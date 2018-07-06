Килиан Санми Мбаппе Лоттен из сборной Франции уже стал главным открытием ЧМ. Мы вспоминаем, чего в 19 лет добивались другие звезды футбола.

Мбаппе забил в ворота Перу (1:0) и пустил их корабль ко дну. Мбаппе забил два раза в ворота Аргентины (4:3), и Лео Месси с товарищами тоже уехал из России. Очень уж хорош этот Мбаппе, и мы решили сравнить его с топ-звездами мирового футбола. Чего они добивались в 19 лет?

ПЕЛЕ

Лучший футболист XXвека – это такой же бренд, как и кофе «Пеле». Эдсон Арантис ду Насименту раскрылся рано, и уже в 17 лет стал чемпионом мира. Ничего не забивал на групповом этапе ЧМ-1958, но поразил ворота Уэльса (1:0) в четвертьфинале. В полуфинале забил три мяча в ворота Франции (5:2). А в финале соорудил дубль в ворота Швеции (5:2). В общем, с тех пор Пеле носит корону на голове. Если Мбаппе хочет дотянуться до этого уровня, ему нужно делать хет-трик в ворота Уругвая и идти в финал в «Лужниках».

Этот игрок в 19 лет был круче, чем сейчас Мбаппе? Да.

МАРАДОНА

Когда Диего Армандо был маленьким и выступал в команде «Луковички», то не арестовывался за хранение кокаина и не стрелял из винтовки по журналистам. Или вы думаете, он всегда так себя вел? Запомнилось, что 17-летнего Марадону не взяли в состав сборной на чемпионат мира, проходивший в Аргентине. Причем ведь хозяева стали чемпионами! Вот какой шанс профукал Диего не по своей вине. Он так и не простил главного тренера Сесара Луиса Менотти, который пустил его по борту. Вплоть до 21 года Марадона оставался героем аргентинского чемпионата. По-настоящему его звезда взошла позже. А главный турнир Диего провел в 25 лет, блистая на первенстве мира в Мексике.

Этот игрок в 19 лет был круче, чем сейчас Мбаппе? Нет.

КРОЙФ

Летучий голландец в 19 лет только дебютировал в сборной. Йохан был очень одаренным. 30 метров с места пробегал за 3,8 секунды. Мог эту скорость включить в любой момент, причем здорово контролировал мяч, укрывая его корпусом. Он уже два года выступал за «Аякс», который тренировал Михелс. Тотальный футбол зарождался там, Кройф становился чемпионом страны. Но на топ-уровень он вышел после двадцати – первый Кубок чемпионов завоевал в 24 года, а эпический ЧМ-1974 провел вообще ближе к тридцати.

Этот игрок в 19 лет был круче, чем сейчас Мбаппе? Нет.

АНРИ

Вот с кем чаще всего сравнивают Мбаппе. Конечно, Тьерри заметили еще в 13 лет, когда он выступал за клуб «Витри-Шатийон». Скаут из «Монако» побывал на матче, в котором этот клуб победил со счетом 6:0, и все шесть голов забил Анри. Его начали подключать к основе «Монако» в 17 лет, а ближе к двадцати Тьерри помог своей команде завоевать чемпионское звание и стал лучшим молодым игроком Франции. Тогда его заметил уже «Реал», подписав шестилетний контракт. Но сделку объявили незаконной, вспыхнул скандал. Дальше был дебют в Лиге чемпионов в 20 лет, семь голов и выход «Монако» в полуфинал, первые матчи за взрослую сборную и золото чемпионата мира в неполный 21 год. Но все-таки Анри вышел на орбиту чуть позже.

Этот игрок в 19 лет был круче, чем сейчас Мбаппе? Нет.

ЗИДАН

Почему-то вспоминается, как в октябре 1991 года клуб «Канн» играл против московского «Динамо» в 1/16 Кубка УЕФА. И в составе французов был 19-летний Зинедин Зидан, молоденький футболист с пышной шевелюрой. Он попал на обложку программки, но тогда «Канну» забил Сергей Кирьяков, французские болельщики освистали свою команду, а Зидан плакал в раздевалке, потому что его команда вылетела из розыгрыша. Нет, никто тогда не считал Зизу великим. Он был никто и звать никак. Потом уже Зидан перешел в «Бордо», хотя мог попасть в крутой «Марсель» тех времен. Но тренер Гуталс сказал, что игрок медленный, и вместо него взяли Алена Бокшича. Вот когда Зидан оказался в «Ювентусе»… Но это уже в 24 года.

