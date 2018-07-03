«РАЗВЕ ЭТО КРАСНАЯ ФУРИЯ?»

– Какие эмоции от футбола, Илья? Вы ведь ходили в «Лужники» на матч Испания – Россия.

– Эмоции положительные – от результата. Вообще я только второй раз за последние 10 лет был на футболе.

Ну что сказать? Я доволен, что сборная России победила испанцев и вышла в четвертьфинал. Но сам футбол меня глубоко разочаровал. Вот 10 лет не ходил – и, наверное, еще 10 лет не пойду. Скучнее зрелище давно не наблюдал.

– Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет.

– Дело не в этом. От сборной России тяжело требовать, чтобы она показывала открытый футбол против Испании, ждать искрометной игры в атаке. Ребята вышли и выполнили тренерскую установку, план на матч. Как я понимаю, они нацеливались на пенальти. И добились того, что хотели.

Но меня глубоко разочаровали испанцы. Я ждал от них намного большего. Но они скучно гоняли мяч по периметру. Смотрел на это как футбольный дилетант. Там даже трибуны гудели и свистели. Но катать мяч в середине поля, пасовать его с фланга на фланг и не обострять игру. А ведь Испанию считали одним из главных фаворитов чемпионата мира, наверняка мечтали о чемпионстве. Но в такой футбол играть нельзя. Вас же Красной Фурией называют. Все думают, вы будете рвать и метать. Но что мы увидели?

– На этом турнире вылетают Месси, Роналду, сборные Германии и Испании… Остаются те, кто подстраиваются под соперника, кто надежны в обороне.

– Вы не тому человеку задаете вопрос. Из меня футбольный специалист еще тот. Я просто делюсь впечатлениями о матче, на который попал. Он мне не понравился, был очень скучным. Но спасибо за результат. Всю страну он удовлетворил.

«КАК АКИНФЕЕВ СДЕЛАЛ ТОТ СЭЙВ»

– А какой первый матч, на котором вы побывали?

– «Торпедо» играло с «Сатурном» тоже в «Лужниках». Был счет 0:0, там тоже гоняли мяч в средней зоне. Кажется, там никто даже по воротам ни разу не ударил. И вот – Россия с Испанией. Знаете, я не жалею, что не хожу на футбол!

– Как вы оцените игру Игоря Акинфеева? Скажите о нем, как вратарь о вратаре.

– Он сделал свое дело. Там один момент был очень опасным в дополнительное время, когда с фланга выходили один в ноль. Акинфеев блестяще отразил удар. И что вы можете требовать от голкипера, который так много сделал для сборной? Он ведь дал шанс на победу, отразил два пенальти.

– Во втором моменте Игорь отразил мяч в полете ногой. Такие вещи специально ведь не сделаешь. Уже говорят, это была «нога бога»!

– Понятия не имею, как делают такие сэйвы. Иногда тебе везет. Сам не знаешь, что делать – но бац, и отбил. Шайба или мяч попали куда-то чудесным образом.

Хотя если будешь просто наблюдать, как тебе забивают в пустой угол – волшебство не случится. Надо что-то делать. Вытяни клюшку, попробуй отбить ногой – тогда повезет.

Наверняка Акинфеева видел, что мяч летит по центру, а он прыгнул в другую сторону. Но вытянул ногу – мяч попал в кончик бутсы, срикошетил от сетки. Главное что? Совершать действие.

А помните, как вратари у хорватов и датчан что творили? По три пенальти отразили!

«ТРУСЫ И РЕТРОГРАДЫ»

– Российская пословица – «От любви до ненависти один шаг». Это абсолютно о футбольной сборной России. Ее ведь все гнобили до чемпионата мира. Но теперь готовы носить на руках.

– А вам всем должно быть стыдно! Я о журналистах говорю. Сразу вспоминаю фильм «Тот самый Мюнхгаузен»: «Трусы и ретрограды!» Когда барон объяснял, что нужно найти правильный рычаг. «Берется голова, берется рука, небольшое усилие…» И вытягиваешь себя за косичку из болота.

– Удивляешься, когда переходишь из хоккея в футбол. Артисты пишут открытые письма, чтобы сняли Станислава Черчесова, что он погубит сборную России. А ведь чемпионат мира еще не начался. За что ругать?

– Вообще это большая проблема нашей страны. Каждый суслик мнит себя агрономом. У нас ведь кого ни возьми, он – специалист во всех сферах деятельности. Посмотрите на любого: он и в футболе замечательно разбирается, и в хоккее, и в медицине, и в экономике, и по строительству мастак.

Это наша большая беда. Дайте профессионалам заниматься своим делом. Вот ты – комедиант, веселишь людей, и продолжай это делать. Оставь свои комментарии про футбол на трибуне, где сидишь как болельщик. Зачем лезешь в прессу или на ТВ с советами, кого ставить тренеру на поле, а кого убирать? Держи это мнение при себе. Тренер в нем нисколько не нуждается.

