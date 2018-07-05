Знаменитый вратарь, завоевавший со сборной Швеции бронзу в 1994 году, обсуждает игру своей и нашей сборных.

Швеция на чемпионате мира в России снова стала командой-сенсацией. «Советский спорт» обсудил эту сенсацию с Томасом Равелли – легендарным вратарем скандинавов, который на ЧМ-1994 победил наших в группе и завоевал бронзу.

Болельщики со стажем, конечно, помнят этого 58-летнего шведа с итальянской фамилией. В конце 80-х и начале 90-х Равелли являлся одним из лучших вратарей Европы. Он до сих пор владеет рекордом по числу матчей за сборную Швеции (143, в 58 Томас не пропустил). На чемпионате мира 1994 года ему удалось стать супергероем четвертьфинала против Румынии. В послематчевой серии Равелли отразил два пенальти. Прямо как Игорь Акинфеев в 1/8 финала ЧМ-2018 с испанцами.

Разумеется, 58-летний ветеран внимательно следит за турниром в России. Ведь у его соотечественников появился первый с 1994-го реальный шанс пробиться в полуфинал чемпионата мира.

«К чему вспоминать об Ибрагимовиче?»

– Ваши ощущения перед игрой с Англией?

– У нас отличные шансы! Исторически Англия для шведов достаточно удобный соперник. У нас положительный баланс личных встреч. Не вижу причин не подтвердить приятную статистику в России.

Впрочем, в нашей половине сетки все четыре команды могут помышлять о финале. Силы примерно равны. В другой половине собрались более звездные сборные. Там было бы сложнее.

– Вы так верите в сборную Швеции, хотя за нее не выступает единственная суперзвезда – Златан Ибрагимович.

– Ключ нашего, да и вашего успеха – отличная, организованная игра в обороне. Это вообще отличительная особенность текущего турнира: именно работа в защите позволяет проходить далеко. И, конечно, трудолюбие и самоотдача.

Я горжусь тем, с какой выкладкой действуют на поле шведские футболисты. Вот в этом, пожалуй, наше главное отличие от англичан. А Ибрагимович еще два года назад сказал сборной «Нет». Сейчас ему уже 37 лет, столько травм за спиной… В своей лучшей форме он бы, конечно, очень помог, но от чемпионата мира Златан сам отказался. К чему вспоминать об Ибрагимовиче?

«Мы и русские можем добраться до серии пенальти»

– Российские болельщики тоже не нарадуются на самоотдачу игроков своей сборной.

– Согласен. Но разница в том, что шведам не приходится столько бегать, сколько российским футболистам. Ваша команда проделывает гораздо больше беговой работы. Это может сказаться.

– Матч Россия – Хорватия станет дуэлью нашей защиты и звездной атаки соперников?

– Я не могу знать, как сложится матч, но шансы на победу у России высоки. Гораздо выше, чем в предыдущем раунде с Испанией. Так почему бы не пройти еще дальше?

– В европейской прессе Игоря Акинфеева вовсю называют новым Львом Яшиным. Как вам геройства нашего вратаря?

– Акинфеев проделал большую работу, но с Яшиным его точно не надо сравнивать. Лев Яшин был лучшим вратарем мира! Его игру помнят до сих пор. Акинфееву надо еще много-много раз спасти свою сборную, чтобы такие сравнения стали близки к реальности.

– Разве главный шанс России на полуфинал состоит не в спасениях Акинфеева?

– Совсем не исключаю, что ваш матч снова закончится серией пенальти, и тогда Акинфеев может добыть России путевку в полуфинал. И в игре Швеция – Англия такой сценарий, кстати, весьма вероятен. Оба матча будут равными. Но я верю, что Швеция пройдет дальше. Вам тоже желаю удачи.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Томас РАВЕЛЛИ

Родился 13 августа 1959 года в Виммербю.

Вратарь. Выступал за «Эстер» (1979-1988), «Гетеборг» (1989-1997) и «Тампа-Бэй» (1998-1999).

143 матча в составе сборной Швеции.

8-кратный чемпион Швеции. Бронзовый призер ЧМ-1994. Полуфиналист Евро-1992.

Занял 19-е место в списке лучших голкиперов XX века.