговые действия. Вышедший футболист совершил восемь подач, точными из которых стали две. Больше подавал лишь Геррейро – десять подач, три точные.

Фланговая игра Португалии была удобна Уругваю. Команда Табареса заставила соперника играть так, как было выгодно южноамериканцам. И в этом большая заслуга 71-летнего специалиста.

В групповом этапе Португалия не показала ничего выдающегося. Но выехала в 1/8 на сильных сторонах Криштиану, который забил четыре гола своей команды из пяти. Что его сборная была примитивна, говорит статистика передач в штрафную площадь – по данным Instat, 17. Это 32-й результат по итогам группового этапа! Другими словами, последний.

Табарес придумал, как лишить Португалию последнего козыря. Во-первых, низкий блок обороны. Во-вторых, перекрытие опорной зоны. В-третьих, вытеснение соперника на фланги.

Фантазия в атаке

Уругвая забил Португалии дважды. Больше, чем Египту и Саудовской Аравии, в ворота которых удалось отправить по одному мячу. И здесь тоже Табарес провел отличную работу.

До замены Кавани Уругвай играл в атаке по схеме 4-3-1-2. На позиции атакующего полузащитника действовал Бетанкур, а нападающими были Кавани и Суарес.

Форварды «ПСЖ» и «Барсы» одновременно могли уйти на разные фланги, запутывая соперника. Так был забит первый гол: Кавани перевел мяч Суаресу с правой бровки на левую, а потом тут же включился под подачу на штангу. Уловить его рывок не смог никто.

Второй гол Кавани забил после удобной передачи Бетанкура, совершенной с позиции атакующего полузащитника, – Эдинсону даже подрабатывать мяч не пришлось!

Чемпионом Европы Португалия стала во многом за счет организации дел у своих ворот. Табарес же внес в ее действия хаос. Неожиданным ходом с тройкой игроков впереди.

В отличие от коллеги, Фернанду Сантуш – тренер по прозвищу Инженер - неожиданного решения не придумал.

Дальше идет сильнейший. Увы, Роналду, это не вы.