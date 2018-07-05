Тренер полузащитника сборной России Романа Зобнина в Академии Коноплева Сергей Белоусов рассказал, чем тот выделялся среди сверстников, почему место Романа в полузащите и что он ответил на эсэмэску тренера после победы над Испанией.

«НАПИСАЛ РОМЕ: «НЕТ СЛОВ» И ДЕСЯТЬ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ»

- Смотрел матч с Испанией дома. Эмоции? Знаете, какую эсэмэску я отправил Роме после матча? «Нет слов» и десять восклицательных знаков, - смеется Сергей Викторович. – Черчесову надо отдать должное – тактику выбрал правильную. А пацаны – молодцы! У нас в обороне обычно ляпы бывают, а тут почти без ошибок сыграли. Игнашевич в таком возрасте и такую игру показывает.

- Вы с Романом созваниваетесь во время чемпионата мира?

- Иногда созваниваемся, но чаще с помощью эсэмэсок общаемся.

- Что он ответил на ваше сообщение после игры с Испанией?

- «Спасибо, Сергей Викторович, Вам за меня. Это Ваша победа!». Приятно от ученика такие слова слышать. Я эту эсэмэску не стираю, всем показываю.

- Что скажете про его игру?

- Рад за Ромку. Все-таки он после травмы вернулся, а сейчас один из лучших в сборной. Понятно, я немного пристрастен. Мне, что нравится: чем Ромик был хорош в академии, что его выделяло среди других, все свои лучшие качества он не растерял и сейчас. Ведь часто бывает, что ребят переучивают по мере взросления.

- Первый тренер Зобнина в Иркутске Сергей Духовников говорил, что уже в 10-летнем возрасте у Романа была светлая голова, читал игру, как открытую книгу. Вы эти качества имели в виду?

- К нам он в 10 лет и попал. Он тогда играл в нападении, его знали и боялись во всей Сибири. Прошло пару лет, вижу, что для прирожденного бомбардира ему не хватает стартовой скорости, голевого чутья. И понял: не нападающий он, не его позиция. Перевел Ромку в полузащиту, там его место. Духовников правильно сказал про светлую голову. Он умница, всегда четко выполняет тренерскую установку, делает большой объем работы.

- Еще цитата из Духовникова. «После матча юношеской сборной Рому подождал, спрашиваю: «Чего ты в два касания играешь? Почему на себя не берешь?» - «Так тренеры требуют», - отвечает. Ограничили там Рому, все ради результата».

- Мы его точно не ограничивали. Но когда ребята попадают в команду мастеров, там требования меняются. У меня занимался Армен Амбарцумян. Он был лидером в одной из моих команд, смело брал игру на себя. Прошлый сезон Армен в Воронеже провел. Там он тоже в два касания играет. Спросил: «Почему?» - «Так тренеры требуют». Ему уже трудно брать на себя, отучили. Если не показывать свои лучшие качества, успешной карьеры не будет.

- Но Зобнин в последних матчах не тушуется…

- Брал на себя, не тушевался. Эти проходы из глубины, всегда были его фишкой.

- Лучшая для него позиция на поле?

- У нас Рома инсайда играл. А так - однозначно середина поля. На фланге ему скоростенки, резкости немного не хватает. С такой головой в центре ему самое место. Причем может сыграть и ближе к нападающим, а может – и опорника.

«ОН ЕЩЕ ПОТОЛКА НЕ ДОСТИГ»

- Роман к вам в академию попал в 10 лет. Где вы его присмотрели?

- В Тольятти проходил финал Детской футбольной лиги. Ромка почему-то играл за команду Ижевска. Видимо, они обратились в иркутскую школу, попросили усилить свою команду. За Ижевск еще и Гриша Морозов играл. Я их обоих и пригласил в академию.

Поговорил с Ромкиной мамой. Она, кстати, хорошо в футболе разбирается. Мама согласилась оставить Ромку у нас.

- Он рассказывал, что поначалу сильно скучал по дому, по родителям. Что немудрено в десять-то лет. Как удавалось справляться с этой проблемой?

