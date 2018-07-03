– Футболисты устроили нам праздник. Я увидел то, что и хотел. Молодцы ребята! Я понимаю, что у всех есть вопрос: Как такое случилось? Случилось то, что наши футболисты оказались мужиками и бойцами. Мы не подпускали соперника к штрафной. Оградили Игоря Акинфеева и так далее. Каждый игрок, сыгравший в матче с Испанией – герой и красавец.

Но можно по разному к этому матчу подходить. Все-таки мне жалко испанцев. Нужно понимать, что они постарели. Постарели все: Серхио Рамос, Херард Пике и Андреас Иньеста. Уже нет у них былой прыти. А они – лицо команды.

На нашей улице праздник. Ребята выдержали сумасшедший накал. Фактически 90 минут отбирать мяч у испанцев – дорогого стоит. Мы показали отличную физическую готовность. Если бы мы не были готовы, эту игру мы бы проиграли. Я хочу пожать руку каждому нашему футболисту. Молодцы, красавцы и герои.

Нужно уметь критиковать, но и нужно отдать должное ребятам, которые выполнили чумовую работу.

– О чем подумали, когда объявили стартовый состав и в нем оказались пять защитников?

– Я был не согласен с некоторыми моментами. Я всегда высказываю свое мнение. Это право есть у каждого. Я в который раз уже хочу увидеть с первых минут тандем Федора Смолова и Артема Дзюбы. Но выиграла идея Станислава Черчесова. Он доказал свою состоятельность. Он выбрал правильную тактику.

– Никто из игры не выпадал?

– Когда идет такая самоотдача… Давайте посмотрим с другой стороны. В общем-то, и не было острых моментов у ворот Испании, но самоотверженность и самоотдача позволяет победить мастерство.

Меня поражает другое. Насколько уставшими выглядят фавориты. В том числе Испания, Германия и Аргентина. Наверное, дело в тяжелых внутренних чемпионатах. Многие лидеры смотрятся уставшими. Но это их проблемы, а у нашей сборной проблем тоже хватало. В нее никто не верил. Но сборная в течение турнира преобразилась.

Итоги нужно подводить после завершения турнира, но я бы уже сейчас поставил команде жирную пятерку. Впервые в истории российского футбола мы вышли на такие высоты. И говорить нечего.

– Следующим соперником будет сборная Хорватии. Полуфинал уже выглядит более реально?

– В плей-офф любая осечка может обернуться поражением. Мы уже сделали то, чего никто не ожидал. И мы с каждым матчем отрезаем все большую часть пирога и хотим еще больше. Пока мы сделали небольшой подвиг. Мы лишь проложили тропинку к настоящим высотам, но все равно все футболисты заслужили пятерку.

Конечно, сейчас прогнозы по сборной России стали более благоприятными, раз нам удалось пройти испанцев. Даже может показаться, что после такого нам никто не страшен. Ничего подобного. Хорватия – очень серьезный соперник. А слабых соперников уже не осталось.

Только подумать, наша команда была в рейтинге где-то на 70-м месте, а сейчас находится в восьмерке сильнейших сборных мира. Это громадный успех.