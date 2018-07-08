Такого отношения болельщиков сборная России еще не знала. Несмотря на поражение от Хорватии в серии послематчевых пенальти домашнего чемпионата мира, они не отвернулись от своей команды. Напротив, страна встретила футболистов, как героев. Тысячи благодарственных комментариев в соцсетях и фотографий с российским триколором, море пролитых слез и выпитого в фан-зонах и барах/кафе/рестроранах пива – этот турнир запомнится болельщикам на многие десятилетия. Игорь Акинфеев и Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Далер Кузяев, Денис Черышев и Юрий Газинский – все футболисты российской сборной заслужили те овации, которыми их наградила страна.

А на следующий день после игры россияне получили уникальную по отечественным футбольным меркам возможность лично поприветствовать национальных героев. С этой целью в фан-зоне на Воробьевых горах собралось почти 25 тысяч человек, без устали скандировавших «Россия! Россия!» в ожидании своих кумиров. Большинство пришедших все-таки уже отошли от футбольного безумия, поэтому оставили российский триколор и прочие атрибуты праздника дома, но были и те, кто серьезно подготовился. Например, вот этот Дед Мороз со Снегурочкой, которые не могли пройти и десятка метров, чтобы их не попросили о совместном фото.



Фото: «Советский спорт»

А на территории в том павильоне, где ранее болельщики со всех уголков мира на листочках оставляли пожелания своим футболистам, организовали «территорию благодарности». Сотни сердечек с признаниями в любви в адрес сборной России, ее главного тренера и игроков были развешаны вдоль стенда, и каждый желающий мог оставить свой след, написав несколько добрых слов (на большее банально не хватило бы места).



​Фото: «Советский спорт»

Десятки и сотни листочков, пробирающих до глубины души: «Лучшая сборная!»; «Спасибо за игру»; «Спасибо за борьбу»; «Наши победители, любим вас»; «Дзюба – душа, Акинфеев – бог!»; «Ребята, вы супер!»; классическое на просторах нашей необъятной родины «От души по-братски» и, конечно, «Никогда так не гордилась Россией, как сейчас!». Парни, все это для вас!



​Фото: «Советский спорт»

Сама команда во главе со Станиславом Черчесовым появилась под приветственные возгласы заполнившей почти всю площадь фан-зоны толпы в 16 часов. Даже ведущему Нобелю Арустамяну, державшему в руках микрофон, с трудом удавалось перекричать толпу, уже заведенную видеоподборкой лучших моментов игры в исполнении россиян, которую крутили до приезда автобуса с национальной командой.

Важно, что на встречу с болельщиками приехали не только футболисты и тренерский штаб, но и медики во главе с Эдуардом Безугловым и вообще все, кто причастен к этому успеху. Приятно и то, что мероприятие обошлось без чиновников, государственных и футбольных, которые так любят попиариться на подобных успехах и мероприятиях. С другой стороны, отсутствие представителей РФС вызвало некоторое удивление.

Сначала Арустамян поименно перечислил каждого из 23 футболистов сборной. Наибольшей любовью публики, как выяснилось, пользуются Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Александр Головин, Денис Черышев и сорвавший максимально громкие аплодисменты Дзюба. Ну и конечно, Станислав Черчесов, чьи усы стали нашим символом веры в эту команду. Он и взял слово первым:

– Какие у нас сейчас эмоции? Сейчас только одни – мы рады вас всех приветствовать (громкие и продолжительные аплодисменты, как писали в те времена, когда выход в четвертьфинал чемпионата мира не считался подвигом – прим. ред.). Мы были с вами вместе. Вы были не 12-м, а 13-м, 14-м, 15-м и 16-м игроками нашей команды (аплодисменты). С первой секунды первого матча мы чувствовали вашу поддержку. Как известно, мы долго запрягаем, зато быстро едем. Понятно, что мы хотели пройти еще дальше, но сейчас нам это не удалось. Через четыре года в Катаре результат будет лучше (восторг и крики счастья), но без вас нам будет сложно. Поэтому – все туда!

Выступили с короткими благодарственными речами и футболисты. Каждого публика встречала овациями, а Акинфеева вообще приняли, как рок-звезду. И он ответил собравшимся взаимностью:

– Мы счастливы, что вы у нас есть! Мы играли душой, сердцем! Спасибо вам огромное – вы лучшие!

Поблагодарили болельщиков и Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, едва не сорвавший голос в крике «Вперед Россия!», Черышев, Дзюба и Фернандес, а также завершившие свои карьеры Самедов (в сборной) и Игнашевич (вообще). Пересказывать их выступления смысла не имеет, поскольку сами они не отличались разнообразием. Но это и неважно.

Забавный эпизод. Когда Арустамян представлял Черышева, он сказал: «А теперь выйдет футболист, который подарил нам на ЧМ несколько красивых мячей». И трибуны взорвались, скандируя фамилию Дзюбы. Когда к микрофону вышел полузащитник «Вильярреала», кто-то рядом даже засмеялся: «Ой, как неудобно получилось». И сразу исправились, так долго скандируя ему «Спасибо! Спасибо!», что Денис не удержался и смахнул наворачивавшуюся слезу.

Нельзя не рассказать о том, как болельщики приняли Марио Фернандеса и Федора Смолова, не реализовавших свои удары в послематчевой серии пенальти. Бразильцу, сравнявшему счет на 115-й минуте, без устали кричали: «Молодец! Молодец!». И он едва ли не впервые за все пребывание в нашей стране публично сказал пару слов по-русски: «Спасибо, Россия!».

Хорошо встретили и Смолова, подвергшегося за последние сутки сумасшедшей критике. Наверное, тяжелее было только Александру Филимонову, чья ошибка на последних минутах матча с Украиной лишила сборную путевки на Евро-2000. «Горжусь, что являюсь гражданином России. Такой души, как у нашего народа, нет ни у кого в этом мире. Спасибо вам большое!», – сказал Федор и услышал в ответ гром аплодисментов.

Если кто-то ожидал помимо встречи со сборной какую-то культурную программу, то он, конечно, ошибся. Впрочем, оно и понятно – организовать полноценное мероприятие с десятком приглашенных артистов было, мягко говоря, сложно, если учесть, что с окончания матча прошло всего около 16 часов. Сделав со сцены селфи с болельщиками, футболисты спели с ними гимн страны и стали уходить, а за ними стали расходиться и зрители.

– Мы пришли сегодня сюда для того, чтобы встретить наших хороших мальчиков, которые это заслужили тем, что показали настоящую игру. Они сняли с себя клеймо неудачников и доказали всем, что могут. Они стали с нами единым целым, – таким был лейтмотив высказываний большинства пришедших в этот день на Воробьевы горы.

Что ж, это был потрясающий для нашей сборной чемпионат мира. Который она начинала в ранге аутсайдера и без особых надежд на успех в сердцах болельщиков. А завершила самой любой командой в истории современной России. А главное, чего она добилась и что надо сохранить во что бы то ни стало – та близость сборной к своим болельщикам, которую мы все увидели на Воробьевых горах. Это было полноценное единение. Это было фантастически круто. Теперь просто невозможно представить, чтобы кто-то из подопечных Черчесова указал нам: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Теперь это наши общие ожидания. Одни на всех. И это прекрасно.