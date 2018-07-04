Заместитель генерального директора «Лиги Ставок» Александр Егоров о том, как выиграть полмиллиона со ставки в 100 рублей, необычных пари вроде укуса Суареса и неверии болельщиков в сборную России.

О том, как выиграть 500 тыс с 100 рублей

- Какие тенденции выявил проходящий в России чемпионат мира?

- Со спортивной точки зрения стоит отметить увеличение количества назначенных пенальти, введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) и снижение количества желтых и красных карточек.

Для букмекеров и клиентов важен тот факт, что с введением VAR стало добавляться больше времени, и в это добавленное арбитрами время забивается немало голов. Отдельной линии на голы в добавленное время у нас нет, но можно выбрать временной промежуток, когда забиваются мячи. Добавленное время тут тоже есть.

- Насколько этот чемпионат мира удачен для вас?

- Сложно вспомнить турнир, в котором все результаты были бы ровными. Если сравнивать с чемпионатом Европы-2016 или ЧМ-2014, можно отметить высокую волатильность. Например, в первом туре количество ставок превысило выплаты на 20%, то есть букмекеры заработали, а уже во втором туре сумма выплат превысила сумму ставок на 15-16%. В заключительном туре сумма ставок вновь превысила сумму выплат на 32%.

В среднем же сумма ставок на прошедшей дистанции турнира превысила сумму выплат примерно на 10%. Букмекеры заработали 10%, и это стандартная маржа, она заранее закладывается во все эти коэффициенты. На разных рынках ставок маржа разная – она может быть от 2% до 20%. Ставки на победителя приносят маржу пониже, тогда как ставки на точный счет приносят букмекерам побольше, но в среднем она должна быть 10%. По крайней мере, у нас.

Вообще сенсаций на турнире хватает. У нас были и очень убыточные дни, и, напротив, дни сверхприбыльные.

- Каким был самый большой выигрыш за чемпионат мира у клиента «Лиги ставок»?

- Можно оценивать выигрыш по самой большой полученной сумме, по чистой прибыли (без учета суммы ставки) и по коэффициенту. Лично мне понравилась одна ставка размером всего 100 рублей при коэффициенте чуть более 5300. Это был экспресс на точные результаты трех матчей: Россия – Египет (3:1), Польша – Сенегал (1:2) и Колумбия – Япония (1:2).

Бывают и крупные ставки. Например, была ставка на победу Англии в матче против Туниса объемом 5 млн рублей. Коэффициент был небольшим – 1,6, и чистый выигрыш составил порядка 3 млн рублей.

- Вас не удивляют такие крупные суммы?

- Нет, таким большим ставкам не стоит удивляться, ведь чем ниже коэффициент, тем ниже и выигрыш. Тем более, мы же не удивляемся, что есть люди, которые ездят на «Майбахах», летают бизнес-классом и ходят в дорогие рестораны. У разных людей разные доходы и возможности. 5 млн рублей – это примерно 79 тыс долларов, для кого-то это не такие уж и большие деньги. Люди ведь их не просто тратят, они получают взамен эмоции и возможность выиграть.

- Потерять такую сумму – большой стресс.

- Конечно, но при этом мы понимаем, что люди делают ставку не на деньги от заложенной квартиры, как болельщики из Панамы, которые продали жилье, чтобы приехать на этот чемпионат мира. Мы и не примем ставку у таких людей.

Почему легче озолотиться на ставках в режиме онлайн

- Пользуются ли у ваших клиентов популярностью матчи сборной России?

- Матч открытия какое-то время держался в лидерах по обороту и количеству ставок, затем чемпионат стал набирать ход, и он уступил первую строчку другим матчам. Матч против Египта, например, по количеству ставок опередил нашу первую встречу. Хотя вот матч с Уругваем не стал таким популярным. А самым пиковым матчем стала, конечно, встреча Россия – Испания.

- Насколько наш народ верил в сборную?

- Практически совсем не верил. 80% ставок было на победу Испании, и только 20% на победу россиян (на ничью поставили меньше 1%). На самом деле, это неплохо, потому что мы оценивали вероятность победы россиян около 15%, а Испании – 60%.

В итоге болельщики по этому матчу проиграли, даже несмотря на то, что мы принимаем ставки и по ходу игры, а к окончанию поединка распределение ставок было 50 на 50. То есть во время матча болельщики ставили на Россию уже не меньше.

- Ставки в лайве наверняка могут озолотить. Например, тех, кто при счете 0:2 ставил на победу Бельгии в матче с Японией. Наверняка коэффициент был астрономическим. Многие ли клиенты ставят против логики?

- Такие есть, но их немного. Многие играют по счету. Вообще надо отметить, что во время крупных турниров ставки делают намного больше болельщиков, чем в обычный период. И если регулярные игроки обычно ставят по ходу матчей, то менее искушенные болельщики предпочитают делать предматчевые ставки.

В обычное время ставки в лайве составляют около 70%, тогда как во время крупных турниров, как чемпионаты мира и Европы, их всего около 40%. С чем это связано? Просто обычным болельщикам не очень удобно отслеживать регулярно обновляемую информацию по ходу матча, им куда проще сделать ставку перед игрой и спокойно ею наслаждаться.

- Как вы оцениваете вероятность победы сборной России на ЧМ-2018?

