ТИАГО СИЛВА: МЫ ПРОВЕЛИ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ МАТЧ

О МАТЧЕ

– Было тяжело выиграть из-за погодных условий. У нас был сильный соперник. Мы неспешно входили в игру в техническом плане. В психологическом – нам было важно настроиться на игру, собраться, прочитать мысли друг друга, проявить свою ментальность.В итоге, мы провели феноменальную игру.

О ПЛАНАХ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

– Сейчас мы должны отдохнуть, и двигаться дальше, потому что пока еще ничего не добились. С каждой игрой мы становимся лучше, демонстрируем свой потенциал постепенно, по нарастающей. Это должно позитивно сказываться на нашей команде.

О ТИТУЛЕ ЛУЧШЕМУ ЗАЩИТНИКУ ТУРНИРА

– Мне бы хотелось получить этот приз, но это не главная цель. Я играю для команды, для достижения нашей общей цели. То, что мы собираемся всей командой к каждому матчу, не может не радовать. От игры к игр мы становимся лучше.

О СРАВНЕНИЯХ С 2014 ГОДОМ

– Это не то, что было в 2014 году. Мы прошли через это. Тогда нам было грустно – теперь все иначе. Я серьезно готовился, чтобы выступать в этой сборной. Я сделаю все, чтобы она и выигрывала дальше.

ПАУЛИНЬО: ЭТО ЛИШЬ ОДИН ШАГ К ЦЕЛИ

– Мы играли очень сбалансированно. Все четко действовали на своих позициях. Но это лишь один из этапов – промежуточныйшаг к нашей цели. Мы рады, что смогли сделать его.

Мы пытались блокировать атаки соперника. Я не выходил за пределы той зоны, в которой должен был действовать. 80 минут была напряженная игра, но мы были спокойны и уверены. Мы показали надежную игру. Это и есть ключ к победе.Будем восстанавливаться как можно быстрее и настраиваться на четвертьфинал.

ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС: ТО, ЧТО СДЕЛАЛ НЕЙМАР, ДЕЛАЮТ ВСЕ

О СОПЕРНИКЕ

– Мексика хорошо защищалась, но мы должны говорить про нашу команду. Мы не велись на провокации с их стороны, поскольку знаем, что должны играть в наш футбол.

ОБ ЭМОЦИЯХ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

– Сейчас я спокоен и сосредоточен. Конечно, ясчастлив, что играю в этой команде. Мы творим в историю – уже попали в четвертьфинал, это было нелегко. С завтрашнего дня начнем готовиться к следующему матчу.

О МАТЧЕ

– Все игры на этом ЧМ были непростыми, а эта – самой тяжелой. Мексика играла закрыто, хорошо работала с мячом, делала быстрые пасы в развитие контратак, но мы воспользовались своими шансами.

О НЕЙМАРЕ

– Неймар никого не провоцировал, это футбол. То, что делал Неймар, делают все игроки, это нормально.

ХАВЬЕР ЭРНАНДЕС: МЕКСИКА ЖИВА

ОБ ИТОГАХ МАТЧА

– Покидаем турнир с высоко поднятой головой, несмотря на поражение. Наше настроение не поменялось – мы все чувствуем себя командой. В нашей стране мы хотим видеть какую-то цель, мечту, чтобы работать. После победы над сборной Германии мы все воспряли духом.

ОБ ЭМОЦИЯХ

– Да, сейчас мы расстроены после поражения, но Мексика жива, у нас много целей, которые нужно будет достичь. Нужно иметь правильный настрой по жизни, и это не должно зависеть от побед.

О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ

– Какой-то более глубокий анализможно будет дать только на холодную голову. Все проиграли – все виноваты. Мексика находится на правильном пути, нужно просто верить в то, что делаешь. Мы покидаем чемпионат мира с позитивом. У нас хорошо будущее – нас сменит сильное поколение.

О СМЕНЕ ЦВЕТА ВОЛОС

– Кто-то меняет ботинки, кто-то носки, а я решил поменять цвет волос.

ГИЛЬЕРМО ОЧОА: У БРАЗИЛИИ ХОРОШИЕ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ

О МАТЧЕ

– Мы пытались адаптироваться к тем условиям, в которых оказались. Пытались атаковать, не только играть в защите. Мы общались друг с другом в перерыве, искали возможности, чтобы усилитьигру.

О ХОРОШИХ МОМЕНТАХ В ИГРЕ

– С одной стороны – понравилась наша физическая подготовка. С другой – каждый получил удовлетворение от нашей игры. Слезы были вызваны эмоциями, мы не можем их скрывать.

О СВОИХ СЕЙВАХ

– Я играл на пределе своих возможностей. Сделал все, что мог. Пытался кпоомгать защитникам. А также пытался играть на том же уровне, что и соперники.

О БУДУЩЕМ

– Пока ничего не могу сказать. Пусть улягутся эмоции. Сейчас хочется отдохнуть.

О ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛАХ И ШАНСАХ БРАЗИЛИИ

– Первый гол был забит после хорошей атаки. Бразильцы идут дальше. Многие большие команды уже вылетели. Думаю, у них хорошие шансы на победу.

КАРЛОС САЛЬСЕДО: Я РАД, ЧТО НАХОЖУСЬ ЗДЕСЬ

ОБ ИСХОДЕ МАТЧА

– Это не тот результат, на который наша команда рассчитывала. Но мы уверены, что сделали все, что могли.

ОБ УРОВНЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

– Тут собраны самые лучшие команды, и часто исход матчей решает фортуна. Здесь забиваются превосходные голы. Несмотря на то, что у нас были небольшие шансы изначально, мы вышли в 1/8 финала.

О СОПЕРНИКАХ ПО ГРУППЕ

– Мы считаем всех соперников достойными. Мы всегда стремимся к большему, хотим преодолевать себя. Сейчас я буду думать о своем будущем. Подумаю, что можно было улучшить в своей игре. Но я горд, что я смог выступить за свою сборную на ЧМ. Я рад, нахожусь здесь, даже несмотря на поражение.

О ВОЗМОЖНОЙ СМЕНЕ КОМАНДЫ

– Не знаю. Надо подумать. Взвешу все за и против, и приму решение. Я хочу побыть со своей семьей и наедине с собой. Есть много вещей, о которых нужно подумать.