Главный тренер сборной Дании Оге Харейде после поражения от Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2018 признался, что его сборная сделала все возможное.

– Горжусь своей командой. Мы сыграли так, как планировали. У нас были очень хорошие шансы. Мы сыграли классный матч. Если бы лучше били пенальти, прошли дальше.

Нам удалось не позволить Хорватии сыграть в их футбол. Мы контролировали все происходящее на поле и создавали собственные возможности.

Мы сыграли против четырех разных соперников. И использовали разные подходы. И нигде не уступили сопернику.

К сожалению, Кристенсен получил травму в эпизоде с пропущенным голом. Поэтому в перерыве нам пришлось его заменить.

– Что случилось с Кристенсеном?

– Мяч попал ему в голову. У него кружилась голова, он чувствовал себя не очень хорошо.

– Шмейхель провел выдающийся матч, отразил три пенальти, но вы проиграли…

– Каспер сделал все, чтобы мы победили. И в основное время, и в серии пенальти.

В серии пенальти промахнулись три игрока, которые у нас бьют пенальти лучше всех!

Норвежские исследования показали, что пульс футболиста во время матча примерно такой же, как у человека на войне. Так бывает.

Жаль, что мы не смогли отблагодарить Каспера хорошим результатом.

– Датские журналисты обрадовались, когда Россия выбила Испанию. Мы решили, что можем пройти хозяев. От этого обиднее?

– Нет. Простых матчей на чемпионате мира нет. Правило простого соперника тут не работает. Сильные все.

– Кого считаете фаворитом в матче Россия – Хорватия?

– Не знаю. Я не смотрел матч России. Я вообще не смотрю соперников, пока не возникает необходимости с ним играть. Теперь у меня нет необходимости изучать сборную хозяев турнира.

– Вы могли сделать большее, чтобы победить сегодня?

– В сегодняшнем матче – нет. Мы могли выпустить больше игроков в атаку, но они особо опасны в контратаках. Они побеждают, когда соперник дает им возможность контратаковать. Мы не дали.