«Симуляции Неймара? Так делают все». О чем говорили лидеры Бразилии и Мексики
ТИАГО СИЛВА: МЫ ПРОВЕЛИ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ МАТЧ
О МАТЧЕ
– Было тяжело выиграть из-за погодных условий. У нас был сильный соперник. Мы неспешно входили в игру в техническом плане. В психологическом – нам было важно настроиться на игру, собраться, прочитать мысли друг друга, проявить свою ментальность.В итоге, мы провели феноменальную игру.
О ПЛАНАХ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
– Сейчас мы должны отдохнуть, и двигаться дальше, потому что пока еще ничего не добились. С каждой игрой мы становимся лучше, демонстрируем свой потенциал постепенно, по нарастающей. Это должно позитивно сказываться на нашей команде.
О ТИТУЛЕ ЛУЧШЕМУ ЗАЩИТНИКУ ТУРНИРА
– Мне бы хотелось получить этот приз, но это не главная цель. Я играю для команды, для достижения нашей общей цели. То, что мы собираемся всей командой к каждому матчу, не может не радовать. От игры к игр мы становимся лучше.
О СРАВНЕНИЯХ С 2014 ГОДОМ
– Это не то, что было в 2014 году. Мы прошли через это. Тогда нам было грустно – теперь все иначе. Я серьезно готовился, чтобы выступать в этой сборной. Я сделаю все, чтобы она и выигрывала дальше.
ПАУЛИНЬО: ЭТО ЛИШЬ ОДИН ШАГ К ЦЕЛИ
– Мы играли очень сбалансированно. Все четко действовали на своих позициях. Но это лишь один из этапов – промежуточныйшаг к нашей цели. Мы рады, что смогли сделать его.
Мы пытались блокировать атаки соперника. Я не выходил за пределы той зоны, в которой должен был действовать. 80 минут была напряженная игра, но мы были спокойны и уверены. Мы показали надежную игру. Это и есть ключ к победе.Будем восстанавливаться как можно быстрее и настраиваться на четвертьфинал.
ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС: ТО, ЧТО СДЕЛАЛ НЕЙМАР, ДЕЛАЮТ ВСЕ
О СОПЕРНИКЕ
– Мексика хорошо защищалась, но мы должны говорить про нашу команду. Мы не велись на провокации с их стороны, поскольку знаем, что должны играть в наш футбол.
ОБ ЭМОЦИЯХ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
– Сейчас я спокоен и сосредоточен. Конечно, ясчастлив, что играю в этой команде. Мы творим в историю – уже попали в четвертьфинал, это было нелегко. С завтрашнего дня начнем готовиться к следующему матчу.
О МАТЧЕ
– Все игры на этом ЧМ были непростыми, а эта – самой тяжелой. Мексика играла закрыто, хорошо работала с мячом, делала быстрые пасы в развитие контратак, но мы воспользовались своими шансами.
О НЕЙМАРЕ
– Неймар никого не провоцировал, это футбол. То, что делал Неймар, делают все игроки, это нормально.
ХАВЬЕР ЭРНАНДЕС: МЕКСИКА ЖИВА
ОБ ИТОГАХ МАТЧА
– Покидаем турнир с высоко поднятой головой, несмотря на поражение. Наше настроение не поменялось – мы все чувствуем себя командой. В нашей стране мы хотим видеть какую-то цель, мечту, чтобы работать. После победы над сборной Германии мы все воспряли духом.
ОБ ЭМОЦИЯХ
– Да, сейчас мы расстроены после поражения, но Мексика жива, у нас много целей, которые нужно будет достичь. Нужно иметь правильный настрой по жизни, и это не должно зависеть от побед.
О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ
– Какой-то более глубокий анализможно будет дать только на холодную голову. Все проиграли – все виноваты. Мексика находится на правильном пути, нужно просто верить в то, что делаешь. Мы покидаем чемпионат мира с позитивом. У нас хорошо будущее – нас сменит сильное поколение.
О СМЕНЕ ЦВЕТА ВОЛОС
– Кто-то меняет ботинки, кто-то носки, а я решил поменять цвет волос.
ГИЛЬЕРМО ОЧОА: У БРАЗИЛИИ ХОРОШИЕ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ
О МАТЧЕ
– Мы пытались адаптироваться к тем условиям, в которых оказались. Пытались атаковать, не только играть в защите. Мы общались друг с другом в перерыве, искали возможности, чтобы усилитьигру.
О ХОРОШИХ МОМЕНТАХ В ИГРЕ
– С одной стороны – понравилась наша физическая подготовка. С другой – каждый получил удовлетворение от нашей игры. Слезы были вызваны эмоциями, мы не можем их скрывать.
О СВОИХ СЕЙВАХ
– Я играл на пределе своих возможностей. Сделал все, что мог. Пытался кпоомгать защитникам. А также пытался играть на том же уровне, что и соперники.
О БУДУЩЕМ
– Пока ничего не могу сказать. Пусть улягутся эмоции. Сейчас хочется отдохнуть.
О ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛАХ И ШАНСАХ БРАЗИЛИИ
– Первый гол был забит после хорошей атаки. Бразильцы идут дальше. Многие большие команды уже вылетели. Думаю, у них хорошие шансы на победу.
КАРЛОС САЛЬСЕДО: Я РАД, ЧТО НАХОЖУСЬ ЗДЕСЬ
ОБ ИСХОДЕ МАТЧА
– Это не тот результат, на который наша команда рассчитывала. Но мы уверены, что сделали все, что могли.
ОБ УРОВНЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА
– Тут собраны самые лучшие команды, и часто исход матчей решает фортуна. Здесь забиваются превосходные голы. Несмотря на то, что у нас были небольшие шансы изначально, мы вышли в 1/8 финала.
О СОПЕРНИКАХ ПО ГРУППЕ
– Мы считаем всех соперников достойными. Мы всегда стремимся к большему, хотим преодолевать себя. Сейчас я буду думать о своем будущем. Подумаю, что можно было улучшить в своей игре. Но я горд, что я смог выступить за свою сборную на ЧМ. Я рад, нахожусь здесь, даже несмотря на поражение.
О ВОЗМОЖНОЙ СМЕНЕ КОМАНДЫ
– Не знаю. Надо подумать. Взвешу все за и против, и приму решение. Я хочу побыть со своей семьей и наедине с собой. Есть много вещей, о которых нужно подумать.