МАРУАН ФЕЛЛАЙНИ: ПОБЕДИЛИ БЛАГОДАРЯ ТАКТИКЕ МАРТИНЕСА

– Мы сегодня сыграли с очень техничной сборной. Бразильцы хорошо контролируют мяч. Сегодняшняя победа стала возможной благодаря нашей командной работе. Каждый игрок внес свой вклад в достижение результата. Мы хорошо обороняемся, бразильцы хорошо атакуют.

– На ВВС считают, что я просто монстр на поле? Я очень стараюсь для сборной. Сегодня мы выиграли у сильного соперника. Впереди полуфинал, и для меня это главное. Меня не очень волнует, что обо мне говорят. Я сконцентрирован на саморазвитии и достижении целей.

– В сборной Франции нет конкретного игрока, которого мы боимся. Конечно, у них есть звезды, талантливые и опытные игроки. Но опасна вся команда, а не определенный игрок.

– Тактику на игру придумал тренер. Думаю, именно благодаря тактике мы достигли такого результата. Мы благодарны в первую очередь тренеру за доверие.

РОМЕЛУ ЛУКАКУ: ПОКА У МОЕЙ КОМАНДЫ ВСЕ ХОРОШО, Я СЧАСТЛИВ

– Всегда много взлетов и падений. Я много работаю и полностью концентрируюсь на том, что делаю. Пока продолжаю трудиться знаю, что дела будут идти в гору. Сейчас все хорошо не только для меня, но и для всей команды. Пока у моей команды все хорошо, я счастлив.

ЭДЕН АЗАР: ХОЧУ ДОКАЗАТЬ ФРАНЦУЗАМ, ЧТО МЫ СИЛЬНЕЕ

– Я очень счастлив, что мы победили. Думаю, что сегодняшний матч мы провели без ошибок, по крайней мере в защите. Мы создали большое количество голевых моментов, и смогли сдержать соперника. Наша сильная сторона – это оборона.

– Да, наша мечта сбылась. Следующий матч будет достаточно сложный. Предыдущие матчи показали, что французы достаточно сильная команда. Следующий матч для нас станет еще большим испытанием. Мы должны доказать, что являемся достойным соперником и настоящим претендентом на титул.

– Нас радует тот факт, что мы переиграли такого мощного соперника как Бразилия. Теперь мы хотим сохранить наш уровень, будем стремиться к совершенству.

– В матче против Франции я буду играть против футболистов, которых хорошо знаю. Для меня это будет матч, который отличается от других. Я много лет жил во Франции. Но это не повлияет на мое желание победить. Я хочу доказать французам и нашим болельщикам, что мы сильнее.

– Я не думаю, что у Франции есть такой игрок, который выделялся бы. То, что делает их сильными – это командная игра, а не индивидуальные качества. Но, конечно же, не буду врать. У них есть Килиан Мбаппе и Нголо Канте. Это прекрасные игроки.

– Тактику придумал наш тренер. У нас было не так много времени чтобы улучшить тактический рисунок между матчами, но один день мы посвятили именно разбору соперника и плану на игру. Мы четко знали, как нужно играть на поле. Именно благодаря идее нашего тренера, мы победили. Спасибо ему.

СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ

ФЕЛИПЕ КОУТИНЬО: МЫ МЕЧТАЛИ ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА

– Очень тяжелый удар для нас. Мы мечтали выиграть чемпионат мира, отдались на 100 процентов, команда была готова к решению максимальных задач. Мы хотели играть в финале.

– Согласен, что первый тайм у нас не получился. Не могу сказать, что сыграли совсем плохо, но, конечно, могли лучше. В раздевалке мы поговорили с тренером, подбодрили друг друга, создали много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не смогли их реализовать.

АЛИССОН: ВИДИМО, ЭТО СУДЬБА

– Я не виню Фернандиньо за эпизод с автоголом. Честно говоря, сам не понял, как так произошло. Я вскинул руки, не видел весь эпизод, а мяч оказался в воротах. У нас было много возможностей отыграться, более справедливым итогом матча была бы ничья.

– Первый гол мы приняли нормально, но второй нас сломил. Мы пытались забить, шансы были. Видимо, судьба. Во втором тайме стали рисковать, после гола Аугусто думали, что у нас есть шансы, но не получилось.

МИРАНДА: ЭТО НЕ КОНЕЦ СВЕТА

– Мы знали, что сборная Бельгии очень сильный соперник, поэтому нас не удивила та игра, которую они показали. У нас было огромное количество возможностей по ходу игры, чтобы сравнять счет, но мы ими не воспользовались.

– Это не повод убиваться и не конец света. Нам сегодня просто не повезло. Конечно, мы все очень расстроены, этот результат не может нас устраивать. Во втором тайме мы сыграли гораздо лучше, создали массу моментов, но, к сожалению, не реализовали их.

– У нас было много ошибок в передачах? Такое бывает, когда ты идешь вперед и тебе нужно отыгрываться. Мы бились, как могли, оставили на поле все силы. Думаю, что теперь Бельгия выиграет чемпионат мира.

Повлияет ли это поражение на наших молодых игроков? Не думаю. Они продолжат расти. Также я не вижу причин, почему Тите должен уйти с поста главного тренера.

ПАУЛИНЬО: ОБИДНО ВЫЛЕТАТЬ СЕЙЧАС

– В первых играх турнира я чувствовал себя не очень хорошо, но по ходу чемпионата я набирал кондиции и становился более уверенным в себе. Сейчас я практически в оптимальной форме, поэтому очень обидно вылетать.

– Но мы все понимаем, что это не конец света. Жизнь продолжается, сборная будет расти и улучшать свои результаты. Что касается моего будущего, то я пока не разговаривал с агентом. Мы встретимся с ним в Барселоне и будем обсуждать возможные варианты. Предложения ес