- Шансы сборной России растут, сейчас они составляют около 5%. Коэффициент на победу сборной России в данный момент равен 20. Главным образом этому способствует вылет остальных претендентов на золотые медали.

Перед началом ЧМ-2018 главным фаворитом была не Аргентина (коэффициент 9), а Бразилия, но большинство ставок приходилось на именно Аргентину (около 33%, тогда как на Бразилию только 26%). Так что вылет Аргентины стал разочарованием не только для их болельщиков, но и значительной массы людей, которые предполагали, что Месси и компания выиграют турнир.

Если посмотреть, как делали ставки на победителя перед стартом мундиаля, выделяются три лидера: Аргентина, Бразилия и Германия. К ¼ финала осталась только Бразилия.

Что интересно, четвертое место по популярности занимала Россия (6%), а сейчас на ее победу приходит уже 16% от ставок в этой категории. Это заметный качественный скачок. К слову, на победу Бразилии приходится 24% ставок. Она остается фаворитом, коэффициент на ее победу составляет 3,7. Следом идет Франция – коэффициент 4,5.

Нестандартные ставки: Суарес укусит Роналду, Карасев обслужит финал

- Тот факт, что Хорватия играла в 1/8 финала 120 минут учитывается при анализе шансов российской сборной на победу?

- Да, учитывается. Впрочем, все равно Хорватия, по нашим оценкам, имеет больше шансов на победу в этой встрече. Коэффициент на ее победу 1,25, а на Россию – 3,8. Шансы хорватов против России на 20% выше, чем у соперника.

- Наличие или отсутствие футболиста как-нибудь влияет на коэффициент? Например, до последнего не было известно, сыграет ли против Англии Хамес. С того момента, как стали известны стартовые составы, коэффициенты могли поменяться?

- Нет. Даже если бы Месси не вышел в составе сборной Аргентины, изменения были бы микроскопическими, может быть, на 0,05. Или вот мы знаем, что у Аргентины проблемы с тренером, но на коэффициент это не влияет. Такие моменты и изначально учитываются и закладываются, к тому же их влияние не так уж велико. Куда большее влияние оказывает статистика – как команда играет, сколько передач делает, сколько атакует и т.д. Эти показатели более объективные, чем личные ощущения.

- Как мировой рынок отреагировал на этот чемпионат мира?

- Мировой рынок растет, хотя и не так, как российский, которому восемь-девять лет. У нас рынок пока еще развивающийся.

На крупных турнирах всегда есть определенный прирост клиентов, могут менять только показатели. Например, по сравнению с обычным месяцем объем ставок увеличился на 100%, а если сравнивать с ЧМ-2014, то количество ставок увеличилось на 300%. Если же сравнивать с Евро-2016, объем ставок увеличился в 1,5 раза.

- Хорошие показатели…

- Хорошие, но мы их воспринимаем спокойно. С 2010 года, когда «Лига Ставок» нормально встала на ноги (а образовалась она в 2008 году), эти показатели достаточно стабильны. Настолько, что их можно даже прогнозировать.

- Принимаете ставки на нестандартные пари, как то укус Суареса или кульбит Дзюбы?

- Мы принимали ставку на то, что Суарес укусит Роналду, когда они встречались. Коэффициент на это был около 99. Мало кто делал такие ставки. Они и в целом не вызывают какого-то повышенного ажиотажа. Желающий, конечно, всегда находится, но не в большом объеме.

Сейчас мы даем пари на то, что Сергей Карасев обслужит финал, коэффициент 15. Перед матчем Испания – Россия давали ставку: «Забьет ли Рамос в ворота России в компенсированное время?». Все знают, что он нередко забивает после 90-й минуты, а сейчас этот еще и и тренд чемпионата мира.

Давали ставку: «Каков будет возраст всех комментаторов финального матча на российских федеральных каналах?». Был тотал на количество видеоповторов в матче и много других интересных пари. Сейчас предлагаем пари о том, что Россия проиграет в финале чемпионата мира. Коэффициент на это равен семи.

- В этом чемпионате мира аномальное количество пенальти. Удалось ли вам это спрогнозировать или пришлось менять коэффициент уже по ходу турнира?

- Конечно, коэффициент на пенальти по ходу турнира изменился, как и на применение системы VAR. Мы, если честно, не ожидали, что она будет применяться так часто.

- Есть ли игроки, которые успели на этом заработать?

- Конечно, всегда есть игроки, которым удается быть в выигрыше на длинной дистанции. Здесь главное, чтобы они играли по правилам. Мы их можем только поздравить с тем, что у них интуиция и эрудиция на столь высоком уровне.

- Увеличение количества пенальти можно было спрогнозировать?

- Думаю, нет. Если только в том разрезе, что стал чаще применяться VAR. Вообще в футболе нет четкого регламента, когда VAR применяется. Тут удобно сравнить с хоккеем, где четко прописаны причины для просмотра видеоповтора – кто может попросить просмотреть эпизод, когда, количество таких запросов и, самое главное, судья матча решение не принимает. Он обращается к видеоассистентам, и те принимают решение. В футболе эта модель пока сырая, и тем прискорбнее, что это происходит на чемпионате мира.

Исходя из этого, можно было предположить, что статистические показатели изменяться, и все же предугадать их было сложно. Видя, как меняется статистика, мы меняем и коэффициенты.