Этот игрок в 19 лет был круче, чем сейчас Мбаппе? Нет.

ПЛАТИНИ

Мишель получал «Золотой мяч» три раза подряд (1983, 1984, 1985) – в 28, 29 и 30 лет. В то же время он стал чемпионом Европы-1984. А что было до этого? Клубная карьера началась в 17 лет в «Нанси». Полугодовая служба в армии, спортивный батальон, «Нанси» выпадает во второй дивизион. Дебют в сборной Франции случился почти в 21 год – против команды Чехословакии, и тогда же Платини забил первый гол, когда ему откатили мяч со штрафного. 22 года – ЧМ-1978 и провал, когда французы не вышли из группы.

Этот игрок в 19 лет был круче, чем сейчас Мбаппе? Нет.

РОНАЛДО

Один из двух игроков, вместе с Пеле, который побеждал на чемпионате мира в 17 лет. Другое дело, что главный тренер сборной Карлос Алберто Паррейра не дал сыграть Зубастику на том турнире ни одной минуты. Все знали, что Роналдо гиперталантлив. Но тогда для бразильцев он был как рояль в кустах. Переход в ПСВ, где о Роналдо заговорили все в Европе – в 18 лет. 19 лет – бронза Олимпиады в Атланте, и там он много забивал. Нет, все знали, что это не форвард, а просто бомба.

Этот игрок в 19 лет был круче, чем сейчас Мбаппе? Да.

РОНАЛДУ

Начал карьеру в 17 лет в «Спортинге», причем прошел всю вертикаль клуба – от молодежной академии до основного состава. «Ливерпуль» приглядывался еще к 16-летнему Роналду, но взять его не рискнул. 18 лет – дебют в «Манчестер Юнайтед», несколько призов как молодому и перспективному. В 20 лет Криштиану начал получать призы, как лучший игрок месяца Премьер-лиги. Дебют в сборной – в 18 лет против Казахстана (1:0). А потом был Евро-2004, когда Португалия дошла до финала и внезапно слила грекам. На том турнире КриРо забил два гола и вошел в символическую сборную, а после поражения рыдал, и эти кадры облетели весь мир.

Этот игрок в 19 лет был круче, чем сейчас Мбаппе? Да.

МЕССИ

Воспитанник футбольной академии «Барселоны», в основном составе выступает с 17 лет. 19-летний Месси в сезоне-2006/07 много забивал за испанский клуб. Уже был дважды чемпионом страны, дважды обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов… На этом перечисление и любые споры можно закончить.

Этот игрок в 19 лет был круче, чем сейчас Мбаппе? Да.

АРШАВИН

Нам нужно найти какого-нибудь российского идола, чтобы поставить его в нашем эпосе в один ряд с великими. И пусть это будет Андрей Сергеевич Аршавин. В общем, в 19 лет у этого игрока «Зенита» было одно достижение – бронзовая медаль чемпионата России. А на Евро-2008 наш герой отжег в 27 лет. Ну а в 19 он даже за взрослую сборную еще не играл. Кстати, Аршавину так и не повезло ни разу сыграть на чемпионате мира. Как поет «Сплин», «не выдвигался на «Оскар», французам не забивал».

Этот игрок в 19 лет был круче, чем сейчас Мбаппе? Нет.

МОРАЛЬ: это просто возрастной срез, и еще не факт, что Мбаппе будет таким же крутым в 30 лет. У каждого спортсмена свое время развития. Однако в нашей фэнтази-игре молодой француз оказался ниже Пеле, Роналдо и Роналду, Месси, но выше Марадоны, Кройфа, Анри, Зидана, Платини и даже Аршавина. Причем чемпионат мира еще не окончен, и у Килиана есть шанс подняться в этой иерархии.