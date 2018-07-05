Защитники сборной Хорватии Шиме Врсалько и Деян Ловрен пообщались с журналистами перед тренировкой за пару дней до игры четвертьфинала ЧМ с Россией.

– Это игра большая для России, но вопрос не о футболе. Хорватский ритейлер Agrokor должен более миллиарда евро «Сбербанку».

Шиме Врсалько:

– Это никакого отношения к игре не имеет. По этому поводу мы ничего не хотим слышать.

Деян Ловрен:

– Agrokor падает, а мы поднимаемся!

– Давайте таких вопросов больше не задавать, – вмешался пресс-атташе хорватской сборной.

– Какие у вас воспоминания о Хорватии-1998? Вчера Иван Перишич и Анте Ребич поделились теплыми эмоциями.

Деян Ловрен:

– Ох, это было 20 лет назад. Я был маленьким, мы жили в Мюнхене, у меня вот-вот должен был родиться брат (Давор Ловрен – полузащитник «Фортуны» – прим. ред.). Германию окутал шок, а мы громко праздновали тот успех в своей квартире. Помню, как кричали с мамой от радости на весь этаж, это было невероятно. Я верю, что мы можем пройти Россию и повторить историческое достижение.

Шиме Врсалько:

– Мне было 3,5 года, я ничего не помню. Но конечно знаю, что ЧМ-1998 во Франции остается самым успешным турниром для сборной Хорватии. Мы у нас в стране постоянно говорим об этом. Для Хорватии тот день один из главных праздников. Команда сейчас у нас хорошая, мы постараемся показать все возможное, чтобы достичь этого уровня.

– Что Златко Далич дал сборной Хорватии?

Деян Ловрен:

– Мы играем примерно так же, как в квалификации к ЧМ, но в трудных матчах смотримся лучше, у нас появился командный характер, мы больше не сыпемся в ответственный момент.

– В квалификации к ЧМ вы получали много карточек, но сейчас играете аккуратно. Как сохранить тот же дисциплинированный настрой перед важной игрой.

Деян Ловрен:

– Вот это вопрос. Слушайте, ну мы же защитники. Это футбол.

– Ваши полузащитники и нападающие получают гораздо меньше карточек.

– Ну так это нормально. Как еще мне останавливать соперника? Порой приходится жестко фолить. Чтобы не пропускать голы, надо защищаться. Это не самая счастливая и приятная работа на свете, но без нее никуда.

– Как охарактеризуете игру Луки Модрича на этом ЧМ? Можно на английском языке.

Шиме Врсалько:

– Нет, только на хорватском. Лука наш лидер, капитан, большой профессионал. Он наш мотор, наше сердце.

– В последнем сезоне вы здорово прибавили.

Деян Ловрен:

– В чем именно?

– В игре. Стали играть чище, лучше, надежнее. Что нового дали вам тренеры в клубе и сборной?

– Давайте не об этом сейчас. Не хочу обсуждать это.

– Как остановить сборную России? Команда оказалось довольно сбалансированной.

Деян Ловрен:

– У России крутой вратарь, он отлично показал себя в прошедших матчах. Мы постараемся приложить все свои знания и умения. чтобы пройти оппонента. Все и так все понимают, насколько большая задача перед нами стоит. Мы близки к полуфиналу, к повторению исторического достижения. Выложимся на полную.