– Вы слышали, что в вашу честь переделали песню Ольги Бузовой «Мало половин»? Теперь хит «Мало Головин» распевают многие фанаты в России.

– Да, я видел ролик с этой переделанной песней. Мы в команде посмеялись. Но ничего такого в сборной на эту тему не обсуждали. Просто прикол, и все.

– Но ведь ваш образ стал более медийным. Вы это чувствуете?

– На самом деле, я слышал много всяких-разных песен о нашей сборной. Об игроках тоже поют. Это связано с тем, что мы неплохо выступаем на чемпионате мира.

– Теперь на турнире осталось только восемь сборных. Значит, все возможно для сборной России?

– Мы и до этого считали, что все возможно. Даже до начала чемпионата мира понимали, что способны дойти до финала. У нас серьезное отношение к этим делам.

– Игорь Акинфеев сказал, что ваш пенальти вселил во всех уверенность. Вы пробили четко, по центру, не стали мудрить. А вы сразу решили так бить?

– Когда в команде выбрали, кто будет бить пенальти, я понял одно – уже очень устал. И зачем что-то выцеливать, хитрить? Тем более сводит ноги. Я решил, что выйду и просто пробью по центру на силу. Наверное, испанский вратарь прыгнет в угол. В какой-то мере мне повезло, потому что я пробил низом, а голкипер не успел сложиться, и мяч залетел в сетку.

– Что страшнее – самому бить пенальти или смотреть, как бьют партнеры?

– Мне было страшнее видеть, как бьют партнеры. Но когда ты сам подходишь к точке, это не менее страшно. Где-то примерно одинаковые чувства.

– Вам хватило два дня, чтобы восстановить силы?

– Свежесть еще придет, потому что пока прошел лишь третий день после матча. Пока шло восстановление, и мы только сегодня начали играть в футбол. Но к 7 июля все будут максимально готовы.

– Сборная России против Испании сыграла в очень оборонительный футбол. А как будет с хорватами?

– Мы все понимали, что испанцы здорово контролируют мяч с любой сборной мира. И готовились конкретно под эту ситуацию. Но думаю, что с хорватами нужно действовать от своих сильных сторон. Наверное, нужно играть в свой футбол.

– А у вас есть понимание, во что играют хорваты?

– Да, я сам лично смотрел много их матчей на этом чемпионате мира. Видел их на групповой стадии. Но теперь мы полноценно будем изучать их на теории.

– Не думаете, что Хорватия послабее Испании?

– Я так не сказал. Если хорваты меньше контролируют мяч, то не значит, что они слабее. Просто у них другой стиль игры. У них нет задачи получить тотальный контроль на поле. Им главное – добиться результата. И лично мне с такими командами играть проще.

– Хорватские журналисты огорчены. Они говорят, что с такими командами как Россия, которые плотно сидят в обороне, им исторически играть тяжелее, чем с Испанией.

– В какой-то мере тут можно согласиться. Где-то наша сборная проявила больше характера, чем испанцы, которые играли немного расслабленно. Думаю, матч с хорватами получится более-менее равным. Победит тот, кто покажет больше неуступчивости.

…Тут внезапно прозвучал вопрос по-итальянски. Вполне возможно, это был разведчик из «Ювентуса», где охотятся за Головиным. Шпион хотел знать, когда Александр переедет в итальянский чемпионат.

– У меня нет предпочтений. Я просто знаю, что это сильный чемпионат. Приятно, что обо мне там говорят и думают. Но сейчас вообще нет мысли о клубах. Необходимо поймать концентрацию на игре сборной, мы находимся на очень важной стадии.

– В день матча с хорватами ваш тезка Овечкин будет выставлять Кубок Стэнли в фан-зоне чемпионата мира. Вы любите хоккей, следили за «Вашингтоном»?

– Я положительно отношусь к хоккею, но не особо слежу. Честно вам говорю! Где-то не хватает времени, ну и матчи НХЛ показывают по ночам. А у нас в 23-00 уже отбой. Поэтому только смотрим счет.