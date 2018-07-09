Участник трех чемпионатов мира, известный в прошлом вратарь сборной СССР и «Спартака» подвел итоги чемпионата мира.

Ветеран был весьма критичен.

«НУ КОГО МЫ ОБЫГРАЛИ В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ?»

- Считаю, нам откровенно повезло в матче с испанцами, так же повезло и теперь - с хорватами. Если бы Перишич во втором тайме не попал в штангу, и до пенальти дело не дошло бы… Впрочем, надо отдать должное команде Станислава Черчесова. Игра получилась двусторонняя. Мы атаковали меньше, но все же атаковали. Чего не было против Испании. Тогда вообще два автобуса у штрафной поставили! Впереди рассчитывали скорее на авось.

- Согласны, что сборная России совершила на ЧМ-2018 подвиг?

- Я вас умоляю, о чем вы говорите?! Обыграть Египет и Саудовскую Аравию – это подвиг? Или по пенальти - испанцев?.. Какой же это подвиг? Ну да, вышли в четвертьфинал, ребята, безусловно, полностью отдавались. Но сказать, что сделано что-то сверхъестественное, я не могу.

Когда сборная СССР выиграла серебро Евро-1988, такой эйфории вокруг точно не было. Никто команду так не чествовал.

- Вообще, ЧМ-2018 вам понравился?

- Наш матч с саудовцами был хороший. Еще игру Бельгия - Бразилия отмечу. А в основном, ничего нового этот чемпионат не дал. По крайней мере, на данный момент… Разве что систему VAR отмечу. Но это же не футбол. Игр, о которых будут вспоминать десятилетиями, пока не было.

- Ваша оценка Станиславу Черчесову?

- Отработал неплохо. Но опять же, по каким критериям судить? А в плей-офф выйти из такой группы… Ну, Блохин Украину из группы выводил - и что? Кто-нибудь сейчас об их четвертьфинале вспоминает? Бескова за второе место на чемпионате Европы сняли. А мы теперь на четвертьфиналы молимся…

Я и когда все превозносили Гуса Хиддинка за бронзу Евро-2008, не понимал такой реакции. Ну обыграл голландцев - и что? Вот и сейчас. Да, результат есть. Но кого мы обыграли? В основное время - только Саудовскую Аравию и Египет.

«ИГНАШЕВИЧ ЕЩЕ ГОДИК СПОКОЙНО ОТЫГРАЛ БЫ»

- Андрей Канчельскис сказал, что бывший вратарь должен тренировать вратарей…

- Не согласен. Дино Дзофф отлично руководил сборной Италии. У Мишеля Прюдомма были неплохие результаты. Так что в этом плане никаких предубеждений в отношении Черчесова у меня нет.

- То есть, вы не разделяете ликования по поводу нашего исторического четвертьфинала?

- Польза от этого, конечно, есть. Популярность футбола выросла - и это хорошо, много ребятишек запишутся в секции. Во дворах будут больше играть. Для популяризации футбола наша сборная проделала хорошую работу.

- Будущее у этой сборной России есть?

- Да. Молодежь прогрессирует. Есть ребята, вокруг которых можно строить новую команду. И, конечно, надо поблагодарить Сергея Игнашевича. Мне кажется, он рано уходит. Еще годик спокойно за ЦСКА отыграл бы.

- Как вам игра Игоря Акинфеева?

- Отыграл неплохо. Не скажу, что «вау!». Но в некоторых моментах взял себя в руки, и не допускал ошибок. С испанцами выручил, взял два пенальти.

- Альтернативы ему по-прежнему нет?

- Пока нет. Но я думаю, появится. Есть Лунев, есть Селихов, растет достойная смена.

- В серии пенальти с хорватами Даниел Субашич оказался лучше готов психологически?

- Тяжело говорить, не знаю, что у них в голове. Субашич много дергался, Акинфеев стоял ровно, выжидая свой момент. Мне ближе такой подход, как у Игоря, если говорить об отражении пенальти.

«КУРТУА СТОИТ ОСОБНЯКОМ»

- Для обоих вратарей это была вторая кряду серия 11-метровых. Серьезный груз?

- Определенная нагрузка есть, но серия одиннадцатиметровых ударов в 70 процентах всегда в пользу бьющего. Остальные 30 процентов - удача вратаря.

- Сколько еще Акинфеев может поиграть на высоком уровне?

- Все зависит от здоровья. Если не будет травм, то еще долго.

- Икер Касильяс до сих пор играет, но в сборную Испании не призывается…

- Не призывается, однако Давид Де Хеа мне вообще не нравится. Нестабильный, допускает ошибки. Я не готов четко утверждать, что Касильяс был бы лучше, но испанцам стоило попробовать Рейну.

- Кто из вратарей вас восхитил на турнире?

- Тибо Куртуа. Классно смотрелся Каспер Шмейхель, редкий случай, когда сын пошел по стопам отца и держит марку. И все-таки Куртуа стоит особняком. Такой матч выдать с бразильцами, шедевр!

- Ошибка уругвайского вратаря Фернандо Муслеры в четвертьфинале с Францией вас удивила?

- Его ошибка связана с нервозностью, он сместился не туда, потерял позицию.

- Прав ли был главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, поверив в Мануэля Нойера?

- Йоахим изначально говорил, что, если Нойер будет готов, он поставит именно его. Это тот случай, когда авторитет футболиста сыграл против тренера.

Могу привести пример из своей карьеры… Как-то я пролежал в больнице две недели, а потом сразу вышел на матч с «Реалом». Константин Иванович Бесков в меня поверил.

В 90-м году, на чемпионате мира, после неудачного матча с румынами вместо меня поставили дублера - не помогло. В общем, это сложный момент. Тут дело не только в игровой практике.

- Если бы перед вами стоял выбор - авторитетный вратарь без практики или малоопытный, но в тонусе, кому отдали бы предпочтение?

- Авторитетному голкиперу.