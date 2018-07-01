Обозреватель «Советского спорта» объясняет, как сборная России может обыграть Испанию, и почему это так мало похоже на хоккей.

Меня попросили вспомнить, когда у сборной России по хоккею был похожий матч, как сейчас в футболе против Испании? Как его ждали наши хоккеисты, и что смогли сделать на льду на морально-волевых?

И я вам отвечаю: такого матча в хоккее не было никогда. Потому что там сборная России всегда входит в тройку лучших команд мира, может победить всех, включая канадцев. И даже самый крутой матч подается как битва Пересвета с Челубеем, то есть это равные соперники.

Сейчас сборная России по футболу занимает 70-е место в рейтинге ФИФА, и я не могу сравнить это с рейтингом ИИХФ, где всего 50 команд. Это как если бы на лед вышли Канада (№1) против Туркменистана (№50). Вы смогли бы рассуждать с серьезным видом, как туркмены чисто теоретически могут обыграть «Кленовых Листьев»?

Не могу сказать, что в «Лужниках» случится второй Ванкувер (3:7 от канадцев в четвертьфинале Олимпиады), потому что даже 0:6 от испанцев мы сможем как-то объяснить. Они гораздо сильнее, у них Иньеста, Серхио Рамос, Диего Коста и их цепной пес Тики-така. Они просто лучше играют в футбол, а мы уже вышли в плей-офф впервые за 32 года. Мы все простим, все поймем.

Но спорт – такая штука, что в нем нельзя быть лузером до начала матча. Иначе зачем такая игра нужна? На корейцев ставили 1/120 в игре против Германии, и я сам видел чек какого-то казаха, который загрузил 2500 тенге на Южную Корею, и теперь может поехать на недельку в Турцию.

Представляете, немцы уже покинули чемпионат мира, Лео Месси и Криштиану Роналду тоже уехали, где-то возле пирамид плачет почетный гражданин Чечни Мохаммед Салах, Роберт Левандовски танцует краковяк на одной из площадей Варшавы, а мы все еще в седле.

Знаете, когда последний раз наша сборная играла на чемпионате мира в июле? Это было в 1982 году, и 1 июля сборная СССР обыграла Бельгию (1:0). Жаль, не дожали поляков (0:0), а то вышли бы в полуфинал.

На ЧМ-2018 остались 14 команд, и сборная России все еще среди них. Круто ведь, все как у взрослых. А что испанцы? Давайте поставим себя на их место. За сутки до турнира в нашей команде увольняют Станислава Черчесова, назначают вместо него Мирослава Ромащенко. В первом матче мы вымучиваем ничью с Португалией (3:3), где Роналду делает хет-трик, а мы плюемся, какая у нас дырявая оборона. Потом натужно побеждаем Иран (1:0) и позорно горим с Марокко, но все-таки цепляем ничью (2:2). Да мы сборную России за такое выступление сожгли бы напалмом критики!

Мы же – максималисты, у нас каждый суслик – агроном, и все разбираются в футболе. Сами испанцы понимают: они сейчас – не великая команда 2008-2012, которая выиграла два Евро и один чемпионат мира, а Фернандо Йерро еще плывет в роли главного тренера. Им будет на руку, если русские сами себя загонят, испугаются еще до матча, проиграют сами себе еще в тоннеле при выходе на поле.

Но вот что на стороне сборной России:

– стадион «Лужники», который мы сами выбрали, героически проиграв Уругваю (0:3), когда выставили полуторный состав. И как мы видели вчера с португальцами (1:2), такому Уругваю с автобусом в штрафной проиграли бы очень многие;

– 80 тысяч болельщиков, которые погонят нашу команду вперед. Вы только представьте, каково это – оказаться в таком кратере. Вспомните, как на кураже сборная России обыграла Англию (2:1) в 2007 году. Там ведь тоже «Лужники» решали;

– опыт игры этой сборной против Испании. Помните 3:3 в товарищеском матче, когда дубль сделал Федор Смолов. Для нас это – не кот в мешке, а известный соперник. И мы знаем, что можем против испанцев играть;

– у нас будет оптимальный состав, включая Фернандеса, Жиркова и умницу Головина;

– мы знаем, что должны действовать очень дисциплинированно, с концентрацией;

– и физические данные на нашей стороне, потому что даже по статистике видно, в сборной России все бегают как лоси;

– забивать мы умеем – пересмотрите еще раз восемь мячей на групповом этапе. Там и шведой клали мяч в ворота, и дальними ударами, и после роскошных комбинаций.

В общем, не надо бояться. Если сборная России сыграет на своем уровне, то мы увидим очень симпатичный футбол. Будет похоже на последний чемпионат мира, когда сборная России по хоккею, в составе которой было больше десятка дебютантов, зарубилась с канадцами и Макдэвидом в четвертьфинале. Получились 4:5 в овертайме, Коннор отдал три передачи в большинстве. Но ребята бились, и сама игра получилась очень задорной. Было приятно видеть!

Не надо выходить против Испании на полусогнутых ногах. Даже проиграть можно красиво. И можно победить – вы сами знаете, как. Кстати, я сейчас в Сочи, поговорил с местным населением – вас, парни, тут все ждут на четвертьфинал против Хорватии.

Давайте, приезжайте сюда 7 июля!