- Раньше в Академии Коноплева была очень хорошо поставлена педагогическая работа. Причем у младших педагогами-воспитателями были женщины. Это важно, они отчасти заменяли ребятам мам. А когда они становились постарше, уже можно было для воспитания кнут с пряником использовать. Мы с моим коллегой Дмитрием Хотылевым этого метода придерживались. Он выполнял роль пряника, я - кнута, - смеется Сергей Викторович.

- Зобнин в своей группе выделялся?

- Выделялся, видно было, что парень талантливый, плюс работоспособный. Были и другие талантливые мальчишки, но у них все не так хорошо сложилось, как у Ромы.

- Когда поняли, что это будущий игрок сборной?

- Вот попал Рома в заявку на чемпионат мира, тогда и понял. Когда он в «Динамо» заиграл, уже было ясно, что парень незаурядных способностей. Знаете, у каждого есть свой потолок. Просто один потолка достигает в 12 лет, другой в 16, а кто-то растет до 30. Ромка будет еще развиваться, потолка он явно не достиг. Поэтому никогда не поверю в разговоры, что кто-то в 12 лет понял, что этот парень заиграет на высоком уровне. Не бывает так, от массы факторов зависит. Сколько талантов в юном возрасте пропадало.

- В вашей академии ведь была команда, которая выступала во второй лиге. Зобнин в ней дебютировал в 17 лет.

- Это огромный плюс для ребят, растут гораздо быстрее. Сейчас в премьер-лиге играет 20 выпускников нашей академии. Они все прошли через вторую лигу.

«РЕБЯТА СПЕЛИ ГИМН - ИСПАНЦЫ СРАЗУ ЗАТИХЛИ»

- Академию Зобинин не забывает, часто приезжает, подарки привозит. Вам что-то подарил запоминающееся?

- Не забывает, поздравляет, все нормально. Самый лучший подарок – включаешь телевизор, а там твои воспитанники играют.

- Наверняка, после ЧМ у Зобнина будут предложения из-за рубежа. Как полагаете, пора ему уезжать?

- Конечно, надо ехать. Чемпион России, игрок сборной, здесь уже всего добился. Если обратится за советом, скажу: «Езжай, нечего даже думать». Надо расти дальше.

Без ложной скромности, нашей команде из академии ведь равных в России не было, поэтому часто ездили за границу на турниры. Ни Ромка, ни другие ребята ни в чем своим сверстникам не уступали. Не Боги горшки обжигают.

- Какой выезд запомнился?

- Как-то в Испании играли. Ребятам было лет по 14-15. За нами в гостиницу заехал «Реал» на своем автобусе, команда наших сверстников. Имя Королевского клуба подействовал на пацанов. Сели в хвосте, зажались, а испанцы нагловато себя повели – пальцами на нас показывают, смеются. Думаю: «На поле тогда нет смысла выходить. Надо что-то делать». Говорю ребятам, чтоб гимн спели – громко, мощно. Они и спели. Испанцы сразу притихли, вся спесь сошла.

«Реал» выиграл 2:1, но мы точно были не хуже, плюс судья нас поддушивал. Ромка гол забил – он не засчитал. Ромка потом еще один забил.

- За испанцев кто-то из нынешних звезд играл?

- У меня с иностранными фамилиями сложно, никогда не мог запомнить. Помню только, что против нас Янузай играл за «Манчестер».

- Вы – Черчесов. Какую тактику выбрать с Хорватией?

- Ну я на месте Черчесова никогда не буду. Тут Мостовой и Сенников выступали в роли экспертов на одной передаче. Говорят: «Если мы у своих ворот встанем, а хорваты тоже встанут. Что тогда?». Хорваты нас изучили, возьмут и отдадут нам мяч. Поэтому гадать нет смыла, игра покажет. У соперника футболисты повыше классом, это может сказаться. А наши козыри известны – настрой и самоотдача. За счет них можем выиграть.