Я разговаривал с людьми, которые в своей жизни поиграли на хорошем уровне. Все говорили: с этой Испанией нужно терпеть. И наши терпели, и перетерпели соперника. Даже когда наши пропустили гол, казалось, надо идти вперед, но наши ребята продолжали терпеть. Потом появился этот полумомент с пенальти, Дзюба забил и наши продолжали терпеть. И дотерпели, что в конце уже не 80 на 20 в пользу испанцев было владение мячом, а 50 на 50.

Кто-то скажет: надо ли так играть, когда мяч постоянно у противника? Но наша команда выстроила два эшелона обороны. Причем ребята встречали испанцев не в центре поля, а уже перед их штрафной. Испанцы вроде бы владели мячом, но в основном владели им их центральные защитники. И, по большому счету, испанцы не создали практически ни одного момента. А когда опасность была, Акинфеев спасал. А затем он спас в серии пенальти.

Все думали, как наши будут играть против испанцев. А команда стояла, как Брестская крепость. И выстояла!

Эту победу люди будут помнить долгие годы.

И надо сказать, как наши молодые ребята били пенальти. Которые не имеют опыта таких турниров, таких матчей, еще не закаленные в таком горниле. А ведь многие били прямо по центру этому звездному вратарю. Могу только сказать: это великая победа!

И кто сейчас скажет, что игра была нудная, не красивая. Мы очень боялись Диегу Косту, а он ни разу с мячом не встретился. Осталось только пожелать нашей стране еще одного праздника. А в России предлагаю объявить неделю выходных.