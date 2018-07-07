Роберто Мартинес – он как Станислав Черчесов. Похож не только лысиной, но и судьбой. Это сейчас их зовут Супер-Стас и Роберто «Ах как ты круто по тактике переиграл бразильцев» Мартинес. Но в жизни были и тяжелые времена, когда их не пылесосил только ленивый.

Мартинес не был большим игроком. Он не выступал за «Спартак», не носил усы, не ловил мячи как Антон Кандидов. Скромный каталонец, не закрепившийся в «Реале» (Сарагоса), а потом уехавший в третий дивизион Англии. Вот тренер из него получился перспективный. Победа в Кубке Англии с «Уиганом», пятое место в АПЛ с «Эвертоном». Акции росли, но случился застой – «Эвертон» с приличным составом два года подряд не поднимался выше 11-го места. «Ириски» завязли в зубах, и Мартинесу заплатили 10 млн фунтов, расторгнув контракт со словами: «Только не работай у нас больше!»

А когда в 2016 году поползли слухи, что Мартинес может возглавить сборную Англии, футболисты начали креститься: «Только не он! Только не он!»

Тогда Роберто пришел в сборную Бельгии. Причем начал с поражения, когда в дебютном матче уступил испанцам (0:2). Все сразу подумали: «Ну что за физрук?!»

Первым делом Мартинес ужесточил дисциплину. Он запретил своим футболистам опаздывать на тренировки и командные мероприятия. А еще сказал, что больше нельзя курить.

Не курить?! Да как так-то? Это был прямой удар по Радже Наингголану, который пыхтит как паровоз, выкуривая по полпачки в день. Прежний главный тренер сборной Марк Вильмотс даже требовал, чтобы Радже давали номер с балконом, а то в отеле может сработать сигнализация. «Если он будет играть в футбол до 30 лет, а не до 35 – это его проблема!» - восклицал Вильмотс.

Но Мартинес подумал, что это проблема общая – и просто решил не брать в сборную Наингголана, одного из лучших полузащитников Серии А. Там был серьезный скандальчик, когда тренер игнорировал игрока – они пересеклись в одном ресторане на Ибице. А потом Раджа сжигал Роберто напалмом критики через газеты. В общем, разругались вдрызг. Это вам ничего не напоминает?

Ну точно, Станислав Черчесов, возглавив сборную после Слуцкого, тоже начал затягивать гайки и не взял в свою команду Игоря Денисова. Не будем раскрывать смысл фразы «Пошли в душ – я тебе там шею сломаю», но она стала крылатой. Вы и сами все знаете.

Как еще назвать такого тренера Мартинеса, этого строптивого каталонца? Да, физрук. Но вдруг при нем сборная Бельгии начала побеждать, начав рекордную беспроигрышную серию в истории. Бельгийцы первыми, не считая России, обеспечили себе участие в чемпионате мира, когда блестяще прошли отбор: девять побед в 10 матчах, разница мячей 43:6.

Это случилось в начале сентября 2017-го – Черчесов и Мартинес, два короля горы. А еще они встречались в марте того же года, когда бельгийцы приезжали к нам на товарищеский матч в Сочи, где открывали стадион «Фишт» - и там получилось 3:3. Два тренера молодой формации – дерзкие, умные, грамотные, упертые, не гнущиеся под огнем критики.

Это ведь Мартинес пригласил в сборную Бельгии великого французского футболиста Тьерри Анри, предложив ему должность второго ассистента. Казалось, что Анри – свадебный генерал, тем более он не ушел с телевидения (шестилетний контракт со SkySportsна 24 млн фунтов). Но ход оказался верным, Тьерри здорово подтянул бельгийцам психологию. Он-то никогда не проигрывал Бразилии. Да и Франции тоже не проигрывал – интересно посмотреть, как Анри настроит бельгийцев на полуфинал в Питере против родной сборной.

Мартинес – дешевый тренер. Если измерять в «капелло» (введем такую единицу в честь дона Фабио), то его цена составит 0,15. А точнее, 925 тысяч евро в год. Даже до миллиона не дотягивает. Это уровень Акиры Нисино из сборной Японии или Оге Харейде из сборной Дании. Тите, которого Роберто обставил в полуфинале – где-то пять «капелло», Черчесов – три.

До чемпионата мира Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2020 года, причем без особого повышения зарплаты. Наверное, он продешевил. Сейчас своего земляка хотят видеть во главе даже сборной Испании!

Но цена будет еще выше, если Бельгия выиграет чемпионат мира. И кто скажет, что она этого не может? Команда очень мощная, впереди – Лукаку и Азар. А кто ими дирижирует? Мартинес, настоящий маэстро. Светлая голова, сияющая лысина. Не физрук. Умница – такой же как Черчесов.