Поучи еще, как обыгрывать, как навешивать мяч, и как отбивать. Тебе же не советуют, какие шутки вставлять в монологи.

– Трудно спорить.

– Так послушаешь людей – он и по экономике тебе все разложит, и по медицине. И с образованием все опять не то, и футболисты не те, и тренер плохой, и хоккеисты кривые.

А после победы над Испанией, наверное, никто им в кошелек теперь заглядывать не будет. Теперь парни что, стали мало получать? Три недели назад все кричали: «За что им платят такие деньги?!» Но сейчас: «Ну что, мальчики достойны, заслужили».

Что за люди, а?..

– Сейчас посмотрим, что после четвертьфинала с Хорватией скажут.

– Это конечно! Будут ждать одно, получат другое – и расстроятся? Поймите одно – нужно просто любить свою команду. Просто болейте за нее. Победят – отлично, радуйтесь, как после испанцев. Проиграют – поаплодируйте ребятам. Поверьте, они сделают все, что смогут.

Вы что думаете, они выходят на поле для того, чтобы проиграть? Так они и сами больше вас хотят выиграть! Хотят стать успешными. Не мешайте им, а поддержите. Никто не выходит на лед, паркет или газон, чтобы заранее уступить. Они играют и отдают все. Так, как могут. Иногда этого достаточно. А бывает, что нет. Не надо со злобой и ненавистью реагировать на неудачи.

Вот сейчас смотрел телевизор, увидел позорище – там песни сочиняют, что девушки больше не будут болеть за других мужчин. Ну что это такое? Что за люди? То бишь, пока наши ребята проигрывали, они куда-то в сторону других дяденек смотрели? А только выиграли, так сразу: «Ой, наши самые лучшие!»

Тьфу, прохиндейство! Если не сказать жестче. Стыдно, стыдно!

«ВЫ У МЕНЯ ПРО НФЛ СПРОСИТЕ»

– А у американских болельщиков другой менталитет?

– Конечно. Совсем не похож на наших. Там люди приходят поддержать свою команду.

Только в Филадельфии другие фанаты. Но они лишь на стадионе так себя ведут. А в жизни очень дружелюбные, готовы помочь, просят фото и автографы. Люди идут на спорт, чтобы поиметь fun, посмотреть шоу.

Они понимают, что могут быть удачные игры и неудачные. Раз на раз не приходится. И если видят, что ты отдаешься в спорте, к тебе нет претензий. Бывают хорошие и плохие дни. Никто не бросит в тебя камень. Там другая культура, понимаете? Болельщики воспитанные, добро друг к другу относятся. А спортсмены там – ролевые модели. Люди, на которых ровняются. Когда происходят инциденты, это гремит на всю страну. Шок для всех.

– Может ли команда с номером 70 в рейтинге ФИФА стать чемпионом мира?

– Я не знаю. Все, что я могу делать – это болеть и поддерживать сборную России. Отдавать свои эмоции, говорить добрые слова ребятам: «У вас все получится, верьте в себя». И вот доказательство – с испанцами. Работайте и дальше так отчаянно. И никогда не знаешь, что произойдет.

В спорте еще есть такая вещь, как фортуна. А она – капризная дама. Ты можешь быть сильнее, но мяч упорно не будет идти в сетку.

– Какой из футболистов в мире вам нравится больше всего? Вот Неймар забил победный гол мексиканцам, но упал 10 раз.

– Да, я сейчас смотрел эту игру по телевизору... Я футболом вообще не увлекаюсь. Смотрю только чемпионаты мира и Европы. В Америке показывают Лигу чемпионов. Но нет такого, чтобы я сидел и смотрел. Я в футболе – дилетант. Давайте про американский футбол поговорим.

– Я там никого не знаю.

– Да вы что! «Иглз» выиграли в этом году. Вы бы видели, какой у нас был парад в Филадельфии. Три миллиона человек вышли приветствовать команду! Обыграли «Нью-Ингленд Пэтриотс». Супербоул получился сумасшедшим!

– Вспомнил: я знаю Тома Брэди.

– Он – вообще легенда НФЛ, квотербек «Нью-Ингленд». Просто волшебник. Такие вещи вытворяет!

– Я понял: Брэди круче, чем любой Неймар.

– Сама игра интенсивнее. Ну не знаю, я – не футбольный болельщик. Мне тяжело сравнивать. Я хоккей люблю, НФЛ. Вот бейсбол медленный. Могу посмотреть старт и несколько первых кругов «Формулы-1», а потом начинаются паровозики.

А в спорте нужна интрига. Вот в НБА уже четыре года подряд в финале играют «Голден Стэйт» против «Кливленда». Люди ждут соревнование. Вот что интересно! Согласны?