Отец центрального защитника сборной России Ильи Кутепова поделился с «Советским спортом» своими переживаниями после вчерашнего четвертьфинала Россия – Хорватия.

– Отошли немного после такого матча?

– А что тут отходить – ребята молодцы, выложились, показали хорошую игру.

– Поспали хотя бы?

– До утра не могли заснуть. Мы тут всей семьей опять смотрели у нас дома, старший сын Олег приехал. Но уныния не было, эмоции переполняли, обсуждали матч. Так до утра и просидели.

– С Ильей разговаривали?

– Совсем коротко. На его правую ногу ниже колена страшно смотреть, вся в кровоподтеках – так ему ее хорваты отоптали. Главное, чтобы перелома пальца не было. Оказывается, ногу перемотали во втором тайме, мы даже не видели, когда это случилось. Тяжело далась ребятам игра, очень тяжело, – вздыхает в трубку Кутепов-старший.

– Сергей Игнашевич заявил о завершении карьеры. Такая пара в центре обороны сборной сложилась. Ну что делать, человеку 39 лет на днях стукнет.

– Сергей Илье очень много дал за эти дни. Помог ему подняться на другой уровень. Сын Сергею очень благодарен.

– Никогда наша сборная не отыгрывалась в таких матчах на последних минутах, да еще и на чемпионате мира.

– Если б футбольный бог хотя бы в пол оборота к нам повернулся... Немного не хватило – не повезло в серии пенальти. Забей Федор Смолов первый, возможно, переломил бы ситуацию в нашу пользу. Не пошло на этом чемпионате у Федора, не пошло. Очень жаль, что сломался Кокорин, здорово помог бы. А так – пенальти есть пенальти, да еще в четвертьфинале чемпионата мира. Ответственность огромная, нервы. Все играли отлично, ни к кому претензий нельзя предъявить.

– Что Илья сказал: вас успокаивал или вы его?

– Да ничего особенного, мы совсем коротко пообщались. Очень он уставший был. Они же тоже не спали, в шесть утра вылетели в Москву. Сегодня в 16.00 на Воробьевых горах с болельщиками сборная встречается. А с Ильей, может быть, вечером поговорим более обстоятельно.