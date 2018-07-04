«СКУЧНАЯ ИГРА, НО ЕСТЬ ПОБЕДА»

– Евгений, как вам поход на матч Испания – Россия (1:2 пен.)? Трудно было достать билеты? Кто оказался самым шумным соседом по трибуне?

– Билеты, конечно, помогли достать наши друзья. Поэтому с удовольствием сходили в «Лужники». Мы сидели все вместе – Александр Радулов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, я. Пришли с женами, вместе болели за сборную России, помогали как могли. Но поскольку мы оказались в ложе, там очень шумно там не было – на трибунах люди погорячее. Хотя мы старались не отставать.

– Дмитрий Медведев сам подошел к вам, чтобы сфотографироваться? Вы еще пошутили, что нашли на стадионе человека, которому не нужен паспорт болельщика.

– Ну что вы, нет, конечно! Мы попросили, чтобы нас к Медведеву подвели. Это было наше желание.

– Когда вы последний раз видели такой антифутбол – строго от защиты?

– Если честно, то да – это была самая незрелищная игра, где-то местами скучная. Но я все равно считаю так: неважно, как ты играешь. Победа важнее. Все понимали, что у России не так много шансов. И только такой скучный оборонительный футбол может принести результат. Думаю, тактика была выбрана правильно.

«МАТЧ С ХОРВАТАМИ БУДЕТ НЕ ЧИСТО ОТ ОБОРОНЫ»

– Теперь вы – фанат Дзюбы? Пришли на матч в его футболке, а после гола с пенальти выложили фото в инстаграм, где салютуете как он, приложив руку к голове. Вы знакомы с Артемом?

– Нет, пока не знакомы. Но мне очень импонирует Дзюба. Мне кажется, он – простой рубаха-парень, душа компании. Поэтому я с удовольствием надел его майку.

Верим 1:1 🇷🇺 Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) 1 Июл 2018 в 7:54 PDT

– Может, вам теперь такой же жест теперь в НХЛ показывать? Помню, Яромир Ягр раньше так в «Питтсбурге» салютовал.

– Не, я так делать не буду. Все-таки это его личный жест. Пусть он останется за Артемом.

– Вы летите в Сочи на четвертьфинал с Хорватией?

– Пока нет информации. В принципе собираемся. И если получится, то с удовольствием полетим такой же компанией. Есть важные дела, но ради такого события их можно отложить.

– А что, сборная России может стать чемпионом мира?

– Ха-ха… На самом деле, еще в начале июня я бы сказал – конечно, нет! Но сейчас мы видим, какой это непредсказуемый турнир. Уже и немцы вылетели, и Аргентина, и Португалия…

Шансы есть. Они небольшие, но возможно все с такой поддержкой, как на прошлом матче, когда 80-тысячные «Лужники» болели как единое целое. И после победы над испанцами у наших ребят выросли крылья, стало еще больше уверенности. Думаю, в матче с хорватами они покажут более результативный футбол, сыграют не чисто от обороны.

«ФУТБОЛ – СПОРТ НОМЕР ОДИН»

– До чемпионата мира многие ругали главного тренера сборной Станислава Черчесова. Как не сломаться под таким давлением?

– Это внутренний стержень. Думаю, у Черчесова очень сильный характер. Очень крепкий человек. Отвечал на все каверзные вопросы после поражений, что мы подходим к чемпионату мира, а товарищеские матчи – лишь один из этапов подготовки.

И сейчас Черчесов доказал всем, что был прав. Я слушал его интервью после матча с Испанией. Было видно, что он уже думает об игре с Хорватией, хочет преподнести еще один сюрприз. Вот почему я считаю, что ребята из сборной России не остановятся на этой победе.

– Что круче лично для вас – золото Олимпиады от хоккеистов или четвертьфинал чемпионата мира от футболистов?

– Видите, пока все складывается, что оба события очень крутые. Олимпиаду уже выиграли, а сейчас войти бы на чемпионате мира в полуфинал. Вообще на хоккеистов я надеялся в большей степени. Но футболисты уже сотворили сенсацию.

– Россия – это футбольная или хоккейная страна?

– Думаю, что футбол – все равно спорт номер один во всем мире, что бы ни говорили. Так не только в России. Исключения – только Канада и США.

Я помню, мы играли чемпионат мира по хоккею в Москве, и была шумиха. Но сейчас в Москве идет чемпионат мира по футболу – совершенно другой ажиотаж. Все смотрят матчи, болельщики сходят с ума, а какие гулянья на улицах! Так что, конечно, футбол ничто не может перебить.