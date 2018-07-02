Гранит Джака: Поражения в 1/8 финала были глупыми

Конечно же, в начале пресс-конференции прозвучал вопрос об албанском орле – жесте, которым и Джака, и Шакири праздновали голы в ворота Сербии в Калининграде в матче второго тура.

Швейцарец посмотрел на шведского журналиста, который поднял эту тему, как на дурака – как будто не понял, о чем вообще речь. Потом сменил выражение лица и обернулся к представителю ФИФА.

Фразу, сказанную не в микрофон, расслышать было сложно. Но в итоге журналистов попросили уйти от темы.

– Участники пресс-конференции просят сосредоточиться на предстоящей игре, а не на событиях, которые произошли 10 дней назад, – четко проговорил модератор. Шансов на комментарий Джаки не осталось.

Пришлось перейти к другой острой теме.

– Швед Микаэль Лустиг сказал, что попытается вывести вас из себя, вынудить получить красную карточку.

– Я слышал эти слова. Это провокация, которых обычно много перед матчем. Надеюсь, сопернику не удастся добиться моего удаления.

– Сборная Швейцарии может впервые с 1954-го выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Как вы справляетесь с этой ответственностью?

– Перед нами другие цели. Я просто надеюсь, что игра со Швецией не последняя для нас на турнире. Но пока мы сосредоточены именно на предстоящем матче.

– Швейцария в третий раз подряд на крупных турнирах в 1/8 финала. Дважды до этого вы вылетали.

– Да, и те поражения были весьма глупыми (швейцарцы проиграли Аргентине в дополнительное время и Польше по пенальти – Прим. ред.) Теперь мы постараемся наконец выйти в четвертьфинал.

– Думаете ли вы о серии пенальти, о своем ударе, если до этого дойдет?

– Пока не дума. Но накануне мы увидели сразу две, поэтому мысли об этом в голову приходят. Надеюсь, мы справимся за 90 минут. Но если до пенальти дойдет, я готов взять на себя ответственность.

– Какую роль сыграет индивидуальное мастерство?

– Не думаю, что, например, у России оно было выше, чем у Испании. Главное – монолитность команды. Неважно, какие великие игроки у вас в составе. Основное – умение играть командно.

Владимир Петкович: Швейцария – коктейль культур. Это помогает!

– У нас была возможность отдохнуть, расслабиться. Со вчерашнего дня мы интенсивно готовимся к матчу 1/8 финала, – в первую очередь отметил главный тренер швейцарцев Владимир Петкович. – У нас два дисквалифицированных игрока, все остальные готовы.

– Сборная Швейцарии может впервые с 1954-го выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Как вы справляетесь с этой ответственностью?

– Я не очень много думаю о величии момента. Главное – победить Швецию, именно это наша цель. А не попадание в историю.

– С удивлением прочитал, что во многих странах часто путают Швецию и Швейцарию. В чем, на ваш взгляд, различия между странами?

– Цвета, конечно же!

– Швеция, возможно, будет защищаться, проведет всю игру в обороне.

– Нам тоже предстоит защищаться. Но нам понадобится очень активно вести в атаке, чтобы добиваться опасных моментов. Не думаю, что у нас появится свобода. Предстоит искать лазейки, чтобы чего-то добиться в нападении.

– У вас есть двое дисквалифицированных: Стефан Лихштайнер и Фабиан Шерю Это большая потеря?

– Для нас каждый выпадающий игрок – потеря, потому что я уверен в каждом и каждого могу поставить в основной состав. В то же время я уверен, что те игроки, которые их заменят, сыграют не хуже.

– Звезды вашей команды – иммигранты. Вам это помогает в работе?

– Хороший околоспортивный вопрос. Наша команда – коктейль культур, мировоззрений. И все они отлично сочетаются друг с другом. Такое многообразие идет только на пользу команде.

– Вы наверняка чувствовали давление на команду еще в матчах группового этапа. Что вы сделаете, чтобы справиться с этим в плей-офф?

– Мы во всех матчах были хороши на первых минутах, а затем сами создавали себе проблемы. Затем отрезками соперники играли лучше нас. Нам нужно будет сохранять инициативу как можно лучше. Обычно мы хорошо перехватывали инициативу во вторых таймах, но Швеции мы не хотим отдавать инициативу вообще.