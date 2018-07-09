ПРОДАТЬ ПОДОРОЖЕ

Четвертый чемпионат мира подряд сборные из Южной Америки не могут выиграть золото. В 2006 году победила Италия, в 2010-м – Испания, в 2014-м – Германия, в 2018-м – Англия. Ну или Франция. А может, Бельгия или Хорватия. Но не Бразилия, Аргентина или Уругвай.

Почему так происходит? Самое поверхностное объяснение – если мундиаль проходит в Европе, то на нем побеждает европейская сборная. И наоборот. Но как быть с тем, что чемпионат мира-2010 состоялся на нейтральной территории в ЮАР, а в 2014-м был устроен в священной футбольной стране Бразилии, где немцы влепили хозяевам 1:7 в полуфинале? Конечно, это трагедия местного масштаба.

Если уйти вглубь в тему, то сразу видно тенденцию. Сейчас любой южноамериканский мальчишка едет в Европу очень рано. У него нет цели сформироваться как игроку. Достаточно развить пару навыков, и агент сможет продать его подороже.

Это можно сравнить с хоккеем, если бы разломать вертикаль и убрать Молодежную хоккейную лигу. Тогда ребята не смогли бы с ходу, после окончания спортшколы, попадать в клубы КХЛ. И уже в 14 лет все повально уезжали бы в канадские юниорские лиги. То есть наш хоккей стал бы сырьевым придатком заокеанского.

Или вот как новокузнецкий «Металлург» в последние годы зарабатывал тем, что поднимал и раскручивал свою молодежь, чтобы подороже ее продать в топ-клубы. Кончилось это тем, что «Кузню» убрали из КХЛ, а хоккейная школа там отделилась и теперь ищет спонсора. Говорят, она может перейти на содержание казанского «Ак Барса». В общем, получается паноптикум.

КЛОУНЫ НА ВЫЕЗДЕ

Не все бразильские футболисты имеют талант Неймара. Может, десятка из сборной и начинает корчиться на газоне, даже когда его пометит пролетающий мимо голубь. Но представить эту сборную Бразилии без Неймара практически невозможно. Хотя он и ввел пагубную моду. Теперь бразильские мальчишки тоже привыкли падать в обморок во время матчей, если на них грозно посмотрит соперник. Раньше в сборной выступали мужественные парни, а теперь – какие-то клоуны. Цирковая труппа на выезде.

Но даже не в этом суть. С годами южноамериканцы превратились в расходный материал, где мало футбольного образования и класса, но много пиара. Уже нет сильных чемпионатов Бразилии и Аргентины, на которые раньше опирались эти сборные. Посмотрите, кто выигрывал клубный чемпионат мира по футболу с 2007 года. «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» (три раза), «Интер», «Бавария», мадридский «Реал» (три раза). Уж не знаю, как в этот ряд в 2012 году затесался бразильский «Коринтианс», но он смог в финале разобраться с «Челси». Впрочем, на сборной это никак не отразилось, и она получила через пару лет те 1:7.

Бразильцы докатились до того, что им некем заменить Дани Алвеса. Это один из лучших крайних защитников мира, выступает в «ПСЖ». Приходится переходить на консервы – реально, выступающий в «Коринтиансе» Фагнер Консерва Лемос играет так, что я не удивляюсь, почему его до сих пор не переманили куда-нибудь в РФПЛ – в Уфу или Тулу.

Не хватает глубины состава, и у Аргентины – то же самое. Вы можете винить Лео Месси за то, что он не забил тот пенальти в ворота Исландии. Но где была остальная команда, и что с ней сделал этот лысоголовый тренер Хорхе Сампаоли, расписанный татушками как якудза?

МЕССИ НЕ ВЕЧЕН

Бразилия, ты потеряла лицо. У тебя половина состава – это, по сути, воспитанники донецкого «Шахтера». Есть Фернандо Луис Роза, более известный как Фернандиньо. Но полузащитник «Манчестер Сити» - конфетный фантик, которого распиарили в Англии, и он ни в какое сравнение не идет с лидерами 90-х.

Я не буду говорить, что Неймар – переоцененная фигура. Хотя считаю, что вокруг нее слишком много шума. Но окончательное превращение Южной Америки в сырьевой придаток Старого Света убило их чемпионские амбиции.

«Чемпионат мира превратился в чемпионат Европы», - изрек в своем популярном твиттере Гари Линекер. И это не я сказал, что отныне Евро проходит раз в два года.

Бразилия четвертый раз подряд вылетела в мундиаля, проиграв европейцам – Франции, Голландии, Германии, Бельгии. Кто еще не обижал пентакампеонов? Вставайте в очередь!

Зато как бразильцы веселились после вылета немцев! Какая же жизнерадостная нация! Но есть одно обстоятельство: немцы оправятся от шока в Казани, где их унизили корейцы, может быть даже сменят тренера. И на следующем чемпионате мира вновь будут претендовать на выход в финал. А вот в Бразилии я так не уверен. Как и в Аргентине – Месси не вечен, уйдет он, и кто останется?

Лучше выиграть мундиаль и на следующем не выйти из группы, чем четыре турнира подряд оставаться без медалей. Как в анекдоте, «Бразилия довозилась до мышей». А футбол Южной Америки нужно спасать. Введите возрастной ценз на отъезд до 28 лет, прикуйте талантливую молодежь наручниками к батарее, перестаньте работать на экспорт, найдите там местного Третьяка, пусть он введет лимиты и предписания. Это все шутки, но какие-то меры нужны, иначе доминирование Европы не прекратится, и все дойдет до фантастики.

«Ты за кого на чемпионате мира болеть будешь?» - «За Бразилию». – «А потом?»