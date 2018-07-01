Корреспондент «Советского спорта» не побоялся поспешных выводов о сборной России в матче против Испании уже после первого тайма.

БОЛЬШЕ ВЛАДЕНИЯ!

Владение мячом – 75 на 25 процентов в пользу Испании. Пожалуй, после этого можно заканчивать. Матч, чемпионат мира, вообще все. Если отдаешь этой команде мяч, создаешь все условия для их игровой стихии, жди беды. А мы еще и трусливо действовали, выйдя с опальной пятеркой игроков в обороне. С этой формацией в сборную России вернулась подкосит и трусость при выходе из обороны в атаку.

Автогол Сергея Игнашевича – больная тема. Обязательно на крупном международном турнире кто-то из наших ребят привезет, забьет в свои, пропустит между рук или ног. И это произошло снова: если уж не на групповом этапе, то в историческом плей-офф.

А ГДЕ ГОЛОВИН?

Александр напомнил о себе лишь на 36-й минуте, когда завершил казалось бы захлебнувшуюся атаку фирменным крученым ударом с угла штрафной. Мяч прошел в полутора метрах от штанги и перчаток Давида де Хеа. Даже Артем Дзюба, до этого казавшийся безнадежным и ненужным, хорошо стянул на себя Серхио Рамоса. Могут же, черти, когда захотят!

Перспективные подходы после этого подсыпались один за одним и подарили надежду.

Окончательно оформил ее в возможность отыграть Жерар Пике, которого вроде как вообще не должно было быть на поле из-за травмы. Муж Шакиры во время верховой борьбы в штрафной выставил руку и отбил ей удар по воротам от Дзюбы. Бьорн Куйперс моментально показал на точку, а Артем реализовал 11-метровый, шикарно разведя по углам мяч и Де Хеа. Дзюба – бог, а Пике, получается, – лох?

Сказочно мы закончили первый тайм, дальше, надеюсь, больше! Сборная, ты умница! Станислав Черчесов, вы тоже!