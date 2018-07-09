ЧМ-2018: НАШИ

ПОБЕДИТЕЛИ

Сборная России уступила дорогу в полуфинал классному сопернику, чуть хуже пробив 11-метровые. Но в наших глазах, да, наверное, и всего мира, команда Станислава Черчесова стала триумфатором этого выдающегося чемпионата. Она сама за три недели стала выдающейся, подытоживает «ССФ».

СПАСИБО, МУЖИКИ!

«ССФ» побывал на четвертьфинале с Хорватией – и будто в космос слетал. Вся Россия сошла с ума на почве футбола. Звездные хоккеисты инкогнито пробрались в угловой сектор поболеть за футболистов. Наши парни бились как львы. И стадион провожал их овацией. Благодарил за сказку.

«НЕ СПРАШИВАЙТЕ МЕНЯ ПРО СМОЛОВА»

Один из основателей «Квартета И» Леонид Барац поделился с «ССФ» впечатлениями от игры Россия – Хорватия, выразил респект Сергею Игнашевичу, отметил единственную ошибку Станислава Черчесова и назвал фаворитов чемпионата мира.

ЧМ-2018: ПЛЕЙ-ОФФ

ИБРАГИМОВИЧ НАКОРМИТ БЕКХЭМА!

Матч между Швецией и Англией сопровождался забавным спором двух великих игроков. Если бы не вратарь Пикфорд, пришлось бы Бекхэму обустраивать дом Златана в Лос-Анджелесе. Зато теперь он просто обязан взять голкипера с собой в ресторан – на ужин, который оплатит швед.

МАРТИНЕС – КАК ЧЕРЧЕСОВ БЕЗ УСОВ

Победы бельгийцев в плей-офф – истинно тренерские: в одном случае Роберто Мартинес перевернул игру заменами в середине второго тайма, в другом – верно выбранной тактикой. «ССФ» изучил биографию главного тренера сборной Бельгии и нашел некоторые сходства с коллегой из России.

ЖИРУ-2008 – КАК ГИВАРШ-98?

До четвертьфинала уругвайцы пропустили в России лишь один мяч – от Пепе после углового. С игры их крепость во главе с Хименесом и Годином взять не мог никто. Франция сделала это дважды. «ССФ» подчеркивает свойства, отличающие команду Дидье Дешама от всех остальных.

ЧМ-2018: ГОРОДА

ОКНО В ЕВРОПУ. ДАЛЬШЕ НЕКУДА

«ССФ» заканчивает путешествие по городам чемпионата мира. Последние пункты маршрута – Санкт-Петербург, где пройдет один из полуфиналов, и Екатеринбург, уже отработавший свою программу, но достойный посещения и безотносительно футбола.