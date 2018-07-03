Капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал, что за несколько часов до матча против Аргентины ему сообщили о похищении отца.

Инцидент произошел 26 июня, когда Нигерия встречалась с Аргентиной в третьем рещающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Поражение со счетом 1:2 фактически завершило выступление нигерийцев на мундиале, но Джон Оби Микел говорит, что во время игры он думал совсем о другом. Его отец был похищен злоумышленниками и ему угрожали смертью. Об этом полузащитник рассказал в интервью журналисту английского The Guardian Дэвиду Хинтеру.

«Я играл, а мой отец был в руках бандитов. Мне пришлось как-то бороться со стрессом. За четыре часа до игры мне позвонили и рассказали о случившемся. Я был полностью подавлен и мне пришлось решать, могу ли я вообще выйти на поле. Я не знал, что делать. Но в итоге понял, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Мне пришлось выбросить этот ужас из головы и идти отстаивать спортивную честь своей страны. Я не мог сообщить о случившемся ни тренерам, ни представителям нашей футбольной федерации. Только узкий круг моих друзей знал о похищении», – рассказал Оби Микел.

«Мне сказали, что если я кому-то расскажу, то моего отца немедленно расстреляют. Я не мог обсуждать все это и с тренером, потому что моя проблема могла отвлечь его и вообще внести эмоциональный разлад в команду накануне важного матча. Я так хотел все рассказать тренеру, но не мог. К счастью, моего отца освободили уже в понедельник вечером. Хочу поблагодарить полицию, моих близких и друзей, которые поддерживали меня. Сейчас мой отец находится в больнице. Он получил множество ран во время пыток, находясь в заточении», – приводит издание слова капитана сборной Нигерии.

По информации Хинтера, отец Микела был похищен на юго-востоке Нигерии, когда отправился на похороны. Сейчас в больнице ему оказывают всю необходимую помощь после недельного плена в руках у бандитов. Ранее в 2011 году его уже похищали преступники.

Как сообщает AFP Africa, бывший футболист «Челси» был вынужден заплатить 10 миллионов нигерийских найра (28 тысяч долларов) в качестве выкупа за возвращение своего отца.