О СУДЕЙСТВЕ

– Я надеюсь, что завтра будет хороший арбитр, который ответственно подойдет к игре. Будем надеяться, что исход матча будет справедливым, но мы должны, в первую очередь, концентрироваться на себе.

О СОПЕРНИКЕ

– Бразилия – это лучшая команда в мире! Каждый игрок этой сборной может сделать острую передачу, обработать сложный мяч. Это поразительная команда с защитниками, которые атакуют по флангам и центром поля, где играют такие мастера, как Паулиньо и Коутиньо. Ко всему этому у них есть Тите – очень опытный тренер, который знает, как грамотно сочетать умения игроков на поле.

О ПЛАНЕ НА ИГРУ

– Мы проделали серьезную работу, чтобы пройти этот путь и получить возможность сыграть с лучшей командой мира. Завтра у нас будет достаточное количество защитников, но наш стиль, в первую очередь, должен создавать проблемы обороне соперника. Мы не собираемся сдаваться, будем атаковать и стремиться к тому, что в атаке у нас всегда будет четыре-пять игроков. Надеюсь, что завтра мои футболисты покажут великолепную игру, смогут выдержать эмоциональную нагрузку и сыграть на равных.

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ

– Наша команда раскрепощена, но вместе с тем мы сконцентрированы на завтрашней игре. Думаю, что, если мы мечтаем о победе на чемпионате мира, то должны быть в состоянии обыграть любого соперника. Мы будет завтра готовы к тому, чтобы сыграть свой лучший матч.

О ЦЕНЕ ОШИБКИ

– Сборная Бразилии – это выдающаяся команда, игроки которой играют в лучших клубах мира. Будем надеяться, что у нас получится проявить свой потенциал, я верю в себя и свою команду, и доверяю ей. Нам нельзя терять концентрацию весь матч, потому что, если ошибаешься против такой великолепной команды, это может дорого стоить тебе.

О СВОЕЙ КОМАНДЕ

– Нам нужно играть как единое целое и быть сконцентрированными на сто процентов, тогда мы сможем претендовать на победу. Мы можем выиграть, потому что каждый из нас знает, что проделал большую работу. У нас великолепная объединенная команда, мы взволнованы и счастливы тому, что можем достигнуть великих вещей вместе. Наша команда хочет расти и выигрывать.